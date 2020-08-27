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Новости Коронавирус и карантин
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Ивано-Франковск и Черновцы отнесли с 31 августа к "красной" карантинной зоне. ИНФОГРАФИКА

Ивано-Франковск и Черновцы отнесли с 31 августа к

Ивано-Франковск и Черновцы с понедельника будут в "красной" зоне. Луцк, Ужгород, Львов, Сумы, Тернополь, Харьков, - в "оранжевой". Киев, Одесса, Ривне, Винница, Житомир, Хмельницкий, Чернигов - в "желтой". Это деление сохранится на 2 недели.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

К "красной" зоне будут отнесены:

  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Черновцы, Выжницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области;
  • города Беляевка и Измаил Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;
  • города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области.

Ивано-Франковск и Черновцы отнесли с 31 августа к красной карантинной зоне 01

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К "оранжевой" зоне отнесены:

  • город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
  • города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;
  • город Сумы;
  • города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;
  • города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
  • город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ривненской области;
  • город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырищенский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

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К "желтой" зоне отнесены:

  • город Киев;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
  • город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
  • города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;
  • город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыцкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
  • Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
зевыродки.
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27.08.2020 18:53
+3
это нарушение констмтуции сначала черезвычайное положение приймите в раде а потом обмеження так и армию закроют неизвестные санитары. Анархия предлагается зелей а не карантин. Защитим конституцию если у нас нет гаранта.
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27.08.2020 18:57
+2
В навчанні повний хаос, одні школи будуть вчити через день, інші частково дистанційно, треті в три зміни + транспорт то ходить то не ходить...
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27.08.2020 18:57
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Правила форума Совет форумчан
Беда . Как детей учить ?
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27.08.2020 18:46 Ответить
В навчанні повний хаос, одні школи будуть вчити через день, інші частково дистанційно, треті в три зміни + транспорт то ходить то не ходить...
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27.08.2020 18:57 Ответить
Разогнать корону и отменить выборы ( а можно только в западных областях0
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27.08.2020 18:49 Ответить
СНБО прогнозирует в три раза больше случаев коронавируса к выборам - а вот и первые звоночки отмене выборов - бабки на дороги, вирус в разгон и выборам кранты!
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27.08.2020 18:57 Ответить
зевыродки.
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27.08.2020 18:53 Ответить
это нарушение констмтуции сначала черезвычайное положение приймите в раде а потом обмеження так и армию закроют неизвестные санитары. Анархия предлагается зелей а не карантин. Защитим конституцию если у нас нет гаранта.
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27.08.2020 18:57 Ответить
за что зеленский так мстит мэру Черновцов?
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27.08.2020 19:04 Ответить
ЗЕFUCKАФАКОВ Цы открыли уже тут дело к властям по неподчинению красной зоны,ага ода,пошли питары нах...хоть раз пошла власть за типа народ,чтоб люди могли на работу добраться в гор транспорте,и без нее не остаться с соблюдением всех норм,местные менты дали добро,сегодня работало все...и идите н...й от Черновцов со своей гнилой статистикокй,питары...
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27.08.2020 20:53 Ответить
главное что б 73% хоть теперь сделали выводы что они это сделали разом
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27.08.2020 20:59 Ответить
КоронвиRUSная инфекция сжирает сначала мозги...
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27.08.2020 19:07 Ответить
Акція Лахті "Заражайся Україно весело і здихай" триває !!

переможцям гарантується поліетиленовий мішок "на весь зріст" і згадка у "поминальній стрічці " сайту Лєнта .ру.
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27.08.2020 19:34 Ответить
у тебя уже прогресирует зараза! Ты становишся еще больше епнутым!
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27.08.2020 19:47 Ответить
Зелені це недозрілі червоні.
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27.08.2020 19:07 Ответить
Этож не в Киеве на параде прыгать...
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27.08.2020 19:11 Ответить
О работа,рисуй график про Туфту... получишь миллион в конверте
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27.08.2020 19:18 Ответить
Там де не виходить зробити ЗЕлену зону - роблять червону.
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27.08.2020 19:18 Ответить
особливо тупим... червону зону з зеленої роблять самі рагулі,похєривши маски і "соціальну дистанцію"..
Влада ж винна у тому,що не "дає пи...ди" цим рагулям...
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27.08.2020 19:38 Ответить
Зеленский мстит людям,которые не хотят сделать три вещи.Маски,перчатки,дистанция..Эти же люди крадут,,давят пешеходов где попало,не пристёгиваются.
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27.08.2020 19:20 Ответить
...и ездят на ЗЕПЕДах...
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27.08.2020 21:58 Ответить
Среди любых сил уголовников -тьма.Седни встретил на утренней прогулке в начале шестого утра женщину -вьетнамку.Город пуст,чуть светает,а она в маске из АТБ с авоськами .Одна на весь город.Вот какая самодисциплина у этого прекрасного народа.
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27.08.2020 22:23 Ответить
За останній тиждень в Калуші зменшилась кількість нових випадких короновірусу, але чомусь його спеціально записали в Червону зону, як майже і всю Франківську область.
З 211-ти результатів ПЛР-тестів 82 виявилися позитивними. Таким чином, за останній тиждень на Калущині виявили значно менше нових випадків коронавірусної хвороби, ніж тижнем раніше - 117. І якщо у період з 14 по 20 серпня частка позитивних результатів від загального обсягу проведених досліджень становила 46%, то в період з 21 по 27 серпня вона зменшилася до 39%.

https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/08/27/113596/view
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27.08.2020 19:33 Ответить
КУди легше організувати карантин на меншій території(місті),чим виключити певну малу територію з меж "червоної" області.
Може тому.
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27.08.2020 19:36 Ответить
карантин, вірніше червона зона повинна вводитися там де є значне зростання кількості випадків короновірусної хвороби...
Для чого вводити червону зону, коли там падає захворюванність короновірусом? Де там логіка?
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27.08.2020 19:41 Ответить
На лбу пусть Степанов себе нанесет красную зону или на за.упу.
За что людям жить и работать где?
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27.08.2020 19:43 Ответить
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вийшов у прямий ефір зі зверненням через те, щоhttps://firtka.if.ua/blog/view/ivano-frankivsk-potrapiv-u-chervonu-zonu-novii-podil місто потрапило у червону карантинну зону з 31 серпня.
Сьогодні, 27 серпня, Івано-Франківськ та Калуш приєднались до "червоної зони", пише https://firtka.if.ua/ Фіртка .
Марцінків повідомив, що дізнався про входження Івано-Франківська у "червону зону" з Інтернету.
"Голова ОДА підтвердив таке рішення комісії з питань надзвичайних ситуацій. Я дуже дивуюсь, що таке рішення приймають без консультації з органами місцевого самоврядування, вважаю, що ділити Україну на зони - це дуже і дуже неправильно", - обурюється він.
Проте мер закликав людей зберігати спокій та пообіцяв, що транспорт у місті працюватиме.
"Ми використає всі законні способи, щоб в Івано-Франківську люди могли заробляти копійку, наші діти могли навчатися і ми могли користуватися повноцінно транспортом", - сказав міський голова.
Також Марцінків зазначив, що завтра відбудеться комісія ТЕБ та НС, на якій вирішать про подальші дії.
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27.08.2020 20:01 Ответить
Да будет как в Черновцах,забить болт народу с местными властями...и х.. они шо попрыгают...
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27.08.2020 20:58 Ответить
Газ подорожчає на 45 відсотків.Восени буде гірше,ніж в 14 році.
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27.08.2020 20:24 Ответить
Ага ...У 18-му при баризі був всього по 8-м з *хвостиком *
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27.08.2020 20:35 Ответить
https://censor.net/user/34570 Ну так зараз,епоха бідності скінчилася.
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27.08.2020 20:56 Ответить
Івано-Франківськ і Чернівці віднесли з 31 серпня до "червоної" карантинної зони - Цензор.НЕТ 6353
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27.08.2020 20:37 Ответить
Снять маску,пусть зябрам станет легче издыхать...
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27.08.2020 21:28 Ответить
Видимо, пик будет в октябре-ноябре.
А вакцины все нет(
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27.08.2020 21:54 Ответить
Жаль.. Я бы всех отнёс к красной зоне, кроме своей, конечно же, области..
Пускай мучаются )) Баранам это только на пользу
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27.08.2020 22:20 Ответить
 
 