Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко: "Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Кировоградскую область представил нового руководителя областной государственной администрации - Андрея Назаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Гречка, во время выступления Зеленский напомнил новому главе ОГА, что против его предшественника Андрея Балоня возбуждено уголовное дело, и призвал не забывать об этом, поскольку "неприкасаемых нет".

"Это новый глава Кировоградской ОГА. Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо. А точнее - не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы. Для нас нет неприкасаемых. Даже если это люди, которых назначал президент. Наоборот - к таким людям внимание еще более пристальное. Я искренне желаю новому губернатору помнить об этом каждый день на своей должности", - сказал Зеленский.

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