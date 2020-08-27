Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности стрельбы на трассе Харьков-Киев и заявил, что группа нападавших задержана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "На трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

В разультате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму.

Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.

Машины на которых были нападавшие - установлены.

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В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападвших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые фомирования.

Право на законное применение силы есть только у государства.

Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых.

Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.







