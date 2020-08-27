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Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности стрельбы на трассе Харьков-Киев и заявил, что группа нападавших задержана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "На трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

В разультате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму.

Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.

Машины на которых были нападавшие - установлены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом

В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападвших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые фомирования.

Право на законное применение силы есть только у государства.

Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых.

Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела автобуса в Харьковской области ранены два человека, - полиция

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко 01
Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко 02
Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко 03
Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко 04

Автор: 

стрельба (3251) Харьковщина (5577) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+82
відпустіть їх, добру справу робили
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27.08.2020 21:27
+59
Когда Кива давал интервью про автобус , журналистка не сдержалась и сказала =Таварищ депутат прекратите дрочить в прямом эфире.
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27.08.2020 21:29
+39
Не знав що в міцубісі стільки народу влазить.
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27.08.2020 21:29
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А про зелених Антоніна не сказала нічого.
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28.08.2020 07:55 Ответить
Професійному поліцейському Геращенко, який тільки вміє працювати в фейсбуці, - московська церква в Україні має вже не полки, а цілу армію, яка скоро перевищить чисельність ВСУ. Ви про це знаєте? І ходять одягнуті в кізяцькі однострої ворожої держави, з якою у нас війна. Мають вогнепальну зброю і агентурну мережу по всій Україні.
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28.08.2020 08:31 Ответить
Раз - два, раз-два, держим спинку!
Ну прямо урок физкультуры в десятом Б!

Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6517
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28.08.2020 09:27 Ответить
Почему пресса не сообщает. кто ехал в автобусе? Женщины, дети, церковный хор или боевики ОПЗЖ с дрессировщиком Кивой? При описании любой аварии всегда пишут, кто в какой машине ехал . кто и как пострадал....Указывается обязательно возраст каждого.... Второй день тишина а жертвах обстрела....Видимо. очень мутная публика "пострадала", не хотят пугать людей...
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28.08.2020 10:13 Ответить
Чому не сповіщує? Можливо ви не хочете читати? Ось теж преса.. https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
Як бачите там їхали діти
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28.08.2020 18:33 Ответить
Спасибо за информацию. Милые детишки....Таким я бы лично раздробил позвоночники....Стальной трубой...
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28.08.2020 18:55 Ответить
З першого дубля...ківін підвів...дрочив на камеру.
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28.08.2020 10:29 Ответить
Одна ОПГ Авакова напала на другу ОПГ Авакова!
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28.08.2020 10:32 Ответить
Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2792Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5225Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4142Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 711
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28.08.2020 11:00 Ответить
ЗАКАЛУПАЛИ ВЖЕ ЦІ СПЕКТАКЛІ РЮКЗАКЕВИЧА ЧИ РИГІВ.

Маю надію що Україні буде без них у майбутньому
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28.08.2020 12:51 Ответить
фотки прикольные...
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28.08.2020 12:58 Ответить
Во всех новостях сообщается. что обстрелян автобус с людьми. Что это за люди, не сообщается....Такого ещё никогда не было, чтобы не называли, кто ехал и кто пострадал... Почему такая секретность? Боевики Кивы ехали с ведома Авакова? Автобус был набит оружием и взрывчаткой? Что от нас скрывают?
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28.08.2020 13:07 Ответить
это постановочное нападение, одни кивинцы напали на других..., очень удобно, потом можно обвинять всех вокруг, а самим остаться в роли невинной жертвы..., вон рабинович попалился, выдал сценарий, как оно должно было быть, а на самом деле кое что не получилось....)))
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28.08.2020 13:17 Ответить
У них даже на бошках татушки. Нацики что-ли.
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28.08.2020 13:29 Ответить
Дурачки переростки. Просто м'ясо, котре працювати і не вміє і не бажає. Бо для такого бикотства завжди буде "робота". Тітухи дешевого посолу.
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28.08.2020 16:30 Ответить
и ничего не будет, просто пшик
было бы на оборот, остановился автобус, вышли люди и побили, обстреляли нападающих
вони бы хватило на всю европу, аж до карибов бы воняло
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28.08.2020 20:03 Ответить
Коли затримають і судитимуть МедПутінчука, за організацію антиукраїнської партії і відкриття 4 антиукраїнських телеканалів на телебаченні України? Коли? Коли заарештують україножерів Мураєва, Бойка, Шарія?
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30.08.2020 00:10 Ответить
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