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Госагентство туризма просит Кабмин смягчить запрет на въезд иностранцев в Украину: Запретить только гражданам стран "красной" зоны

Госагентство туризма просит Кабмин смягчить запрет на въезд иностранцев в Украину: Запретить только гражданам стран

Государственное агентство развития туризма Украины просит Кабинет Министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице Госагентства.

"Полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться. Такой шаг также нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятию ограничений для посещения Украины", - говорится в сообщении.

В частности Госагентство предлагает запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, то есть с "красной" зоны.

В то же время предлагается разрешить въезд в Украину иностранцам, которые являются гражданами государств, в которых количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней меньше количества таких случаев в Украине, в случае если они посетят Украину с туристической целью, что подтверждается электронным бронированием отеля и/или электронным ваучером от туристического оператора, при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, который проведен в течение 48 часов до пересечения государственной границы.

Также предлагается разрешить пересечение украинской границы членам так называемых "смешанных" семей, в которых есть граждане Украины и других государств.

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

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Автор: 

запрет (1705) Кабмин (14025) Олеськив (17) Госагентство развития туризма (25)


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Топ комментарии
+2
...э, не, чуваки - карте место
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27.08.2020 18:17
+2
таки дожмут хасиды... зеленого бубона
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27.08.2020 18:47
+1
кацапы в зеленой - у них кроме диареи как всегда ничего нет.....
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27.08.2020 18:15
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Израиль сейчас "красный",так что эти возможные послабления нас не касаются.
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27.08.2020 20:20 Ответить
кацапы в зеленой - у них кроме диареи как всегда ничего нет.....
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27.08.2020 18:15 Ответить
...э, не, чуваки - карте место
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27.08.2020 18:17 Ответить
Госагентство секс туризма подсчитывает убытки....
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27.08.2020 18:40 Ответить
таки дожмут хасиды... зеленого бубона
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27.08.2020 18:47 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1298594334124789760?s=20 В стране назревает новый коррупционный украино-израильский скандал. Все организации занимающиеся перевозом паломников в Умань в один голос утверждают клиентам,что в Украине все "порешали и всем занесли на самый верх". Зафрахтованы самолеты сформированы группы. Кому заносили, мы не знаем, но мимо Шмыгаля точно пронесли и этот поц ... " Кабмин закрывает всем иностранцам въезд с 28 августа по 28 сентября" С интересом ждем дальнейшего развития событий А почему все смотрят на Ермака?
Держагентство туризму просить Кабмін пом'якшити заборону на в'їзд іноземців в Україну: Заборонити тільки громадянам країн "червоної" зони - Цензор.НЕТ 173
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27.08.2020 20:54 Ответить
ой вей...
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27.08.2020 21:32 Ответить
Нєфіг шастать!!!
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27.08.2020 19:19 Ответить
Только полные дебилы могут запретить вьезд иностранцам в Украину. Может эти придурки в кабмине посмотрят опыт других стран и сделают вьезд с отрицательным тестом на ковид для стран красной зоны, а для стран зеленой зоны свободный вьезд. Придурки.
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27.08.2020 21:48 Ответить
 
 