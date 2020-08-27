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Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, - Зеленский

Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на факт стрельбы на трассе Харьков-Киев и поблагодарил полицию за оперативное задержание фигурантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В тексте отмечается: "Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодчиков совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой.

Во-первых, общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин - получить ощущение защищенности.

Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

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Во-вторых, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой.

Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) стрельба (3251) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+34
Зелебобка, опзЖопная мразота твои друзья?
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27.08.2020 23:24
+24
Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 686Тирнет пам"ятає всьо.
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27.08.2020 23:33
+20
Він же маладой риганал.
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27.08.2020 23:27
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Подюкував поліцаям, що захистили ТІТУХАНІВ.
Оце дурощі..
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28.08.2020 06:41 Ответить
причем быстро как... моментальная реакция... наводит на мысль...
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28.08.2020 08:35 Ответить
Бу га га. Слава авакяну- самому лучшему временному министру. Да?
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28.08.2020 06:47 Ответить
Зелене ганебне лайно, гидко дивитися на це чмо
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28.08.2020 07:17 Ответить
Каждый должен ответить за содеянное.
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28.08.2020 07:37 Ответить
Дякула. преЗЕдент позитивчик...
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28.08.2020 07:59 Ответить
...группа вооруженных молодчиков...(с)
забьіл добавить ,,спортивного телесложения"
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28.08.2020 08:10 Ответить
Еще кому-то нужны доказательства, что эта тупая инсценировка нападения, была организована дебилом кивой и его друганом - аваакяном.
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28.08.2020 09:04 Ответить
Видайте їм усім в якості заохочення РЮКЗАКИ Авакова з памьятним приписом...
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28.08.2020 09:14 Ответить
Выборы....Для достижения своих целей,для поднятия рейтинга все способы и методы хороши.Вплоть до самых гнусных...Банальная бандитская стрелка...Одни бандюки замочили других таких же самых.Но в какую обертку все завернули...Как подали...Сораттники Кивы...Провокация против ОПЗЖ...А мусора то как оперативно работать начали...Любо дорого посмотреть....Луцк,Полтава,Харьков....Аж слеза наворачивается.
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28.08.2020 10:17 Ответить
Согласен. Упаковку новости со старта завернули не в "Бандитские разборки с причастностью Кивы", а в обёртку "Кивиных СОРАТНИКОВ РАССТРЕЛЯЛИ радикалы по политическим мотивам". Это сделал и Цензор, в том числе.
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28.08.2020 15:23 Ответить
шоу от цирка, очередная серия для овец.
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28.08.2020 13:37 Ответить
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