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Новости Коронавирус и карантин
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Украинскую границу для иностранцев закроют уже с 28 августа - на сутки раньше, чем планировали, - Кабмин

Украинскую границу для иностранцев закроют уже с 28 августа - на сутки раньше, чем планировали, - Кабмин

Правительство решило закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа, то есть на сутки раньше, чем планировалось ранее. Запрет будет действовать месяц, а ввели его из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Решение приняли вечером 27 августа на внеочередном заседании Кабмина.

Запрет будет действовать до полуночи 28 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин с 29 августа до 28 сентября закрыл границы Украины для иностранных граждан (обновлено)

Автор: 

граница (5260) карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Когда нет мозгов чтоб решить проблему все закрывают. Уже пол года все закрывают и толку и с вирусом ноль. Зато все остальное уничтожают. Еще 4 года страна клоуна и его шмыгалей не выдержит.
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27.08.2020 20:55
+5
Когда границу с агрессором закроет зеленая нечисть? И прекратит торговлю с оккупантом? Тварь такая, книжки оно покупает кацаперские и песни кацапские поет на День Независимости. Тьфу!
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27.08.2020 21:19
+3
зебилы киданули тех кто в дороге уже в Украину меньше чем за сутки решили с сегодня ночью бизнесс у иностранцев котрые есть здесь, туристы
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27.08.2020 20:56
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Тепер усі бізнесові зустрічі накрилися мідним тазиком🤪
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27.08.2020 20:54 Ответить
Когда границу с агрессором закроет зеленая нечисть? И прекратит торговлю с оккупантом? Тварь такая, книжки оно покупает кацаперские и песни кацапские поет на День Независимости. Тьфу!
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27.08.2020 21:19 Ответить
Когда нет мозгов чтоб решить проблему все закрывают. Уже пол года все закрывают и толку и с вирусом ноль. Зато все остальное уничтожают. Еще 4 года страна клоуна и его шмыгалей не выдержит.
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27.08.2020 20:55 Ответить
зебилы киданули тех кто в дороге уже в Украину меньше чем за сутки решили с сегодня ночью бизнесс у иностранцев котрые есть здесь, туристы
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27.08.2020 20:56 Ответить
вот и я так подумал: кто-то уже выехал с расчетом на этот день, а тут - ХЕРАК! А мож кто жениться едет!Что ни шаг власти - так, чтоб скорее страну в бездну....граница с Польшей, Венгрией, Чехами кому-то жить спокойно не дает! Хотим в надежный саюз таежный!!!
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28.08.2020 07:52 Ответить
а как же ивреи попадут в умань?
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27.08.2020 21:15 Ответить
А чому перенесли на день раніше, один день щось сильно міняє в контексті COVID-19? З позицій конспірології, справжня причина закривання кордонів може бути іншою. А те що нам назвали - прикриття. Наприклад в цей період може бути імовірність заїзду іхтамнєтов через територію Білорусі чи Модови.
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27.08.2020 21:36 Ответить
чтоб насрать кому-нибудь в душу! со всех сторон открытые, а вот западные границы закроем.......
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28.08.2020 07:54 Ответить
Зраду надо распустить! Это полный дебилизм!!!
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27.08.2020 21:39 Ответить
Восени буде жорсткий і довгий карантин.Влада дивиться на населення.Якщо воно не проти,то будуть давити це саме населення.
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27.08.2020 21:41 Ответить
кацапы входят в понятие "иностранцев"?
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27.08.2020 22:00 Ответить
ха-ха
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28.08.2020 07:54 Ответить
 
 