Украина присоединилась к Декларации ЕС, признающей, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, - МИД
Украина 11 августа присоединилась к Декларации Европейского Союза "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента",
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
"В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС по ситуации в Беларуси сообщаем, что 11 августа была обнародована Декларация ЕС, открыта для присоединения третьих стран "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной Декларации", - заявили в МИД.
В данной декларации заявляется, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".
"Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - говорится в документе.
Евросоюз также допустил возможность введения санкций относительно лиц, ответственных за насилие, и призвал политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог с широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия.
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Допросилась у Зе: нарушавшая законы Украины российская артистка вовсю гуляет по Одессе
Российская актриса одесского происхождения Нонна Гришаева приехала в Одессу.
Об этом красноречиво говорят последние ее фото и видео в Instagram.
Летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на https://iz.ru/news/620675 территорию аннексированного Крыма с территории соседней России. Кроме этого, она неоднократно выступала перед детьми и подростками на http://gorlovka-news.su/novosti/novosti-gorlovki/2648-master-klass-dlya-ot-nonny-grishaevoj-dlya-gorlovskikh-akterov оккупированных территориях Донбасса , также въезжая туда, минуя украинских пограничников.
После этого в июле 2017 года ей был запрещен въезд в Украину. Ее https://myrotvorets.center/criminal/grishaeva-nonna-valentinovna/ имя попало в базу «Миротворец».
Уже после выборов президента Украины в 2019 году она неоднократно обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбами открыть ей доступ в нашу страну. Она, не стесняясь, смеялась над «молодым украинским государством» в эфире пропагандистской передачи на НТВ, а потом просит разрешить ей «вернуться в родную Одессу» (смотреть с 30 минуты):
Видимо, ее мольбы были услышаны - сегодня украинофобка гуляет по Одессе.
Об этом с возмущением написал журналист Аркадий Бабченко, резко высказавшись в сторону Зеленского.
«Смешной Президент «молодого государства Украина». Вот скажите мне после этого ролика - как вот такое может ходить по улицам города, одним из первых отстоявшего независимость Украины? Чувство собственного достоинства у государства есть вообще, или нет?.. Будет ползучее тихое поглощение. В первую очередь через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться. За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт. Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским!» - предсказывает дальнейшее развитие ситуации Бабченко.
Госпогранслужба Украины допуск Гришаевой в Украину не комментирует.
в декларации прямо не сказано о непризнании результатов выборов она чисто декларативна
о непризнании отдельно заявляли главы некоторых государств а у Зе язык в опзж
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2812217818878433 7 год ·
«Может, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Нам, может, надо как-то Путина привлечь к разговору. Наше гражданское общество не так сильно, нам нужна помощь мира и России», - сказала Алексиевич.
Это вчера.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».
Это сегодня.
Позвоните кто-нибудь розовой пони на облако, сообщите, что её услышали. Только связь была плохая и на том конце провода опять разобрали лишь привычное "Путин, введи войска". Все-таки ни образование, ни Нобелевская премия к уму не имеют никакого отношения, который раз убеждаюсь в этом.
Все желания должны исполняться (с).
Ваш Дед Ванга.
Все равно эти декларации только на бумаге и стоят дешевле самой бумаги, пока не будет интервенции.