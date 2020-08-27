Госагентство туризма просит Кабмин смягчить запрет на въезд иностранцев в Украину: Запретить только гражданам стран "красной" зоны

Государственное агентство развития туризма Украины просит Кабинет Министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице Госагентства.

"Полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться. Такой шаг также нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятию ограничений для посещения Украины", - говорится в сообщении.

В частности Госагентство предлагает запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, то есть с "красной" зоны.

В то же время предлагается разрешить въезд в Украину иностранцам, которые являются гражданами государств, в которых количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней меньше количества таких случаев в Украине, в случае если они посетят Украину с туристической целью, что подтверждается электронным бронированием отеля и/или электронным ваучером от туристического оператора, при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, который проведен в течение 48 часов до пересечения государственной границы.

Также предлагается разрешить пересечение украинской границы членам так называемых "смешанных" семей, в которых есть граждане Украины и других государств.

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

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