Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга

Минск договорился с Москвой о рефинансировании белорусского долга на $ 1 млрд.

Об этом заявил захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Мы договорились с Президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России. - Ред.) по поводу рефинансирования", - сказал он.

Лукашенко уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - добавил Лукашенко.

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