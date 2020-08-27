"Чтобы страна поднималась в рейтинге Doing Business, необходима правильная методология RAB", - нардеп "Слуги народа" Буймистер
Для успешного привлечения инвестиций в Украину и роста страны в рейтинге Doing Business нужна правильная и продуманная методология стимулирующего тарифообразования, а не та, которую предлагает регулятор НКРЭКУ.
Такое мнение озвучила народный депутат Людмила Буймистер на заседании НКРЭКУ 26 августа.
"Если мы хотим привлечь инвестиции в эту отрасль, нужны другие решения. Не так, что "мы примем, а потом посмотрим, как оно будет работать". Любой инвестор делает расчеты на 15 лет, и ему важно знать, что он получит свои инвестиции, и что ничего не изменится в худшую сторону. Мы сегодня в Doing Business занимаем далеко не первое место, и даже не в первой сотне пока, увы. А именно распределительные сети являются таким ключиком, который откроет нам двери в том, чтобы мы двигались вверх в Doing Business", - сообщила Людмила Буймистер.
Вместе с тем, нардеп высказывает сомнения, что параметры реформы, которые приняли в НКРЭКУ будут понятны инвесторам.
"Инвестиции только тогда придут, если будут понятные условия, а инвестор сможет посчитать, когда он вернёт свои инвестиции. При нынешних предложениях НКРЭКУ это невозможно", - уверена Людмила Буймистер.
Напомним, 26 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила параметры перехода на стимулирующий тариф для операторов системы распределения. Представители рынка распределения электроэнергии заявили, что при такой методологии у облэнерго не будет возможности привлекать инвесторов.
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Не коррупция мешает. Не одно из сложнейших налоговых администрирований. Не продажные суды. Не законодательный орган, который может спамить законы шестью тысячами правок. Не прокидывание чере х.р инвесторов, как со строительными компаниями. А Раб-тариф. Йоу, так вот в чем дело!
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Kіевлянинъ
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Будущее Украинских реформ на ближайшие четыре года.Это для самых непонятливых,надеющихся и ждущих перемен.