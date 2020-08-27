Коломойский и Боголюбов на средства ПриватБанка купили элитную недвижимость в Лондоне и в Израиле, - СМИ

Бывшие собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов покупали на выведенные из него средства элитную недвижимость за границей.

Речь об этом идет в фильме "Сорвать банк" проекта Слідство Інфо, сообщает Цензор.НЕТ. Журналисты ссылаются на данные секретного отчета американской компании Kroll, которая занимается корпоративными расследованиями и консультированием по вопросам рисков.

Так, Геннадий Боголюбов покупал недвижимость в Лондоне - виллу в престижном районе Белгравия и офисный центр премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. По данным детективов Kroll, по состоянию на 2016 год Боголюбов владел недвижимостью на сумму более 90 млн фунтов стерлингов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ

Детективы агентства также подтвердили, что Игорь Коломойский и члены его семьи через цепочку фирм владеют как минимум двумя виллами в израильском городе Герцлия. Издание отмечает, что недавно одна из вилл в этом районе была выставлена на продажу за $90 млн. Кроме того, по данным издания, Игорь Коломойский и члены его семьи владеют двумя яхтами - 65-метровой и 90-метровой.

Авторы фильма отмечают, что, хотя Коломойского и связывают с элитной недвижимостью в Швейцарии, Франции и Израиле, большая часть этих активов принадлежит его сестре Ларисе Черток.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська заявил о "тихом договорняке на миллиарды гривен" между судьями и Суркисами в деле "Приватбанка"

Швейцарская вилла Черток находится в элитном районе Женевы - Аньер. По данным отчета Kroll, женщина купила недвижимость за $32 млн, однако детективы не смогли найти подтверждения, что ее доходы позволяют совершать подобные покупки.

Кроме того, сестра олигарха владеет еще рядом объектов недвижимости в Швейцарии и Франции. В ее собственности находится вилла на юго-восточном побережье Франции, которую считают главной резиденцией семьи Коломойского.

Читайте также: Опубликованы фотографии обыска ФБР в компании Коломойского. ФОТОрепортаж

Сама Черток отказалась комментировать ситуацию журналистам Слідство Інфо, заявив что "не хочет разговаривать" и "не дает комментариев ни по каким вопросам".