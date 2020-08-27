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В Киеве ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка

В Киеве ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка

Следователи Госбюро расследований в Киеве сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному ГУ Контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в вымогательстве и получении $100 тыс. от представителя банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Ранее следователями во время получения неправомерной выгоды был задержан прокурор одной из местных прокуратур Киева, сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что правоохранители разработали преступную схему завладения денежными средствами представителя одного из банков города Киева. Для этого они составили заведомо ложное заявление о совершении преступления сотрудниками этого банка от имени третьего лица и подали его в Печерский УП ГУ Нацполиции в Киеве. Согласно ему в ЕРДР были внесены сведения о совершении преступления", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем правоохранители составили неправдивый протокол допроса потерпевшего от имени третьего лица и включили его в материалы уголовного производства. После прокурор допросил представителя банка и выдвинул ему требование предоставить $100 тыс.

"За эти средства прокурор обещал закрыть уголовное производство, обеспечить дальнейшее "крышевание" банка от регистрации в отношении него уголовных производств всеми правоохранительными органами города Киева. Также в случае получения взятки он гарантировал, что СМИ не получат информации о якобы незаконной деятельности банка и членов его правления, а также сообщить так называемого "заказчика" регистрации указанного уголовного производства", - сообщают правоохранители.

4 июня 2020 года прокурор был задержан во время получения от представителя банка денежных средств в размере $100 тыс. Деньги были изъяты.

Сотруднику СБУ по итогам расследования сообщено о подозрении в составлении заведомо неправдивого официального документа, заведомо неправдивом сообщении о преступлении и искусственном создании доказательств обвинения, совершенном с корыстными целями, завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Прокурор в свою очередь подозревается в пособничестве в составлении заведомо неправдивого документа и заведомо неправдивом сообщении о преступлении, а также в завершенном покушении на завладение чужим имуществом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19864) ГБР (2974)


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нехилая рубиловка. наверное оно живёт в землянке.
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27.08.2020 18:01 Ответить
ну и что банк выиграл? менты все равно получили бабло ( исчезнет как вешдок) а банк будут крышевать по полной другие?
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27.08.2020 18:43 Ответить
Заметьте, в этой истории нет ни одного положительного героя. Наглядная иллюстрация "деятельности" правоохранительных органов...
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27.08.2020 18:45 Ответить
Та ну. На ролях положительного ДБР. Если что-то происходит то это кому-то выгодно
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27.08.2020 18:59 Ответить
А что-это новость? Стандартная практика правоохоронців. Только фамилии меняются.
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27.08.2020 19:01 Ответить
дай угадаю, это был российский банк?
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27.08.2020 22:12 Ответить
Дуже цікава стаття. Короткі підсумки:
Прокурор вимагав хабаря і обіцяв неправомірну вигоду, прокурор та слідчий нацполу формували докази для підозри, слідчий і прокурор складали і оголошували «неправомірну» підозру. А головним обвинуваченим є опер КЗЕ, який **** офіційно не міг зробити нічого із вище переліченого. Висновок, або він повний ідіот, або пісня «вы гуляйте кенты, не забыть того дня, я взял вину на себя». Дуже тепер цікаво, як суддя, або будь-хто інший з юридичною освітою пропустять цей бред. Маразм крепчав. У Цензора немає юристів на півставки, які б голосно поржали ж такої кваліфікації?
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27.08.2020 23:55 Ответить
Да что вы о нём знаете Он копил и" честно зарабатывал "на остров в тихом океане близ Австралии и надо же ,не дали бедолаге осуществить мечту
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28.08.2020 03:06 Ответить
 
 