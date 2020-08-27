На фронте 31 день нет летальных случаев и это мой долг как президента, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за год его работы в должности благодаря переговорам с мировыми лидерами, Нормандские и Минском форматам удалось достичь освобождения около 150 находящихся украинских граждан и установления всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, который длится уже 31 день.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это - неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами различных стран и, я думаю, что немного благодаря мне", - сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Кировоградскую область.
Он отметил, что установление мира на востоке Украины - это его обязанность как главы государства и одно из его предвыборных обещаний.
Президент подчеркнул, что для достижения мира нужно задействовать все средства, которые ему доступны. В частности, был восстановлен Нормандский переговорный формат и активизирована работа Трехсторонней контактной группы.
"Когда мы возвращаем людей, то спросите у их родителей, мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых потерь на фронте, также лучше спросите у родителей тех, кто героически отстаивает наш суверенитет и они живые - живые герои. И это и есть мой долг как Президента Украины ", - отметил Владимир Зеленский.
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Умирать ради пиара клоуна желающих нет.
Коварно!
Сначало написал в заглавии https://censor.net/user/474650
а потом подло оскорбил всех как бы походя "тысячи украинских Атошников гниют в гробах"
Полхожи писания провокаторские.
Все эти так называемые словесные обороты говорят нам, что перед нами путлеровский бот, русский нац-******* под украинским флагом из рашки, через прокси зашел на сайт что б внести смуту в украинцев а походя их оскорбить!
нах в очи ссать, типа никто ничего не понимает?
Наблюдаю за твоими вояжами по Украине и тем как тебе вручали пояс карате, как ты забрасываешь мяч.
А с какого дубля ты забросил мяч. Я бы с удовольствием посмотрел на дубли, обосцацца.
Вова, у тебя совсем дурной вкус, от тебя несет совком за версту.
Я вспоминаю Брежнева, на каждый день его рождения его награждали звездой героя СССРи и орденом ленина.
А ты выглядишь клоуном на фоне Леонида Ильича, но дурость с тебя так хлыщет.
Вова, тебе бы было полезно посетить Глеваху, тут под Киевом, посетить больницу им. Павлова вот там бы тебе вручили Сертификат, дубли снимал бы в палате №6.
А ты видел такое, шо Меркель посещает оперный театр в Берлине и ей вручают сертификат первой балерины всея Германии, класс да? Вся бы Германия всцыкалась. Да и с тебя Вова мы всцыкаемся.
Президент Вова,и кто же тебе вбил в твою голову, что ты Шико? Да ты со своими выкрутасами тянешь только на Петрушку.
А все решта - типова голобородьківска морда! 😆
А гибель военных от мин не считается? Это не на фронте или несч случаи?
Що ти п*здиш? На мінах і СВП підриваються нащі військові ледь не кожен день.
Доки кацапські міни будуть лишати життя українців ВІЙНА З МОСКОВІЄЙ НЕ ЗАКІНЧЕНА
Ау, зелебобики, что не агритесь на перерезание ленточек и пиар на чужой работе?
Може нарешті українці зрозуміють, що у 2019 відбулися повне зомбування та тотальна фальсифікація президентських і парламентських виборів?
Спецоперація «Буратіно» в дії. Доки це терпітимо??
Но нельзя сидеть в окопе и тупо ждать неизвестно чего, пока враг хозяйничает в доме и готовится к войне...
- с территории Донбасса должны быть выведены российские оккупационные войска;
- все незаконные вооружённые формирования разоружены.... Напомню, что на территории ОРДЛО сейчас находятся два армейских корпуса, ...и полный спектр вооружения....
- подразделения ВСУ и пограничных войск восстанавливают полный контроль над тем участком границы с россией, который мы сейчас не контролируем;
- украинские флаги подняты над Донецком, Луганском, Горловкой, Макеевкой, Снежным и другими ныне оккупированными городами…
...Зеленский может получить Нобелевскую премию мира, если до конца года ему удастся это сделать, причём без малейших уступок в отношении государственных интересов Украины, как например, подача воды в оккупированный Крым или вообще...
Видать, ... передвигание границы Украины вглубь страны - это неимоверный вклад в обороноспособность государства".
(О.Петров)
(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !
https://www.youtube.com/watch?v=T8jQBIqLgMQ
Запрос по ВКР СБУ, проверки по санчастям и госпиталям....
******* - реальный идиот. Кстати прокуратуру забыли (типа неосторожный подрыв). Тьху ***...