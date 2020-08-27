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У сотрудника детсада во Львове обнаружили COVID-19, весь персонал и дети уходят на самоизоляцию, - горсовет
Львовский детский сад № 135 с завтрашнего дня будет закрыт на 2 недели из-за подтверждение коронавируса у одного из работников заведения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"У одного из работников заведения дошкольного образования №135 подтвердился COVID-19. Поэтому сегодня заведующая учебным заведением предоставила ходатайство в отдел образования о приостановлении деятельности этого садика на 2 недели", - говорится в сообщении.
Все работники и воспитанники этого учреждения дошкольного образования должны в течение 2 недель находиться на самоизоляции.
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но мне то побоку, если бы сходил до "хиромантки", то было бы высрано: "да кому ты ныжен то, еще проживешь как Байден то"?......
я просто для себе прошуршав по історії, воно тупо вказує на то шо ми реально як на фермі.
ну мені впадлу шось тут доводити. головне то шо я не атеїст вже, а той хто як мінімум дещо знає.(подумав та зробив певні висновки)
Ферма... атеист... популяция планеты... омг!
ти читав все оце?
сумніваюсь
Товарищ Гитлер.... тамбовский волк тебе товарищ!
Хватит бухать! Протрезвеешь - поговорим!
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/966-vtorzhenie-gitlera-v-polshu-1939
в смысле, не наезжай.те. мы с тобой не сварился то
Дети из садика уходят на самоизоляцию?? Сами?? Это родители этих детей уходят на самоизоляцию.... и дай бог что бы им за время этой самоизоляции хоть что то платили...