На фронте 31 день нет летальных случаев и это мой долг как президента, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за год его работы в должности благодаря переговорам с мировыми лидерами, Нормандские и Минском форматам удалось достичь освобождения около 150 находящихся украинских граждан и установления всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, который длится уже 31 день.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это - неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами различных стран и, я думаю, что немного благодаря мне", - сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Кировоградскую область.

Он отметил, что установление мира на востоке Украины - это его обязанность как главы государства и одно из его предвыборных обещаний.

Президент подчеркнул, что для достижения мира нужно задействовать все средства, которые ему доступны. В частности, был восстановлен Нормандский переговорный формат и активизирована работа Трехсторонней контактной группы.

"Когда мы возвращаем людей, то спросите у их родителей, мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых потерь на фронте, также лучше спросите у родителей тех, кто героически отстаивает наш суверенитет и они живые - живые герои. И это и есть мой долг как Президента Украины ", - отметил Владимир Зеленский.

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