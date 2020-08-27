РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13074 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
7 805 88

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга

Минск договорился с Москвой о рефинансировании белорусского долга на $ 1 млрд.

Об этом заявил захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Мы договорились с Президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России. - Ред.) по поводу рефинансирования", - сказал он.

Лукашенко уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - добавил Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: Для помощи Беларуси сформирован резерв из российских силовиков, - Путин. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7888) долг (1150) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31217) россия (95388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Шо? А как же моШная экономика?
показать весь комментарий
27.08.2020 18:13
+26
Вот и сказочке конец . Продал страну за $1 млрд .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:13
+20
Дежавю? Где-то я такое видел, в 2013, только там три лярда было.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
показать весь комментарий
27.08.2020 18:13 Ответить
Шо? А как же моШная экономика?
показать весь комментарий
27.08.2020 18:13 Ответить
кітайци с 3 млрд крєдітов ждут, когда отваліцца, чтоб войти і засєліть
показать весь комментарий
27.08.2020 18:14 Ответить
Они очень давно там живут . С Дальнего Востока до масквы .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:16 Ответить
Ну так і Овоч курс гривні тримав на російських кредитах.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:36 Ответить
Вот и сказочке конец . Продал страну за $1 млрд .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:13 Ответить
даже не за миллиард, а за отсрочку оплаты)
показать весь комментарий
27.08.2020 18:15 Ответить
Маловато. Януковощу ***** дав, в 2013, $5 млрд
показать весь комментарий
27.08.2020 18:18 Ответить
Территория больше . У ху@ла свой ватный калькулятор .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:20 Ответить
3
показать весь комментарий
27.08.2020 18:23 Ответить
За 15 млрд. Успел получить 3.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:28 Ответить
В ЗМІ проскакувало, що 5 млрд, але 3 млрд більше ніж 1. Пропали ці 3 млрд, як ксьондзові качата і 1 млрд теж щезне. Правда, нєдра касабії наражают єсчо
показать весь комментарий
27.08.2020 18:53 Ответить
3млрд...еще суд в лондоне был, что Украина не выплачивала этот долг, только непонятно, чем оно закончилось или еще не закончилось
показать весь комментарий
27.08.2020 19:40 Ответить
не пять, а три
показать весь комментарий
27.08.2020 18:32 Ответить
3 млрд
показать весь комментарий
27.08.2020 18:39 Ответить
3 млр.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:50 Ответить
$15 млрд. было обещано. Дали 3.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:25 Ответить
Так он уже давно ее продал. Беларусь уже давно, благодаря этому уроду, практически в составе расеи.
Стоит только путену сказать "фас" и завтра страны с названием Беларусь не будет. Ибо уже давно все схвачено и за все заплачено
показать весь комментарий
27.08.2020 18:20 Ответить
Ну ось і пішла бульбашська "гречка" від ***...ла с подачі голови бульбоколгоспу Луки...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:14 Ответить
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 8402
показать весь комментарий
27.08.2020 18:14 Ответить
віджерлося за кошт народу... у віслюка Оманського пика скоро трісне...
показать весь комментарий
27.08.2020 23:46 Ответить
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 2408
показать весь комментарий
27.08.2020 18:15 Ответить
Нашему Яныку пошло 3 млрд..
Этому - 1 млрд..
Но и страна в 4 раза меньше.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:16 Ответить
Три! Вітьок перед ростовом брав три!
показать весь комментарий
27.08.2020 18:16 Ответить
Надо бы покрышки жечь , а не цветами мотылять .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:18 Ответить
На Майдане зажгли первые шины 19 января 2014 года. А начало массовых акций пришлось на 21-23 ноября 2013 года.
Два месяца Вы чем занимались?
Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу - Цензор.НЕТ 1180

Для справки: беларуским протестам идёт всего третья неделя.
показать весь комментарий
28.08.2020 00:18 Ответить
и думаете зажгут????
Не-а. Все закончится, помитингуют и разойдутся. Слишком много в белорусах маскальщины.
показать весь комментарий
28.08.2020 09:25 Ответить
Я точно так же думала о вас в самом конце декабря 2013-го, когда вашему Майдану уже пошёл второй месяц. И даже в первых числах января 2014-го перестала следить за вашими событиями, так как там ничего не менялось неделями. Бла-бла-бла со сцены... цветочки... кричалки и хоровое пение гимна...
Но через два месяца у вас всё изменилось...
Не надо постоянно убеждать нас, что в Беларуси ничего не получится. Даже если не в этот раз. Всё равно не надо.
И маскальщины в нас ничуть не больше, чем в вас. Проявляется она в наших народах по-разному, но в вас её тоже хватает.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:41 Ответить
И Вы верите, что полетят "коктейли Молотова"?????
Не-а!
СлабО!
Белорусы, к тому же, прекрасно понимают, что сразу будет вторжение в страну рузькых свиней.
И они возьмут автоматы? Будут Добробаты? Будут Волонтеры?
Вы в это верите?????

Я - нет.
показать весь комментарий
28.08.2020 18:11 Ответить
Слишком много рузькэ пропаганды и руССизма в Белорусах. К сожалению.....
показать весь комментарий
28.08.2020 18:13 Ответить
А по поводу маскальщины у нас - мы потеряли Крым, часть Донецкой области, Луганской, но мы воюем. И патриотов намного больше, чем продажной рузькэ мрази.
А как Вы оцениваете себя? Вы так сможете???? А?
показать весь комментарий
28.08.2020 18:17 Ответить
Я желаю белорусам победы, но цветами, кричалками и поцелуями луку не уберешь
показать весь комментарий
28.08.2020 09:27 Ответить
Дежавю? Где-то я такое видел, в 2013, только там три лярда было.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:18 Ответить
Лукашенко дешовка, яныка в 3 оценили))))
показать весь комментарий
27.08.2020 21:29 Ответить
Ох, что то мне это напоминает Овоща... Тому то же ***** во время майдана подкинул...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:19 Ответить
Воот так становятся ....рабами. Помните Януковича? А скажи одинаковый сценарий. Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой быстрее покупай....
показать весь комментарий
27.08.2020 18:20 Ответить
Хоть бы за 3 млрд, как наш Януковощь...Эх, шож ты. так свою страну личную, шо Коле передавать будешь? Стадо и долги?
показать весь комментарий
27.08.2020 18:21 Ответить
Лукашеску должен РАБссии 7 ярдов американских рублей,Китаю 3 ярда... денех нет но вы дрочите...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:22 Ответить
Поддержка вечно падающих штанов?
показать весь комментарий
27.08.2020 18:22 Ответить
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 2471
показать весь комментарий
27.08.2020 18:24 Ответить
Нехай Повар уХйла викупить цей борг й присадить Луку на використання вагнерівців...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:24 Ответить
Конгресс США запретил РАБссии прооизводить химическое и бактериологическое оружие...Полный перечень предприятий попавших под Санкции есть на сайте Госдепа... Многоходовочник Путлер опять опустил Америку...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:26 Ответить
Поносит , значит любит .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:28 Ответить
Якщо поносить, то з"їв щось не свіже.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:33 Ответить
зигзаг Истории..
если бы он выиграл выборы, то пинал бы Московию и дальше...
вот почему умные правильно поддерживали Луку до выборов, и желают ему скопытится после выборов..
показать весь комментарий
27.08.2020 18:31 Ответить
луку поддерживают вонючие рузьлы
показать весь комментарий
28.08.2020 09:31 Ответить
х**** там а не друзья они. Такие друзья как Сралин с Гитлером. Они друг друга в жопу *бут и при малейшем удобном моменте перегрызут друг другу горло.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:35 Ответить
рузька метлдичка
показать весь комментарий
28.08.2020 09:32 Ответить
Договорился и договорился!!!
Они мерзкие и один и другой- а денег наворовали , а мерзкие!!! Вот облом!!!
Вот и идите на х..ер!!!!
показать весь комментарий
27.08.2020 18:31 Ответить
Их поддерживают миллионы ватной массы . Лидера оппозиции травят , население раши молчит . Вот это жопа .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:37 Ответить
Белорусь не член ВТО и продать что либо в ЕС или США почти невозможно...но перегоры идут с 2014 года с ЕС
показать весь комментарий
27.08.2020 18:34 Ответить
Україна для ху"ла усе ж таки дорожча. У тричі дорожча. Була...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:36 Ответить
в 69 ложитесь уже ОБА!!!!))))
показать весь комментарий
27.08.2020 18:37 Ответить
Лукашенко задумал злодейство.Он не зря перекрыл западные границы.Он это сделал ,чтобы Запад не мог помешать вторжению злодеев кремлевского паранойика для поддержки Минского паранойика.Два сапога -пара задумали утопить мирный беларусский народ в реках крови.И это нужно заранее упредить.Дать по злодейским бошкам.США не должны позволить адским планам свершиться.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:37 Ответить
Людей жалко . Наивные как дети . Не будет "рек крови" . Царя невозможно изгнать цветами .
показать весь комментарий
27.08.2020 18:40 Ответить
ну ані питаюцца єво ізгнать бєла краснимі цвєтамі...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:44 Ответить
Ну, а о чём я говорил?
Путину некуда деваться!
Если ему не создать свою замену Луке - Бацька будет его доить вечно под угрозой победы стихийного протеста"!
показать весь комментарий
27.08.2020 18:39 Ответить
И Лукаш и Путлер загнаны в угол...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:42 Ответить
Напоминает Яныка. Тот нас продавал Рашке за 3 млрд.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:42 Ответить
два скользилы мордой об ковер всегда друг другу пас отдадут )))
показать весь комментарий
27.08.2020 18:43 Ответить
Как там- умное теля двух маток, да? Ай да батька, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке (с) Брат
показать весь комментарий
27.08.2020 18:44 Ответить
Путін це матка??
показать весь комментарий
27.08.2020 18:45 Ответить
Ну мож для Лукашенко и папка
показать весь комментарий
27.08.2020 18:47 Ответить
А в чому прибуток?
показать весь комментарий
27.08.2020 18:53 Ответить
Лукашенку сам процес подобається...
показать весь комментарий
27.08.2020 20:50 Ответить
Продано,лот закрыт! Беларусь слита.
показать весь комментарий
27.08.2020 18:45 Ответить
Бей своих американцы больше будут боятся..От Хабаровска до Минска...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:45 Ответить
Tak eto meloc,on ecio budet s raski prosit,poskolku nikto drugoj dlia samozvanca deneg nedast
показать весь комментарий
27.08.2020 18:50 Ответить
хорошо что хоть не взял перед побегом 3 как овощ ))
показать весь комментарий
27.08.2020 18:51 Ответить
Янучара тоже брал у рашистов "кредитную взятку", до сих пор отдаем кровью самых лучших украинцев...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:58 Ответить
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 9750
показать весь комментарий
27.08.2020 19:00 Ответить
- Хочешь заработать пятьсот долларов?
- Хочу!
- А триста? (c) х/ф "Четыре комнаты"
показать весь комментарий
27.08.2020 19:04 Ответить
Что Саша-бунт подавлен?Не будешь больше взбрыкивать?😂
показать весь комментарий
27.08.2020 19:15 Ответить
Ну це все зрозуміло.
Путін поставив на місце Лукашенка і тепер він повністю його.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:18 Ответить
теперь свой язык батцка из жопы плешфюрера никогда не вытащит ...
показать весь комментарий
27.08.2020 19:18 Ответить
Да, нищает россия...
показать весь комментарий
27.08.2020 19:29 Ответить
все согласно купленых билетов: рашка раздает бабки. Один миллиард будет легче украсть в три раза
показать весь комментарий
27.08.2020 19:52 Ответить
так задешево продав Ордi свiй народ та свою країну..
тьфу, недолугий колгоспний тарган...
показать весь комментарий
27.08.2020 20:19 Ответить
Продал Беларусь на финальной распродаже.
показать весь комментарий
27.08.2020 20:32 Ответить
Значить таки продав країну, як яник у нас. Сподіваюсь, що цьому голові сільгоспу не звезе так, як янику...
показать весь комментарий
27.08.2020 20:40 Ответить
Аншлюс в процессе.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:06 Ответить
Нет конкретики, МВФ сразу поставил условия Украине и ясно кто, кому, сколько должен.
показать весь комментарий
27.08.2020 23:43 Ответить
дешево оцінив ***** вусатого таргана)). "наш" завгар коштував йому три ))
показать весь комментарий
28.08.2020 00:26 Ответить
Ильф и Петров - Золотой телёнок. Дай миллиард, дай миллиард- НА!
показать весь комментарий
28.08.2020 10:27 Ответить
Интересно.....
Батька глотал или сплевывал?
показать весь комментарий
28.08.2020 13:14 Ответить
 
 