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По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство", - Нацполиция

По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье

По факту нападения со стрельбой на автобус, которое произошло в четверг вечером вблизи Люботина Харьковской области, открыто еще одно уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в результате инцидента были доставлены в больницу 4 человека: один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

В настоящее время, по информации полиции, машины нападавших установлены, 14 человек задержаны. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.

Автор: 

Нацполиция (16433) стрельба (3251) трасса (107) Кива Илья (398) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+17
когда убивали Стерненко - это была обычная хулиганка ..

а когда бьют ОПЗЖ - это покушение на убийство

мы это запомнили, авакян и зеЧмо
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27.08.2020 23:06
+7
"Соратникам" Кивы решили разнести головы? Героев Украины этим людям, немедленно!!!!
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27.08.2020 23:13
+7
давно пора вообще запретить рашистские ОП За Смерть и Шмария, иначе дальше может быть вообще п-ц
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27.08.2020 23:23
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Правила форума Совет форумчан
Не... Так не піде. Так хто там на кого конкретно "покушався"?
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27.08.2020 23:00 Ответить
Геї на πдорасів...
Чи навпаки..))
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27.08.2020 23:12 Ответить
Та хто їх "натуралів" зрозуміє. Риги самі себе звиздять - вже добре .
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27.08.2020 23:35 Ответить
Чим їх меньше- тим Нас Більше!!
МалоВатно буде!!)))
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27.08.2020 23:38 Ответить
а если оружие зарегистрированное... или наградное...сконаает за хулиганку?
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27.08.2020 23:02 Ответить
Ну тут треба дивитись. Якщо у пашинського, то це самооборона. А якщо у погранця, який вистрелив в машину на кордоні з дамбабве (і тільки розголос його врятував), - то перевищення службових обов"язків.
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27.08.2020 23:09 Ответить
странно ..резиновыми пулями - это покушение на убийство?

то есть если генетические мусора будут стрелять по протестующим резиной - это покушение на убийство

миусора - не люди (с) министр МыВыДЫ собаков.
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27.08.2020 23:03 Ответить
Секс з презервативом-покушение на беременность или для того, чтобы уберечься?
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28.08.2020 00:42 Ответить
«Надивляться Шарія, а потім й анал не табу.»
....
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27.08.2020 23:04 Ответить
Ахтунг! Партизанен!
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27.08.2020 23:04 Ответить
когда убивали Стерненко - это была обычная хулиганка ..

а когда бьют ОПЗЖ - это покушение на убийство

мы это запомнили, авакян и зеЧмо
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27.08.2020 23:06 Ответить
надеюсь, что всех этих отморозков закроют надолго.
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27.08.2020 23:11 Ответить
Всіх.
І тих, і тих.
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27.08.2020 23:13 Ответить
Надеюсь что ты попадешь под раздачу со следующими дрочунами кивы.
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28.08.2020 01:27 Ответить
нє ківі погрузить їх в інший бус і кудись знову повезе, щоб їх відмудохали, і тебе тварину теж
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28.08.2020 06:29 Ответить
Та ні.
Там же шили самому Стерненку, чи не «замах»...
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27.08.2020 23:12 Ответить
А Стерненко лезли убивать при Зе ?
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30.08.2020 10:40 Ответить
Знову якесь шоу.
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27.08.2020 23:07 Ответить
Это бандитизм, поэтому по максимуму должны сесть, иначе будет продолжение по нарастающей. И так уже говорят, что нормальный мужик должен иметь оружие, желательно автоматическое. Я пока верю во власть, но всё-таки не по себе становитсяот действительности.
Похоже спасение утопающих, дело самих утопающих.
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27.08.2020 23:10 Ответить
Ну да. это же ведь не нападение на Стерненко, тут авакяшка будет максимально суров, чтобы ватная зебильня не напрягалась, да и своего подельника киву и его тиутшню нужно прикрыть.
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28.08.2020 01:29 Ответить
А может всё норм. Может Кива нанял титушню типа на его бойцов напали патриоты!? Посмотреть надо что за птичек поймали!
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27.08.2020 23:10 Ответить
шонеясно? зелені кловани своїм ідейно близьким ЖОПАблохам таким цирком "рейтинг" піднімають ... ліплять з прокацапської вати "мучеників".
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27.08.2020 23:13 Ответить
"Соратникам" Кивы решили разнести головы? Героев Украины этим людям, немедленно!!!!
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27.08.2020 23:13 Ответить
А чим відрізняються зажопники від окупантів? То на кого ж тоді хто вчиняв замах, якщо зажопники вороги України?
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27.08.2020 23:19 Ответить
давно пора вообще запретить рашистские ОП За Смерть и Шмария, иначе дальше может быть вообще п-ц
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27.08.2020 23:23 Ответить
Нужно бороться не с последствиями, а с причинами - антиукраинская и явно коллаборационистская зажопа создает отряды ватных титушек и это в свою очередь заставляет напрягаться всех здравомыслящих патриотов, которые прекрасно помнят 2013-2014-й годы, когда антиукраинская титушня типа оплота устраивала ватные шабаши и захваты админзданий и это привело к оккупации Крыма и Донбасса и с трудом патриотам удалось отстоять Харьков и Одессу. Так что нужно просто запретить не только боевых дрочунов кивы, но и зажопу с петушарием.
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28.08.2020 01:34 Ответить
Постанова для Московії і її телебачення,по сценарію медведчука і ківи,тітушки від шарів б'ють тіткшок від опзж.Нічого цікавого.
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28.08.2020 06:36 Ответить
Почему зеленский не занимается нейтрализацией сепаратистов медведчука? Они уже в открытую передвигаются автобусами по Украине с провокативными целями как в 2014.
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28.08.2020 13:11 Ответить
Клоун ніяк не може вирватись з кварталу...
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06.09.2020 14:40 Ответить
 
 