По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство", - Нацполиция

По факту нападения со стрельбой на автобус, которое произошло в четверг вечером вблизи Люботина Харьковской области, открыто еще одно уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в результате инцидента были доставлены в больницу 4 человека: один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

В настоящее время, по информации полиции, машины нападавших установлены, 14 человек задержаны. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.