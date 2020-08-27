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Новости Революция в Беларуси
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Украина присоединилась к Декларации ЕС, признающей, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, - МИД

Украина присоединилась к Декларации ЕС, признающей, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, - МИД

Украина 11 августа присоединилась к Декларации Европейского Союза "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС по ситуации в Беларуси сообщаем, что 11 августа была обнародована Декларация ЕС, открыта для присоединения третьих стран "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной Декларации", -  заявили в МИД.

В данной декларации заявляется, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - говорится в документе.

Евросоюз также допустил возможность введения санкций относительно лиц, ответственных за насилие, и призвал политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог с широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС приступили к обсуждению санкций против Беларуси

Автор: 

Беларусь (7888) МИД (6937)


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Топ комментарии
+7
Не прошло и года....или лучше позже чем никогда..
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27.08.2020 20:29
+6
Зато суки продажные благодаря ваЗЕлину топчут землю Украины.

Допросилась у Зе: нарушавшая законы Украины российская артистка вовсю гуляет по Одессе

Российская актриса одесского происхождения Нонна Гришаева приехала в Одессу.
Об этом красноречиво говорят последние ее фото и видео в Instagram.

Летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на https://iz.ru/news/620675 территорию аннексированного Крыма с территории соседней России. Кроме этого, она неоднократно выступала перед детьми и подростками на http://gorlovka-news.su/novosti/novosti-gorlovki/2648-master-klass-dlya-ot-nonny-grishaevoj-dlya-gorlovskikh-akterov оккупированных территориях Донбасса , также въезжая туда, минуя украинских пограничников.
После этого в июле 2017 года ей был запрещен въезд в Украину. Ее https://myrotvorets.center/criminal/grishaeva-nonna-valentinovna/ имя попало в базу «Миротворец».
Уже после выборов президента Украины в 2019 году она неоднократно обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбами открыть ей доступ в нашу страну. Она, не стесняясь, смеялась над «молодым украинским государством» в эфире пропагандистской передачи на НТВ, а потом просит разрешить ей «вернуться в родную Одессу» (смотреть с 30 минуты):
Видимо, ее мольбы были услышаны - сегодня украинофобка гуляет по Одессе.
Об этом с возмущением написал журналист Аркадий Бабченко, резко высказавшись в сторону Зеленского.
«Смешной Президент «молодого государства Украина». Вот скажите мне после этого ролика - как вот такое может ходить по улицам города, одним из первых отстоявшего независимость Украины? Чувство собственного достоинства у государства есть вообще, или нет?.. Будет ползучее тихое поглощение. В первую очередь через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться. За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт. Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским!» - предсказывает дальнейшее развитие ситуации Бабченко.
Госпогранслужба Украины допуск Гришаевой в Украину не комментирует.
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27.08.2020 20:40
+4
Ану мудіщєфіли, впірьод !
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27.08.2020 20:26
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Ану мудіщєфіли, впірьод !
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27.08.2020 20:26 Ответить
Це ти за кого?
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27.08.2020 20:30 Ответить
Это ты про шо? Поощряешь обсирателей?
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27.08.2020 21:02 Ответить
Не прошло и года....или лучше позже чем никогда..
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27.08.2020 20:29 Ответить
Має проголосувати Верховна Рада та зробити заяву Президент.
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27.08.2020 20:36 Ответить
Украина присоединилась к Декларации ЕС, признающей, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, - МИД - Цензор.НЕТ 1021
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27.08.2020 20:38 Ответить
Это ты намекашь Порошенку?
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27.08.2020 21:05 Ответить
"Евросоюз также допустил возможность введения санкций" . Классически обеспокоились . Срамота .
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27.08.2020 20:38 Ответить
Зато суки продажные благодаря ваЗЕлину топчут землю Украины.

Допросилась у Зе: нарушавшая законы Украины российская артистка вовсю гуляет по Одессе

Российская актриса одесского происхождения Нонна Гришаева приехала в Одессу.
Об этом красноречиво говорят последние ее фото и видео в Instagram.

Летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на https://iz.ru/news/620675 территорию аннексированного Крыма с территории соседней России. Кроме этого, она неоднократно выступала перед детьми и подростками на http://gorlovka-news.su/novosti/novosti-gorlovki/2648-master-klass-dlya-ot-nonny-grishaevoj-dlya-gorlovskikh-akterov оккупированных территориях Донбасса , также въезжая туда, минуя украинских пограничников.
После этого в июле 2017 года ей был запрещен въезд в Украину. Ее https://myrotvorets.center/criminal/grishaeva-nonna-valentinovna/ имя попало в базу «Миротворец».
Уже после выборов президента Украины в 2019 году она неоднократно обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбами открыть ей доступ в нашу страну. Она, не стесняясь, смеялась над «молодым украинским государством» в эфире пропагандистской передачи на НТВ, а потом просит разрешить ей «вернуться в родную Одессу» (смотреть с 30 минуты):
Видимо, ее мольбы были услышаны - сегодня украинофобка гуляет по Одессе.
Об этом с возмущением написал журналист Аркадий Бабченко, резко высказавшись в сторону Зеленского.
«Смешной Президент «молодого государства Украина». Вот скажите мне после этого ролика - как вот такое может ходить по улицам города, одним из первых отстоявшего независимость Украины? Чувство собственного достоинства у государства есть вообще, или нет?.. Будет ползучее тихое поглощение. В первую очередь через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться. За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт. Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским!» - предсказывает дальнейшее развитие ситуации Бабченко.
Госпогранслужба Украины допуск Гришаевой в Украину не комментирует.
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27.08.2020 20:40 Ответить
А на що ви розраховували? Невже на швидку і власну позицію, як це має робити країна, що претендує на регіональне лідерство? Зелене чмо на це не здатне.
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27.08.2020 20:44 Ответить
Только Путлер может разрушить РАБссию...
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27.08.2020 20:48 Ответить
Ага, пойти на неё войной.
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27.08.2020 21:06 Ответить
больше двух недель муму рожали

в декларации прямо не сказано о непризнании результатов выборов она чисто декларативна

о непризнании отдельно заявляли главы некоторых государств а у Зе язык в опзж
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27.08.2020 20:58 Ответить
А какая разница ?
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27.08.2020 21:16 Ответить
молодцы. всё верно.
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27.08.2020 21:33 Ответить
дядя из сша убедил ишака присоединиться.
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27.08.2020 21:41 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCvohqsagNx35AkOQkWUT1mtDwwfiFppFr_wvjMSqH5xgFQvZ84zxpDls5XMAlDbMD4tfvlLMqt0q3t&hc_ref=ARQNFpiwlMQD1hfLnENlTzvP-XSqkh-5wQWbz8z9oRs4KfYbpQtv0hwmcX5bQhZtP6c&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCvohqsagNx35AkOQkWUT1mtDwwfiFppFr_wvjMSqH5xgFQvZ84zxpDls5XMAlDbMD4tfvlLMqt0q3t&hc_ref=ARQNFpiwlMQD1hfLnENlTzvP-XSqkh-5wQWbz8z9oRs4KfYbpQtv0hwmcX5bQhZtP6c&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2812217818878433 7 год ·

«Может, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Нам, может, надо как-то Путина привлечь к разговору. Наше гражданское общество не так сильно, нам нужна помощь мира и России», - сказала Алексиевич.
Это вчера.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».
Это сегодня.

Позвоните кто-нибудь розовой пони на облако, сообщите, что её услышали. Только связь была плохая и на том конце провода опять разобрали лишь привычное "Путин, введи войска". Все-таки ни образование, ни Нобелевская премия к уму не имеют никакого отношения, который раз убеждаюсь в этом.
Все желания должны исполняться (с).
Ваш Дед Ванга.
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27.08.2020 21:50 Ответить
Лучше позже, чем никогда.
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27.08.2020 22:05 Ответить
Ни о чем.

Все равно эти декларации только на бумаге и стоят дешевле самой бумаги, пока не будет интервенции.
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27.08.2020 22:07 Ответить
Кулебе респект!
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27.08.2020 22:15 Ответить
какие сцыкливые маладцы
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28.08.2020 09:24 Ответить
Лука нам друг, НО истина дороже.
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28.08.2020 10:18 Ответить
 
 