Без Цензуры в прямом эфире: Путин и вагнеровцы, Шмыгаль наносит удар, Саакашвили возвращается домой? ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" с Богданом Буткевичем возвращаемся к разговору о "вагнеровцах", а еще о продлении карантина от правительства и вероятное возвращение в Грузию Михеила Саакашвили.

Разговор будет о Путине и вагнеровцах, о том, был ли слив со стороны Зеленского и Ко беспрецедентной операции спецслужб Украины

- очередной маразмитичный эпизод шмыгаленомики, из-за которго нас ожидает "веселая" осень. Это и о повышении минималки, и о карантине, который будет служить только наполнению карманов ментов;

- реально ли уйдет Саакашвили в Грузию и почему вообще об этом пошла речь;

- почему мы теперь будем платить очень дорого за коммуналку или почему лафа закончилась.

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