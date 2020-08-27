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Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты

Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты

Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Кроме массовой фальсификации уголовных дел на местные советы по всей стране, территориальным громадам не согласовывают кредитные ресурсы на окончание строек, счетов предприятий, ответственных за подготовку городов к отопительному сезону, арестовываются. При этом такие действия правящей партии бъют в первую очередь по людям, а не по действующим мэрам, имеющим высокие рейтинги.

"Идет наступление на права местного самоуправления. Ассоциации городов Украины – аполитичная организация, тем не менее наша позиция консолидирована. Правление Ассоциации городов Украины будет настаивать на встрече с президентом, который ни разу за время своей каденции не встречался с лидерами местного самоуправления. В случае, если президент Украины откажется, мы последуем примерам некоторых наших коллег – мы будем требовать встречи с ним путем акций прямого действия", - заявил мэр Днепра Борис Филатов по итогам внеочередного заседания правления Ассоциации городов Украины, в состав которой входят более 900 представителей местного самоуправления по всей стране.

Вместе с тем, внутри Ассоциации укрепят юридическую службу. "Мы не собираемся поощрять воров и коррупционеров. Но сейчас все местное самоуправление цинично и безсовестно мажут грязью, на каждого инспирированны десятки уголовных дел – с этим мы будем бороться правовым способом", - добавил Филатов. По его словам, все инициативы Ассоциации городов Украины будут широко освещаться в СМИ.

При этом, представители местного самоуправления требуют отзыва законопроекта "слуг народа", который блокирует голосование за земельные коммунальные вопросы не менее чем двумя третями голосов. Вместно этого необходимо внести изменения в закон о местном самоуправлении, которые зафиксируют правило общей отставки для мэров и депутатских корпусов в случае отстранения или роспуска местных советов.

В Ассоциации также призывают центральную власть прекратить выстраивание коррупционных схем с органами государственного архитектурного контроля – пытаясь переподчинить их чиновникам центральной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэра Днепра Филатова "забыли" пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на "проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг"

Автор: 

местное самоуправление (256) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+12
Филатов дави труса! Очищай мозги фанатов ЗЕплесени , хотя бы неватных, чешущих репу у холодильника,,,
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27.08.2020 21:51
+8
Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты - Цензор.НЕТ 5480
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27.08.2020 21:36
+5
«Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Источник: https://censor.net/n3216274»

А «Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.
Це в них генетичне.
Спадок «русского міра».
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27.08.2020 21:33
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Правила форума Совет форумчан
Аж щас! А деньги где брать для затыкания дыр?
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27.08.2020 21:30 Ответить
«Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Источник: https://censor.net/n3216274»

А «Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.
Це в них генетичне.
Спадок «русского міра».
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27.08.2020 21:33 Ответить
«Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.

Офігіти, глибока думка! А нічого, що кривий ріг - Дніпропетровська область?
Хвілатова земляки топлять?
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27.08.2020 22:07 Ответить
«Донецько-Криворізька республіка» це не тільки територіальне поняття.
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27.08.2020 22:22 Ответить
Ок! Нехай, це поняття в головах. Так що ж хвілатычь - поздралячтор ряжених балконних ветераноф, допустив це неподобство?
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27.08.2020 22:28 Ответить
Вы не поняли. «Донецько-Криворізька республіка» на протяжении более ста лет формировалась уголовниками и деградировала в результате пьяного зачатия себе подобных. Украинец под землю не полез, он хлебороб, он НА земле привык работать. Вот и завозили отбросы со всей Империи и СССР под УДО. А потом - "путен введи", война, и ********** соответствующий. А откуда у янелоха бандитские замашки? Посмотрите на его окружение - вор, дебил, предатель... "новые лица/морды" "мать их горько плакала". У СН партийный гимн - Мурка... Теперь ********** катается по Украине и навязывает свои воровские понятия, на радость 73% быдлу.
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28.08.2020 00:09 Ответить
Та все я зрозумів! І історію України знаю. Украинец под землю не полез, он хлебороб, он НА земле привык работать!!! - Ця теза, насправді - найточніша. І дякую Вам, що ви є! Насправді - найадекватніша людина.
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28.08.2020 00:19 Ответить
Ёмкое и глубокое социально-историческое исследование темы "Донецко-Криворожской республики" : респект, ув. Алесандру Васильевичу 99.

Действительно, на протяжении более 100 лет там формировался люмпен-пролетарский криворожий контингент красно-большевистских ублюдков, отбросов общества без роду и племени, типа ублюдочно тупой совковой семейки из Жданова-Мариуполя, показанной в фильме "Маленькая Вера"...
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28.08.2020 05:53 Ответить
Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты - Цензор.НЕТ 5480
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27.08.2020 21:36 Ответить
Филатов дави труса! Очищай мозги фанатов ЗЕплесени , хотя бы неватных, чешущих репу у холодильника,,,
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27.08.2020 21:51 Ответить
Филатов набирает популярность и авторитет:

хорошо показал себя в самые тяжелейшие месяцы мордорской агрессии в 2014 году.

В 2024 году вполне может баллотироваться в президенты: сильный опытный управленец, способный успешно руководить огромным стратегическим городом даже в условиях бесчисленных прокурорских проверок-наездов и умышленной травли со стороны центральных властей...
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27.08.2020 23:02 Ответить
Боже збав, хватит, был уже один шапкокрад, еще Бениного рейдера не хватало...
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27.08.2020 23:50 Ответить
Так по-вашему утверждению, ув. Васлий, получается, что мэра Филатова прокурорские шавки обоснованно трясут бесконечными возбуждениями сотен уголовных дел ?

А ведь в этой теме многие днепровцы пишут, что Филатов очень эффективный управленец, сделавший много хороших дел для города.
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28.08.2020 05:43 Ответить
Я из Днепра и скажу, что так пишут идиоты. На Филатова свалилась куча бабла и он часть распихивает по карманам, а часть тратит случайным образом, в основном, во вред городу. Ведет себя как слон в посудной лавке, разбивая все, что попадется под руку. Не дай бог эта тварь залезет повыше - и Зеленский и Порошенко покажутся мальчиками в коротких штанишах!
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28.08.2020 11:33 Ответить
Я живу не в Днепре, а в области, зато родственники живут там, так я от них наслушался "веселых историй" об "эффективном управленце".
А когда сам езжу в Днепр, то офигеваю от того "управления". Это когда на дорогах нет разметки, освещения, это когда по набережной делают отбойники, которые и НАФИГ никому не нужны были, это про многостраждалый мост через Днепр, на котором ТРИ! года пилили бабло, это когда это чмо за деньги из городского бюджета себя пиарит. Недавно в новостях было про закупку из бюджета униформы для соцработников, на которой нашита символика его "политсилы".
Филатов это БАНДИТ из 90-х, который внезапно дорвался до власти.
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28.08.2020 15:36 Ответить
Всё понятно, ув. Василий: анализ по Филатову исчерпывающий. Спасибо за чёткий и ёмкий ответ по теме.
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28.08.2020 16:19 Ответить
Програму выбирать надо а не презедента. Но начал преспективно- ассоциация городов. Еднаемось бо мы того варти.
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28.08.2020 03:46 Ответить
Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Источник: https://censor.net/n3216274
Так пойди поори под балконами ряженых ветеранов. Непомогает?
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27.08.2020 21:52 Ответить
ряженных ветеранов Атечественной в *********** ?
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27.08.2020 21:55 Ответить
Вяликай атечественнай, прашу не путать.
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27.08.2020 22:00 Ответить
А шо Филатов хочет услышать от патерпевшего?
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27.08.2020 22:02 Ответить
он будет требовать встречи с ним половым путем, в рамках акции прямого действия! Источник: https://censor.net/n3216274
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27.08.2020 22:10 Ответить
Клоун Боря прекращай ныть. Иди фоткайся с Кернесом
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28.08.2020 08:40 Ответить
У банды зелёных воров на местных выборах шансов 0, остаётся шантаж, Янык кусает локти от зависти😁😁😁
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28.08.2020 09:09 Ответить
 
 