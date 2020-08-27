Украина присоединилась к Декларации ЕС, признающей, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, - МИД

Украина 11 августа присоединилась к Декларации Европейского Союза "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС по ситуации в Беларуси сообщаем, что 11 августа была обнародована Декларация ЕС, открыта для присоединения третьих стран "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной Декларации", - заявили в МИД.

В данной декларации заявляется, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - говорится в документе.

Евросоюз также допустил возможность введения санкций относительно лиц, ответственных за насилие, и призвал политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог с широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС приступили к обсуждению санкций против Беларуси