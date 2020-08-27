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Задачи по улучшению качества электроснабжения не будут выполнены с принятыми НКРЭКУ параметрами RAB-регулирования, - советник министра экономики Чех

Задачи по улучшению качества электроснабжения не будут выполнены с принятыми НКРЭКУ параметрами RAB-регулирования, - советник министра экономики Чех

Задачи, которые мы ставим с введением стимулирующего регулирования, с методологией, принятой Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), либо не будут выполнены, либо не будут выполнены вовремя. Поскольку принятая методология не позволит привлекать достаточный объем инвестиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник министра энергетики, председатель экспертного совета Министерства энергетики Украины Сергей Чех на заседании НКРЭКУ.

26 августа НКРЭКУ приняла методологию внедрения стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии.

Сергей Чех подчеркнул, что существует прямая зависимость между финансированием электросетей и качеством электроснабжения - недофинансирование ведет к ухудшению качества электрических сетей. По его словам, в 2012 году инвестиции в сети на 1 км линии составляли 623 долларов, в 2019 году - 229. В 2012 году средний показатель SAIDI (индекс средней продолжительности отключений энергоснабжения по вине электрораспределительной компании) был на уровне 512 минут, а сегодня - почти 700 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чтобы страна поднималась в рейтинге Doing Business, необходима правильная методология RAB", - нардеп "Слуги народа" Буймистер

Чех заявил, что принятая методология не позволит привлечь достаточное финансирование в обновление сетей.

"Расчеты показывают, что инвестиции в развитие сетей планируются Регулятором на уровне 400 долларов на 1 км линии вместо нужных 1 200 долларов, уже сейчас позволяют сделать вывод о том, что те задачи, которые мы ставим с введением стимулирующего регулирования по такой методологии, либо не будут выполнены, либо не будут выполнены вовремя", - заявил Сергей Чех.

По мнению эксперта, одновременно достаточное финансирование улучшит условия для присоединения новых потребителей.

"То есть потребители будут иметь обязательства при присоединении строить только новые сети, а увеличение пропускной способности существующих сетей лицензиаты будут закладывать в свои планы перспективного развития. Это сегодня воспринимается потребителями на примере стандартных присоединений", - отметил советник министра энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедрение эффективного RAB-регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры, - вывод ESEM

Кроме того, достаточность инвестиций позволит реализовать программу установки бытовых счетчиков. "Только в этом случае мы предоставим миллионам бытовых потребителей реальные возможности присоединиться к рынку. Сегодня это декларации", - подчеркнул Чех.

Напомним, ранее народный депутат Людмила Буймистер отметила, что принятые параметры RAB-тарифа для операторов системы распределения не позволят улучшить условия присоединения к электросетям, а значит - повысить позицию Украины в рейтинге DoingBusiness.

Автор: 

НКРЭКУ (479) RAB (34)


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Топ комментарии
+4
Короче , электричество для населения подорожает в любом случае ?
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27.08.2020 19:38
+4
ЗеДятлы, ЗеДауны и Зебилы, примите мои поздравления!
С чем?
Ну, как же, ведь вы это сделали вместе! Трахнули себа сами. Трахните себя ещё раз.
Цена на газ для населения взлетела на 45%.
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27.08.2020 19:47
+3
Правильно, нахер выполнять и улучшать если баранов можно и так доить!
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27.08.2020 19:44
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Правила форума Совет форумчан
Короче , электричество для населения подорожает в любом случае ?
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27.08.2020 19:38 Ответить
С этим как раз все четко и ясно. Мутня-жуйня вокруг вопроса кто и сколько на этом наварит...
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27.08.2020 19:46 Ответить
Смотря на это отъеденное мурло, даже , я бы сказал, зажратую морду лица, мы конечно верим-верим, что европейские параметры - это неправильно, и даже есть возмутительно плохие, не дающие таким харям сотворить свой "гешефт" при их внедрении. Плачем и верим!
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27.08.2020 23:20 Ответить
Правильно, нахер выполнять и улучшать если баранов можно и так доить!
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27.08.2020 19:44 Ответить
ЗеДятлы, ЗеДауны и Зебилы, примите мои поздравления!
С чем?
Ну, как же, ведь вы это сделали вместе! Трахнули себа сами. Трахните себя ещё раз.
Цена на газ для населения взлетела на 45%.
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27.08.2020 19:47 Ответить
Байден: Господин президент, это Джо Байден. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос... Смотрите, что мы делаем сейчас? Я считаю, что на протяжении трех последних недель мы демонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%...
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27.08.2020 20:53 Ответить
Ссылку на видеозапись сбросьте. Не сочтите за труд.
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27.08.2020 20:55 Ответить
https://youtu.be/A6NO0txxN6I
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27.08.2020 21:08 Ответить
И это ВСЁ, что вы можите тут представить?
Оставьте себе, а нам без надобности подобного рода низкосортный навоз произвёденный в вашей Параше.
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27.08.2020 21:16 Ответить
Навоз в любой стране нехорошо пахнет. Но благо есть альтернатива. Вы можете поднять свои платёжки за тот период и наслаждаться запахом собственных выделений. Хотя... своё ж не пахнет, правда?
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27.08.2020 21:39 Ответить
Особенно смердит ваш новоз, низкокачественный, из вашей Параши. К вони вашего навоза примешивается зловоние ваших лаптей, щей и не стиранных порток с онучами. А с учётом того, что вы уже продали душу Дьяволу, судя по вашему нику, то и серой от вашего навоза попахивает отчётливо.
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27.08.2020 21:46 Ответить
Всё таки в XXI веке есть свои преимущества. Вот в средние века, к примеру, облачившись в рясу и вооружившись "божьим гневом", вы могли бы сделать себе каръеру. Сейчас же... вы просто подняли мне настроение 😁. Спасибо.
P.S. Не трудитесь отвечать, считаю тему исчерпанной.
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27.08.2020 22:08 Ответить
Засохни, зефилитик! Тебе "под умного косить" не идёт. Пойди посмотри скотов на Бенином помойке, хряпни бояры и в нирвану !
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27.08.2020 22:21 Ответить
Отчего же не потрудится с ответом, и не просветить умственно отсталого московита, т.е. вас? Вы себя тут Дорианом Греем именуете, а видимо ни читали этого произведения художественной литературы, поэтому и пишите о рясе, "божьем гневе" (хотя уместнее было бы не гнев, а божье слово), демонстрируя свою природную, скрепную, сРускую тупость и врожденную ограниченность. Потрудитесь хотя бы понуглить и уточнить за свой ник, даун вы наш, сызранский.
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28.08.2020 05:49 Ответить
Если проще, то принятая методология не поэволяет Чеху красть вволю.
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27.08.2020 19:48 Ответить
Так все повышения тарифов и не ставят цель повышения качества.
Единственное их назначение ещё большее обогащение владельцев.
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27.08.2020 19:49 Ответить
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". И: НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы. Поэтому тариф на электроэнергию должен снизиться в разы. Скоро. Несмотря на то, что : "Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости.
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27.08.2020 19:54 Ответить
день прошел не напрасно
аб тарифы ромалэ.
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27.08.2020 20:19 Ответить
Ох и пи з ду ны, надо будет каждый раз когда будут перебои подавать на всех этих козлов в суды.
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27.08.2020 20:43 Ответить
Это лишь повышение прибылей олигархов владеющих сетями.
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27.08.2020 20:48 Ответить
 
 