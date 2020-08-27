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Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны, включая Россию, не вмешиваться в происходящее в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Столтенберг заявил газете "Бильд".
"Беларусь - суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", - сказал генсек.
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советское быдло не имеет права жить в цивилизации...
так сказал белорусский бизнесмен Вадим Прокопьев
Не хер её в ваши предостеряшки включать.
Её давно пора ВЫКЛЮЧИТЬ до безвременной комы, а как очнется - проверять на ней теорию развития Дарвина. И как опять дойдут до стадии питекантропов - делать всем обширную лоботомию.
НАТО бомбило Югославию и расчленило Сербию, разбомбили Ливию и Ирак.
Им ли предостерегать?