РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12950 посетителей онлайн
Новости
1 223 22

"Чтобы страна поднималась в рейтинге Doing Business, необходима правильная методология RAB", - нардеп "Слуги народа" Буймистер

Для успешного привлечения инвестиций в Украину и роста страны в рейтинге Doing Business нужна правильная и продуманная методология стимулирующего тарифообразования, а не та, которую предлагает регулятор НКРЭКУ.

Такое мнение озвучила народный депутат Людмила Буймистер на заседании НКРЭКУ 26 августа.

"Если мы хотим привлечь инвестиции в эту отрасль, нужны другие решения. Не так, что "мы примем, а потом посмотрим, как оно будет работать". Любой инвестор делает расчеты на 15 лет, и ему важно знать, что он получит свои инвестиции, и что ничего не изменится в худшую сторону. Мы сегодня в Doing Business занимаем далеко не первое место, и даже не в первой сотне пока, увы. А именно распределительные сети являются таким ключиком, который откроет нам двери в том, чтобы мы двигались вверх в Doing Business", - сообщила Людмила Буймистер.

Вместе с тем, нардеп высказывает сомнения, что параметры реформы, которые приняли в НКРЭКУ будут понятны инвесторам.

"Инвестиции только тогда придут, если будут понятные условия, а инвестор сможет посчитать, когда он вернёт свои инвестиции. При нынешних предложениях НКРЭКУ это невозможно", - уверена Людмила Буймистер.

Напомним, 26 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила параметры перехода на стимулирующий тариф для операторов системы распределения. Представители рынка распределения электроэнергии заявили, что при такой методологии у облэнерго не будет возможности привлекать инвесторов.

Автор: 

RAB (34) Буймистер Людмила (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Ну вы поняли?
Не коррупция мешает. Не одно из сложнейших налоговых администрирований. Не продажные суды. Не законодательный орган, который может спамить законы шестью тысячами правок. Не прокидывание чере х.р инвесторов, как со строительными компаниями. А Раб-тариф. Йоу, так вот в чем дело!
показать весь комментарий
27.08.2020 18:09
+10
"Чтобы страна поднималась в рейтинге Doing Business, необходима правильная методология RAB", - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 991
показать весь комментарий
27.08.2020 18:20
+4
Годовой бюджет Калифорнии в пять раз больше чем бюджет *********
показать весь комментарий
27.08.2020 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судячі по прізвищу черговий "щирий українець" від влади...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:03 Ответить
Дійсно що воно меле якщо команда зедебілів складється:

Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:25 Ответить
Мелят уже совсем шопопало.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:05 Ответить
вообще этот тариф не нужен, хоть правильный хоть неправильный по мнению этой Буймистер
показать весь комментарий
27.08.2020 18:08 Ответить
Ну вы поняли?
Не коррупция мешает. Не одно из сложнейших налоговых администрирований. Не продажные суды. Не законодательный орган, который может спамить законы шестью тысячами правок. Не прокидывание чере х.р инвесторов, как со строительными компаниями. А Раб-тариф. Йоу, так вот в чем дело!
показать весь комментарий
27.08.2020 18:09 Ответить
Точно. В рейтинге doing busines rab тариф не предусмотрен.
показать весь комментарий
27.08.2020 20:08 Ответить
Сегодня знаменитый Илан Маск перепрыгнул отметку в 100 мильярдов...в топ рейтинге Forbes
показать весь комментарий
27.08.2020 18:10 Ответить
Годовой бюджет Калифорнии в пять раз больше чем бюджет *********
показать весь комментарий
27.08.2020 18:12 Ответить
то они так гниют не по людски
показать весь комментарий
27.08.2020 18:19 Ответить
Тупорылый бред от ЗЕдаунов.Их лохторат не поймёт что это такое,но все равно одобрит
показать весь комментарий
27.08.2020 18:10 Ответить
Горе . Её первую будут догонять , если "мы примем, а потом посмотрим, как оно будет работать" .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:11 Ответить
Мой бизнес трещит по швам... подняли минималку..реализация почти на нулю...все покупают продукты..мои канцтовары летят в в трубу....уволю всех и амба..не хочу кормить Зелемойских
показать весь комментарий
27.08.2020 18:16 Ответить
Методологія не тієї системи. Не враховує найвеличнішого
показать весь комментарий
27.08.2020 18:18 Ответить
"Чтобы страна поднималась в рейтинге Doing Business, необходима правильная методология RAB", - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 991
показать весь комментарий
27.08.2020 18:20 Ответить
Эта та Буймистер, которая рассказывала, как здорово, когда включают печатный станок? Ну да, ну да.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:52 Ответить
Тупая ты трында, мадам бурмистрова... но бабло любишь.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:03 Ответить
Шо воно меле..? Тут неофеодалізм, і ніяки інвестори у цей правовий беспред не прийдуть..цілуйте далі руду дупку ахмета..
показать весь комментарий
27.08.2020 19:17 Ответить
Біля мене впав стовп два місяці немає електроенергії, в РЕМ ходжу раз на тиждень результату поки нуль а в мене особисте селянське господарство роботи море і все стоїть.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:25 Ответить
А я так і не зрозумів - що у нас не так з тарифікацію бидла, тобто, РАБів?
показать весь комментарий
27.08.2020 21:18 Ответить
https://twitter.com/VWK668
https://twitter.com/VWK668

Kіевлянинъ

@VWK668


Будущее Украинских реформ на ближайшие четыре года.Это для самых непонятливых,надеющихся и ждущих перемен.
"Щоб країна піднімалася в рейтингу Doing Business, необхідна правильна методологія RAB", - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 7842
показать весь комментарий
27.08.2020 21:27 Ответить
Ага. А, шоб стать миллионершей, надо красиво губы красить.
показать весь комментарий
28.08.2020 01:39 Ответить
 
 