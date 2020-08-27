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Новости Коронавирус и карантин
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У сотрудника детсада во Львове обнаружили COVID-19, весь персонал и дети уходят на самоизоляцию, - горсовет

У сотрудника детсада во Львове обнаружили COVID-19, весь персонал и дети уходят на самоизоляцию, - горсовет

Львовский детский сад № 135 с завтрашнего дня будет закрыт на 2 недели из-за подтверждение коронавируса у одного из работников заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"У одного из работников заведения дошкольного образования №135 подтвердился COVID-19. Поэтому сегодня заведующая учебным заведением предоставила ходатайство в отдел образования о приостановлении деятельности этого садика на 2 недели", - говорится в сообщении.

Все работники и воспитанники этого учреждения дошкольного образования должны в течение 2 недель находиться на самоизоляции.

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детсад (428) карантин (16729) Львов (4580) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Кожен коваль свого щастя.
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27.08.2020 17:57
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спасиб* шо я не рабенок, ибо могу сказать шо маску носить "тока в магазин" = то шо и как все реагируют на вирус. Правда Антиколорадос говорит шо мона заразить.(ся)
но мне то побоку, если бы сходил до "хиромантки", то было бы высрано: "да кому ты ныжен то, еще проживешь как Байден то"?......
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27.08.2020 17:52 Ответить
Кожен коваль свого щастя.
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27.08.2020 17:57 Ответить
Можна і в ложці води втопитися!
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27.08.2020 18:06 Ответить
братан, я ось подивився та прочитав, ну і висновок.... ну ок., давай легко скажу: популяція планети якось.... підпорядковується, чомусь у вигляді "ферми".
я просто для себе прошуршав по історії, воно тупо вказує на то шо ми реально як на фермі.
ну мені впадлу шось тут доводити. головне то шо я не атеїст вже, а той хто як мінімум дещо знає.(подумав та зробив певні висновки)
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27.08.2020 18:16 Ответить
Нихера не понял. Ты шо бухой?))))))))))))))))))))))))
Ферма... атеист... популяция планеты... омг!
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27.08.2020 18:24 Ответить
А почему бубочка и ОП не ушел на карантин после "болезни" жены и ребенка?
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27.08.2020 18:05 Ответить
ммм, я от прочитав про тов. Гітлера, це можеш прочитати, якщо дам посилання. я шукав щось про цього чудака і знайшов шо він робив за 2 тижні перед тим як роздати полякам звіздюль. - "впєчєтліло".
ти читав все оце?
сумніваюсь
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27.08.2020 18:08 Ответить
Ох и бред
Товарищ Гитлер.... тамбовский волк тебе товарищ!
Хватит бухать! Протрезвеешь - поговорим!
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27.08.2020 18:28 Ответить
на, жери:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/966-vtorzhenie-gitlera-v-polshu-1939

в смысле, не наезжай.те. мы с тобой не сварился то
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27.08.2020 21:47 Ответить
дети уходят на самоизоляцию

Дети из садика уходят на самоизоляцию?? Сами?? Это родители этих детей уходят на самоизоляцию.... и дай бог что бы им за время этой самоизоляции хоть что то платили...
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27.08.2020 18:40 Ответить
 
 