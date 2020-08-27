Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко. ФОТОрепортаж
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности стрельбы на трассе Харьков-Киев и заявил, что группа нападавших задержана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "На трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.
В разультате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму.
Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.
Машины на которых были нападавшие - установлены.
В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападвших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области.
Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые фомирования.
Право на законное применение силы есть только у государства.
Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых.
Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
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Ну прямо урок физкультуры в десятом Б!
Як бачите там їхали діти
Маю надію що Україні буде без них у майбутньому
было бы на оборот, остановился автобус, вышли люди и побили, обстреляли нападающих
вони бы хватило на всю европу, аж до карибов бы воняло