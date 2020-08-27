Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны, включая Россию, не вмешиваться в происходящее в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Столтенберг заявил газете "Бильд".

"Беларусь - суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", - сказал генсек.





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