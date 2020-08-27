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На фронте 31 день нет летальных случаев и это мой долг как президента, - Зеленский

На фронте 31 день нет летальных случаев и это мой долг как президента, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за год его работы в должности благодаря переговорам с мировыми лидерами, Нормандские и Минском форматам удалось достичь освобождения около 150 находящихся украинских граждан и установления всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, который длится уже 31 день.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это - неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами различных стран и, я думаю, что немного благодаря мне", - сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Кировоградскую область.

Он отметил, что установление мира на востоке Украины - это его обязанность как главы государства и одно из его предвыборных обещаний.

Президент подчеркнул, что для достижения мира нужно задействовать все средства, которые ему доступны. В частности, был восстановлен Нормандский переговорный формат и активизирована работа Трехсторонней контактной группы.

"Когда мы возвращаем людей, то спросите у их родителей, мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых потерь на фронте, также лучше спросите у родителей тех, кто героически отстаивает наш суверенитет и они живые - живые герои. И это и есть мой долг как Президента Украины ", - отметил Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проинформировал заместителя госсекретаря США Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Донбасс (26955) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+92
мне это зеленое говно даже комментироваться брезгливо.
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27.08.2020 22:23
+61
Но участились случаи гибели из-за неосторожного обращения с оружием.
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27.08.2020 22:24
+50
А фронт ужо по росейской границе?
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27.08.2020 22:23
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Может еще за демографию ответишь?Весь женский Зе электорат готов!
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28.08.2020 06:46 Ответить
долг заморозить конфликт и забыть о территориальной целостности? гарант куев.
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28.08.2020 07:39 Ответить
С такой брехней и до бунта в армии не далеко.
Умирать ради пиара клоуна желающих нет.
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28.08.2020 08:20 Ответить
та ні фіга, немає підстав для бунту на жаль
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28.08.2020 18:53 Ответить
Как то подло ты выступил!
Коварно!
Сначало написал в заглавии https://censor.net/user/474650
а потом подло оскорбил всех как бы походя "тысячи украинских Атошников гниют в гробах"
Полхожи писания провокаторские.
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28.08.2020 09:05 Ответить
Смотри какие обороты этого росиянина "Сепару в грызло": "Ребята". "Зеленский не идеален", "гораздо меньше", "при Порохе", "украинских пацанов", "гниют в гробах" - и заключительный плевок в украинцев.
Все эти так называемые словесные обороты говорят нам, что перед нами путлеровский бот, русский нац-******* под украинским флагом из рашки, через прокси зашел на сайт что б внести смуту в украинцев а походя их оскорбить!
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28.08.2020 09:14 Ответить
Так ты, **** сепарская, предлагаешь за Днепр отойти?
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28.08.2020 09:48 Ответить
Сепару: а вы хоть понимаете, что за это временное благополучие Россия требует по существу ликвидации государственности Украины?
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28.08.2020 10:11 Ответить
ты под этим ником пишешь пока папка отошел? Только в грызло. Россия не понимает по другому. Перемирие с ней приводят то к подрыву ДАПа то к Иловайскому коридору. Она как собака - повисит на руке, отдышится и дальше зубами к шее перебирает. Ты думаешь это зеленский перемирие придумал. Это Хабаровск придумал. Сейчас если пушки загрохочут и Росияне снова на Украину зайдут она в протестах утонет. Жрать там нечего становится. Не до войны. Поэтому нам сейчас не про крымскую воду бормотать нужно типа вот вот дадим а про донецкую. Отключать. И свет. И пенсии. И КПВВ. Короновирус, кризис, вторая волна... бла бла бла. к выборам вернемся когда ковид одолеем.
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28.08.2020 11:51 Ответить
Ти зе не слухай і не читай - поїдь в Київський або Дніпровський госпіталь та подивись сам на пацанів , а може й допоможеш чимось , якщо забажаєш .
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28.08.2020 16:24 Ответить
Прекрасно! Далее - колючка и минные поля. И пусть Расия кормит их вечно.
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28.08.2020 08:52 Ответить
Припини брехати, гнидо.
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28.08.2020 09:14 Ответить
Вова, ты что-то хотел сказать?
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28.08.2020 09:39 Ответить
как только зеленый попугай появляется с видосиком, значит его рейтинг падает вниз и ему нужно что-то списдеть, чтобы пропиарится. по факту, за эти дни уже неоднократно были факты смерти военнослужащих ВСУ на передовой, но разве кондом каломойши об этом расскажет. точно так же он не расскажет детали почему он слил операцию с вагнеровцами или почему он с подельниками ограбил бюджет на 300 млрд.
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28.08.2020 08:56 Ответить
"Какая противная рожа".
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28.08.2020 09:02 Ответить
Задаю одне кокретне питання. ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА ЗАГИБЛИХ В АВАРІЯХ НА ДОРОГАХ, НА ВОДІ І ВІД ПОЖАРА ТА ВІД БАНДИТИЗМА???. А це порядка 30 чол за добу і майже всі молоді люди і діти. Воїн іде захищати свою сімью і землю і він готовий за це віддати своє життя і здоровья.Він призваний ЗАХИЩАТИ.а не здавати свою територію.
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28.08.2020 09:40 Ответить
...я думаю, что немного благодаря МНЕ... Я еще со школы заметил, что ссыкливые шестерки и чмошники по жизни часто используют местоимение... Они зациклены на себе. И очень уж любят присваивать себе заслуги других.
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28.08.2020 09:45 Ответить
завязывай с веществами, зеля
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28.08.2020 09:45 Ответить
А чий тепер східний Донбас, га? Зєєв Зе - ти просто дебіл чи дебіл в квадраті??
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28.08.2020 09:59 Ответить
Чому ще жоден прокурор не розпочав справи проти 4-разового ухиляльника від призову під час війни????
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28.08.2020 10:00 Ответить
Ще прийде час, обов"язково. Особливо що до переговорів з патрушевим в Омані і зливу спільної спецоперації. І буде йому вишка
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28.08.2020 17:34 Ответить
Во-первых, доверять Зеленскому нельзя. Во-вторых, единственное, что его интересует - его собственный рейтинг. В-третьих, он работает на Россию, лицемерно прикрываясь украинской риторикой.
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28.08.2020 10:08 Ответить
"На фронте 31 день нет летальных случаев и это мой долг как президента, - Зеленский" - умирают только https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) внаслідок гострої серцево-судинної недостатності и внаслідок необережного поводження зі зброєю. Кто больных и не обученных на войну отправляет? В тюрьму гадов !!!
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28.08.2020 10:39 Ответить
Я уже меняю 31 памперс. Нежидко (каламбур). Гордитеся...
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28.08.2020 10:42 Ответить
Майже кожний день є поранені, в т.ч. дуже важкі. Та й загиблі так само, нажаль. Якого ж виродка висрала та мама-Ріма, що воно так нагло і підло бреше. Гидотні створіння
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28.08.2020 11:41 Ответить
Не кажи гоп, обрубок, на моей памяти вы уже два раза рапортовали какое хорошее перемирие а потом потери на уровне 2018 и выше.
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28.08.2020 12:09 Ответить
шо, мы на границу с рашей вышли? не?
нах в очи ссать, типа никто ничего не понимает?
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28.08.2020 12:27 Ответить
Президент Вова, привет тебе.
Наблюдаю за твоими вояжами по Украине и тем как тебе вручали пояс карате, как ты забрасываешь мяч.
А с какого дубля ты забросил мяч. Я бы с удовольствием посмотрел на дубли, обосцацца.
Вова, у тебя совсем дурной вкус, от тебя несет совком за версту.
Я вспоминаю Брежнева, на каждый день его рождения его награждали звездой героя СССРи и орденом ленина.
А ты выглядишь клоуном на фоне Леонида Ильича, но дурость с тебя так хлыщет.
Вова, тебе бы было полезно посетить Глеваху, тут под Киевом, посетить больницу им. Павлова вот там бы тебе вручили Сертификат, дубли снимал бы в палате №6.
А ты видел такое, шо Меркель посещает оперный театр в Берлине и ей вручают сертификат первой балерины всея Германии, класс да? Вся бы Германия всцыкалась. Да и с тебя Вова мы всцыкаемся.
Президент Вова,и кто же тебе вбил в твою голову, что ты Шико? Да ты со своими выкрутасами тянешь только на Петрушку.

На фронті 31 день немає летальних випадків і це мій обов’язок як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6649
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28.08.2020 12:36 Ответить
Вуха Голобородька намальовані неправильно!...
А все решта - типова голобородьківска морда! 😆
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28.08.2020 15:14 Ответить
То вуха в нього після маски
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28.08.2020 17:36 Ответить
брехло...
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28.08.2020 14:02 Ответить
А потім воно ще ображається, чому його ніхто не слухає...
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28.08.2020 14:36 Ответить
БРЕХЛО КОНЧЕНОЕ!!!!!
А гибель военных от мин не считается? Это не на фронте или несч случаи?
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28.08.2020 14:38 Ответить
Не знав, що обов'язком президента Україні є сприяння агресору в анексії окупованої української території...
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28.08.2020 15:06 Ответить
Після місцевих виборів побачимо...
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28.08.2020 15:17 Ответить
31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это - неплохой результат. Источник: https://censor.net/n3216281

Що ти п*здиш? На мінах і СВП підриваються нащі військові ледь не кожен день.
Доки кацапські міни будуть лишати життя українців ВІЙНА З МОСКОВІЄЙ НЕ ЗАКІНЧЕНА
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28.08.2020 16:42 Ответить
дешевый пиар перед выборами
Ау, зелебобики, что не агритесь на перерезание ленточек и пиар на чужой работе?
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28.08.2020 16:46 Ответить
Пи#дло !
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28.08.2020 16:46 Ответить
Нарешті БлаЗЕнь знайшов собы мету. Заморозити конфлікт. Економіка, реформи, корупція, соціалка, промисловість, інфраструктура - нехай усе йде лісом. В мене є план і я його притримуюсь.
На фронті 31 день немає летальних випадків і це мій обов’язок як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1610
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28.08.2020 17:06 Ответить
Понад 95% всіх коментарів під постом Зеленського є різко критичними щодо нього.

Може нарешті українці зрозуміють, що у 2019 відбулися повне зомбування та тотальна фальсифікація президентських і парламентських виборів?

Спецоперація «Буратіно» в дії. Доки це терпітимо??
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28.08.2020 17:08 Ответить
Солдатский долг - защитить страну и быть готовым умереть. Это издержки профессии, увы...

Но нельзя сидеть в окопе и тупо ждать неизвестно чего, пока враг хозяйничает в доме и готовится к войне...
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28.08.2020 17:31 Ответить
--- Беззаперечно :хитрозадий ліліпутін---підігрує своєму ЗЕсланцю.../ бо хто знає . коли іще вдасться підсунути українцям отаку сміхопарнографію ???/ Звісно що віддав наказ сеператюгам : до завершення виборів ----- перекурити та поблище підкопатися.до наших укріплень на Зиму ... А воно . сердешне.просто мліє від своєї значимості --- МЕСІЇ--МИРОТВОРЦЯ... та іще й нас хоче взути ...Вже у цих соцвідгуках можна знайти : ----Ребята. ...но есть неоспаримьій факт--- стрелять стали гораздо меньше... Так що у нас путінських агентяр і окрім зеника вистачає ...
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28.08.2020 17:44 Ответить
"...Зеленский планирует закончить войну на Донбассе до конца этого года... Это ж какую титаническую силу воли и духа нужно иметь, чтобы за оставшиеся 4 месяца решить несколько вопросов. А именно:
- с территории Донбасса должны быть выведены российские оккупационные войска;
- все незаконные вооружённые формирования разоружены.... Напомню, что на территории ОРДЛО сейчас находятся два армейских корпуса, ...и полный спектр вооружения....
- подразделения ВСУ и пограничных войск восстанавливают полный контроль над тем участком границы с россией, который мы сейчас не контролируем;
- украинские флаги подняты над Донецком, Луганском, Горловкой, Макеевкой, Снежным и другими ныне оккупированными городами…
...Зеленский может получить Нобелевскую премию мира, если до конца года ему удастся это сделать, причём без малейших уступок в отношении государственных интересов Украины, как например, подача воды в оккупированный Крым или вообще...
Видать, ... передвигание границы Украины вглубь страны - это неимоверный вклад в обороноспособность государства".
(О.Петров)
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28.08.2020 17:51 Ответить
Звиздить як диха, а диха воно часто, особливо коли страшно. А сцикун боїться завжди.
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28.08.2020 17:53 Ответить
Не для того готували блазня в московії чтобьі он, что то там на окраіне отстраівал!


(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !
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28.08.2020 18:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********

https://www.youtube.com/watch?v=T8jQBIqLgMQ
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28.08.2020 19:01 Ответить
зеленский яке ж ти падло та лайно, палати тобі у пеклі тварюка
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28.08.2020 19:12 Ответить
А стрілянина з боку московських бандитів не припиняється ні на день... Тобто, має місце щаслива випадковість (чи Господній промисел)? Чи це надовго?... Вся надія - на зміну політичної ситуації. Зараз - чисто дипломатичними засобами: 1)офіційна вимога до скликання Будапештського формату; 2)звертання за колективною підтримкою до "Джі-7"; 3)залучення до Нормандського формату Британії, Канади й Австралії. Навіть активні балачки навколо цих тем здатні налякати зараз Путлера.
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28.08.2020 19:21 Ответить
Ну и чмо....
Запрос по ВКР СБУ, проверки по санчастям и госпиталям....
******* - реальный идиот. Кстати прокуратуру забыли (типа неосторожный подрыв). Тьху ***...
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28.08.2020 19:27 Ответить
А вы заметили, что это чмо ЗЕленое ни одним словом не обмолвилось об украинских воинах, патриотах, героях-защитниках Украины? Может эта плесень ЗЕленая радовался отсутствию ранений и смертей со стороны сепарни? И конечно же от скромности осел оманский не умрет - "... я думаю, что немного благодаря мне." Источник: https://censor.net/n3216281
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28.08.2020 19:54 Ответить
Ты, вонючий гондон-уклонист,ставишь себе в заслугу то, что приобретается ценой сдачи Украины и будущими смертями и искалеченными судьбами уже не единиц,а тысяч или миллионов??? Ублюдочный нарик, не видящий дальше коксовых "дорожек" у собственного носа!!!
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28.08.2020 20:41 Ответить
На фронті 31 день немає летальних випадків і це мій обов’язок як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8927
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28.08.2020 21:40 Ответить
БРЕХНЯ
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28.08.2020 21:59 Ответить
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