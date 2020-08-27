Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину после 28 августа

Кабинет Министров Украины уточнил категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период ограничений с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:

- являются родственниками первой линии граждан Украины;

- имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;

- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- едут по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в страну с целью обучения;

- проходят военную службу в Вооруженных Силах;

- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;

- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел.

- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с лицом, которое сопровождает каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинскую границу для иностранцев закроют уже с 28 августа - на сутки раньше, чем планировали, - Кабмин

Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:

- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

- являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению МИД Украины;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин с 29 августа до 28 сентября закрыл границы Украины для иностранных граждан (обновлено)

Напомним, на заседании 26 августа Кабинет министров принял решение закрыть границы Украины для граждан других стран с 29 августа.

27 августа правительство решило, что въезд для иностранцев закроют на сутки раньше - с 00:00 28 августа.