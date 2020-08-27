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Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко: "Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо"

Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко:

Президент Владимир Зеленский во время визита в Кировоградскую область представил нового руководителя областной государственной администрации - Андрея Назаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Гречка, во время выступления Зеленский напомнил новому главе ОГА, что против его предшественника Андрея Балоня возбуждено уголовное дело, и призвал не забывать об этом, поскольку "неприкасаемых нет".

"Это новый глава Кировоградской ОГА. Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо. А точнее - не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы. Для нас нет неприкасаемых. Даже если это люди, которых назначал президент. Наоборот - к таким людям внимание еще более пристальное. Я искренне желаю новому губернатору помнить об этом каждый день на своей должности", - сказал Зеленский.

Читайте также: Правительство согласовало назначения Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Кировоградская область (629)


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Топ комментарии
+8
Те же яйца только вид з боку..Команда зеленого лайна:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
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27.08.2020 17:51
+6
а він не забув ,що історія віктора федоровича закінчилась не харашо ?
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27.08.2020 17:52
+3
з вами потворами все закінчиться "нє дуже хорошо"
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27.08.2020 17:52
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Правила форума Совет форумчан
Те же яйца только вид з боку..Команда зеленого лайна:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
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27.08.2020 17:51 Ответить
з вами потворами все закінчиться "нє дуже хорошо"
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27.08.2020 17:52 Ответить
Название местного издания изрядно улыбнуло. После Кавун-сити это уже второе такое забавное издание.
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27.08.2020 17:52 Ответить
а він не забув ,що історія віктора федоровича закінчилась не харашо ?
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27.08.2020 17:52 Ответить
Она еще не закончилась
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27.08.2020 18:01 Ответить
а що некрологу не було ?
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27.08.2020 18:29 Ответить
нажаль
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27.08.2020 18:32 Ответить
Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА Назаренка: "Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре" - Цензор.НЕТ 8290
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27.08.2020 20:02 Ответить
ага, предшественник прошел все твои проверки и ты, клован, конечно же не знал что он и кто он....нежданчик вышел
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27.08.2020 17:52 Ответить
Наш, власний Лукашенко!
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27.08.2020 17:52 Ответить
Посмотрите в честные глаза человека с украинской фамилией....
Заработал за прошлый год 121000грн......
Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко: "Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо" - Цензор.НЕТ 4225
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27.08.2020 18:02 Ответить
Та нормально всё закончилось! Убрали того, кто крысятничал на откатах и не возил долю на верх!
Короче, новому намекнули, чтобы знал своё место и свою долю....
П.С. Доля - часть собранных откатов для ОП......
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27.08.2020 18:04 Ответить
може уже хватит на время с новыми назначениями,
тут один пухлик или как там, дудрик, а вот нашел - пудрик,
на месячную норму новоназначенцев потянет...
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27.08.2020 18:08 Ответить
Вовка ти еще не знаешь как дела своі закончіт тот, кого ти так херово копіруешь , а за нім і обьєкт твоего заглядиванія в его глза...
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27.08.2020 18:20 Ответить
Бубочка, та назначь Лысого из квартала95, он не подведет.
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27.08.2020 18:48 Ответить
Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко: "Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо" - Цензор.НЕТ 7736
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27.08.2020 18:58 Ответить
теперь ясно, почему у вас "короткая линейка запасных" - потому что своих сливаете. Чтобы попасть на такую должность, Богдану заносили миллионы. А теперь для людей Ермака надо дорожку расчистить?
скоро вы ДВОРНИКА нанять не сможете, бездари.
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27.08.2020 20:10 Ответить
"Немає недоторканих", Зелень знущається? А Арахамія, а Єрмак, а Шефєр, а Коломойський, і нєсть їм числа, і т.д, і т.і.? Тут ціла етнічна група "недоторканих", не те що окремі особистості!
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27.08.2020 20:11 Ответить
не поділився
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27.08.2020 20:11 Ответить
 
 