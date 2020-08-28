В результате стрельбы на трассе Харьков-Киев задержали 14 человек, раненых четверо, - Офис ГПУ
По данным прокуратуры, в результате стрельбы четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в больницу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса ГПУ
В сообщении отмечается: "В результате происшествия четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы.
Автомобили на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Группа из 14 человек задержаны.
Следственные действия продолжаются".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.
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