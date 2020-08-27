Украинскую границу для иностранцев закроют уже с 28 августа - на сутки раньше, чем планировали, - Кабмин

Правительство решило закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа, то есть на сутки раньше, чем планировалось ранее. Запрет будет действовать месяц, а ввели его из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Решение приняли вечером 27 августа на внеочередном заседании Кабмина.

Запрет будет действовать до полуночи 28 сентября.

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