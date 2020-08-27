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Новости Революция в Беларуси
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Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны, включая Россию, не вмешиваться в происходящее в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Столтенберг заявил газете "Бильд".

"Беларусь - суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", - сказал генсек.

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Автор: 

Беларусь (7888) НАТО (9963) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+5
РАБссия уже захватила Белорусь.Поздно пить боржоми...
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27.08.2020 19:49
+4
Что-то подобное я уже слышал в 2014-м .
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27.08.2020 19:49
+2
Уже стали насмешкой эти предостережения....
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27.08.2020 19:51
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Что-то подобное я уже слышал в 2014-м .
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27.08.2020 19:49 Ответить
РАБссия уже захватила Белорусь.Поздно пить боржоми...
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27.08.2020 19:49 Ответить
таки имеет место
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27.08.2020 19:51 Ответить
Разумно. Не поспоришь
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27.08.2020 19:50 Ответить
Тоталитаризм Мавзолейный своих не бросает...
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27.08.2020 19:50 Ответить
мирная стратэгия запада, закинули бабла малахольным и смотрят что будет
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27.08.2020 19:51 Ответить
Уже стали насмешкой эти предостережения....
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27.08.2020 19:51 Ответить
І росія слухає Столтенберга?
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27.08.2020 19:51 Ответить
Звісно слухає! Але на расее між слухає ,та виконує лежить пустеля Сахара!
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27.08.2020 21:24 Ответить
Снова про саечку за испуг обещают.Такие балаболки.СВИФТ отрубайте козлам винторогим....вот то будет молотком по голове плешивой.
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27.08.2020 19:51 Ответить
Всё будет с точностью до наоборот.Два злодея уже договорились и начали сценарий воплощать в жизнь.А Запад и США , как всегда исходят на праведный гнев и продолжают торговать с ордой.А в Укравину даже посла не прислали.
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27.08.2020 19:52 Ответить
Вєлікая Бєлая Русь.
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27.08.2020 19:52 Ответить
В стиле Черного юмора....
советское быдло не имеет права жить в цивилизации...
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27.08.2020 19:55 Ответить
Ордынские десантники уже переброшены на запад Беларуси.На границе с Украиной. Наша влада знает ,что они в Бресте?
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27.08.2020 19:56 Ответить
Вєлікая Малая Русь. Бєлая Малая Русь. карочє вазможни варіанти.
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27.08.2020 20:00 Ответить
Страшно аж жуть...(с) Владимир Высоцкий
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27.08.2020 20:04 Ответить
Активистов белорусского Майдана будут воровать...
так сказал белорусский бизнесмен Вадим Прокопьев
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27.08.2020 20:05 Ответить
"включая Россию"..
Не хер её в ваши предостеряшки включать.
Её давно пора ВЫКЛЮЧИТЬ до безвременной комы, а как очнется - проверять на ней теорию развития Дарвина. И как опять дойдут до стадии питекантропов - делать всем обширную лоботомию.
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27.08.2020 20:22 Ответить
что бы вас слушали, надо перекрывать SWIFT и вводить глобальные санкции против раши и папыколи....
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27.08.2020 20:54 Ответить
Отключать SWIFT, это значит вывести из доллара целую страну и переход в расчетах на юань и евро. Для США это страшный сон. У них вся экономика держится на экспорте зелёных вашингтонов. Баланс доллара в мировых расчетах и так висит на волоске. Стоило Каддафи или Саддаму, затеять вести товарооборот на других валютах, как штаты немедленно нашли повод для их уничтожения. Вспомните Колина Пауэлла с его пробиркой с белым порошком. А у России в отличии от Муамора Каддафи ядерная триада.
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27.08.2020 22:21 Ответить
Ага, а еще предупреди кошек не ловить мышек!
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27.08.2020 21:21 Ответить
и даже Нуланд не приедет ?
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27.08.2020 21:37 Ответить
для Роиси ситуация ухудшается. Украине отойдут территории не меньше 1,3 млн. кв. км. Будьте как китайцы, ждите как по реке проплывет труп вашего врага. ЖДАТЬ НЕДОЛГО
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27.08.2020 22:00 Ответить
У меня аж мышцы диафрагмы затряслись.
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27.08.2020 22:26 Ответить
у вас не должно быть сфинктера
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27.08.2020 22:41 Ответить
«а судьи кто?»
НАТО бомбило Югославию и расчленило Сербию, разбомбили Ливию и Ирак.
Им ли предостерегать?
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27.08.2020 22:10 Ответить
 
 