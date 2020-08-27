Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты
Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Кроме массовой фальсификации уголовных дел на местные советы по всей стране, территориальным громадам не согласовывают кредитные ресурсы на окончание строек, счетов предприятий, ответственных за подготовку городов к отопительному сезону, арестовываются. При этом такие действия правящей партии бъют в первую очередь по людям, а не по действующим мэрам, имеющим высокие рейтинги.
"Идет наступление на права местного самоуправления. Ассоциации городов Украины – аполитичная организация, тем не менее наша позиция консолидирована. Правление Ассоциации городов Украины будет настаивать на встрече с президентом, который ни разу за время своей каденции не встречался с лидерами местного самоуправления. В случае, если президент Украины откажется, мы последуем примерам некоторых наших коллег – мы будем требовать встречи с ним путем акций прямого действия", - заявил мэр Днепра Борис Филатов по итогам внеочередного заседания правления Ассоциации городов Украины, в состав которой входят более 900 представителей местного самоуправления по всей стране.
Вместе с тем, внутри Ассоциации укрепят юридическую службу. "Мы не собираемся поощрять воров и коррупционеров. Но сейчас все местное самоуправление цинично и безсовестно мажут грязью, на каждого инспирированны десятки уголовных дел – с этим мы будем бороться правовым способом", - добавил Филатов. По его словам, все инициативы Ассоциации городов Украины будут широко освещаться в СМИ.
При этом, представители местного самоуправления требуют отзыва законопроекта "слуг народа", который блокирует голосование за земельные коммунальные вопросы не менее чем двумя третями голосов. Вместно этого необходимо внести изменения в закон о местном самоуправлении, которые зафиксируют правило общей отставки для мэров и депутатских корпусов в случае отстранения или роспуска местных советов.
В Ассоциации также призывают центральную власть прекратить выстраивание коррупционных схем с органами государственного архитектурного контроля – пытаясь переподчинить их чиновникам центральной власти.
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А «Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.
Це в них генетичне.
Спадок «русского міра».
Офігіти, глибока думка! А нічого, що кривий ріг - Дніпропетровська область?
Хвілатова земляки топлять?
Действительно, на протяжении более 100 лет там формировался люмпен-пролетарский криворожий контингент красно-большевистских ублюдков, отбросов общества без роду и племени, типа ублюдочно тупой совковой семейки из Жданова-Мариуполя, показанной в фильме "Маленькая Вера"...
хорошо показал себя в самые тяжелейшие месяцы мордорской агрессии в 2014 году.
В 2024 году вполне может баллотироваться в президенты: сильный опытный управленец, способный успешно руководить огромным стратегическим городом даже в условиях бесчисленных прокурорских проверок-наездов и умышленной травли со стороны центральных властей...
А ведь в этой теме многие днепровцы пишут, что Филатов очень эффективный управленец, сделавший много хороших дел для города.
А когда сам езжу в Днепр, то офигеваю от того "управления". Это когда на дорогах нет разметки, освещения, это когда по набережной делают отбойники, которые и НАФИГ никому не нужны были, это про многостраждалый мост через Днепр, на котором ТРИ! года пилили бабло, это когда это чмо за деньги из городского бюджета себя пиарит. Недавно в новостях было про закупку из бюджета униформы для соцработников, на которой нашита символика его "политсилы".
Филатов это БАНДИТ из 90-х, который внезапно дорвался до власти.
Так пойди поори под балконами ряженых ветеранов. Непомогает?