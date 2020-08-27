РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11786 посетителей онлайн
Новости
9 701 6

Без Цензуры в прямом эфире: Путин и вагнеровцы, Шмыгаль наносит удар, Саакашвили возвращается домой? ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" с Богданом Буткевичем возвращаемся к разговору о "вагнеровцах", а еще о продлении карантина от правительства и вероятное возвращение в Грузию Михеила Саакашвили.

Разговор будет о  Путине и вагнеровцах, о том, был ли слив со стороны Зеленского и Ко беспрецедентной операции спецслужб Украины

- очередной маразмитичный эпизод шмыгаленомики, из-за которго нас ожидает "веселая" осень. Это и о повышении минималки, и о карантине, который будет служить только наполнению карманов ментов;

- реально ли  уйдет Саакашвили в Грузию и почему вообще об этом пошла речь;

- почему мы теперь будем платить очень дорого за коммуналку или почему лафа закончилась.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Отвоюем украинский Youtube вместе!

Автор: 

путин владимир (31217) ЧВК Вагнер (1332) Шмыгаль Денис (2672) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карлсон улетел, но обещал вернутся!
показать весь комментарий
27.08.2020 20:52 Ответить
Даже Кацо не выдержал народного президента Украины , сваливает, не хрен тута , ни хрена тута делать...
показать весь комментарий
27.08.2020 21:03 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: Путін і вагнерівці, Шмигаль завдає удару, Саакашвілі повертається додому? - Цензор.НЕТ 6575
показать весь комментарий
27.08.2020 21:23 Ответить
не могу смотреть буткевича, с души воротит
показать весь комментарий
27.08.2020 21:25 Ответить
Древнейшая профессия - простутитка. Вторая древнейшая - вор. Третья древнейшая - политик - результат естественного симбиоза первой и второй -Политиканы..
показать весь комментарий
27.08.2020 21:27 Ответить
решила создать опжопа ячейку в украинском селе на Кировоградщине. всё, как надо. приехал раввин, приехал кива, приехал мертвечук. завезли артистов. в назначенное время село стало собираться возле клуба. но один местный умный человек из БЮТ Тимошенко Батьківщина пообещал селянам по 500 грн за каждое испражнение на фоне кивы и рабиновича. вы не увидите этого ролика на основных телеканалах, потому что человек продал этот ролик киве и рабиновичу за 50000 долларов. купил себе дом, дачу и 100 га земли. и теперь все селяне Кировоградщины мечтают испражниться на фоне Кивы и Вадима Рабиновича
показать весь комментарий
27.08.2020 22:10 Ответить
 
 