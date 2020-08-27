Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на факт стрельбы на трассе Харьков-Киев и поблагодарил полицию за оперативное задержание фигурантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В тексте отмечается: "Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодчиков совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой.

Во-первых, общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин - получить ощущение защищенности.

Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

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Во-вторых, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой.

Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.