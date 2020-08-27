У сотрудника детсада во Львове обнаружили COVID-19, весь персонал и дети уходят на самоизоляцию, - горсовет

Львовский детский сад № 135 с завтрашнего дня будет закрыт на 2 недели из-за подтверждение коронавируса у одного из работников заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"У одного из работников заведения дошкольного образования №135 подтвердился COVID-19. Поэтому сегодня заведующая учебным заведением предоставила ходатайство в отдел образования о приостановлении деятельности этого садика на 2 недели", - говорится в сообщении.

Все работники и воспитанники этого учреждения дошкольного образования должны в течение 2 недель находиться на самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Львова во время реставрации здания рабочий упал с третьего этажа, он скончался в карете скорой помощи