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В результате стрельбы на трассе Харьков-Киев задержали 14 человек, раненых четверо, - Офис ГПУ

В результате стрельбы на трассе Харьков-Киев задержали 14 человек, раненых четверо, - Офис ГПУ

По данным прокуратуры, в результате стрельбы четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса ГПУ

В сообщении отмечается: "В результате происшествия четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы.

Автомобили на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Группа из 14 человек задержаны.

Следственные действия продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, - Зеленский

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.

Автор: 

ГПУ (9590) стрельба (3251) трасса (107) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+28
Ну і ще б не мішало щоб не запізнювався 7а 2 години з українським перекладом. А то здається, що сайт для московитів, а ми так… пріложєніє.
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28.08.2020 01:55
+27
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28.08.2020 01:42
+26
А в "Нацкорпусе" отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают полицию задержать самого нардепа за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев - Харьков
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28.08.2020 01:41
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Пока он у НАС будет "банда клоуна" он будет только смешить.
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28.08.2020 10:32 Ответить
А що робити?
Рентінгу "віагра" не помічник.
Треба дякувати Вітренчисі - вона винайшла спосіб підняття рейтингу шляхом вкидання гранат у натовп однодумців.
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28.08.2020 10:38 Ответить
медведчуки и шарии это не политические оппоненты, а откровенные враги государственности страны, их электорат те, кто готов кричать: путин введи войска. То что делает нацкорпус, должно делать СБУ не наступая на грабли Крыма и Донбасса.
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28.08.2020 10:45 Ответить
Не знаю, лично мое мнение, что всех любителей русского мира нужно истреблять именно так. Такие твари не заслуживают честного "один на один". Играешь не по честному, поддерживаешь кровожадных убийц, диктаторов, воровскую власть - так будь готов, что тебя так же не по честному отметелят. Да это выглядит дико, так, извините, уважаемая власть, наведи порядок, посади сепаров, врагов Украины, настоящих воров за решетки - никто никого бы так не бил... Беспорядок и хаос порождает еще больший беспорядок и хаос. Безвластие и уничтожение справедливости ведет именно к таким последствиям...
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28.08.2020 11:08 Ответить
То, шо ехало в бусе ,сочувствия не вызывает ,но случай пахнет предвыборной провокацией. В чьих интересах ?- Надо докапываться!
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28.08.2020 12:10 Ответить
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА !!! ДРОЧИЛ КИВЫ ПОБИЛИ !)
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28.08.2020 12:12 Ответить
Щось воно мутне таке -це "нападение". Спочатку стріляли з автомата , було два "огнестрела", а тепер чотири з "тілесними ушкодженнями кінцівок", тобто "вбивали " резиновими кулями по ногах. А завтра виявиться, що то самі ж жопозадноприводні опозиціонери з шизоідним Ківою все це й організували. Жал пацанів, клюнули на обіцяні гроші, а іх "організатори" кинуть і поосадять. Авакян відрапортує про затримання злочинноі банди.
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28.08.2020 13:06 Ответить
Ось для чого отой "Кива" потрібен в жопоблоці ,щоб мутити передові новини перед виборами...
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28.08.2020 14:44 Ответить
Мутного ничего нет!Просто ряд спонсоров(предпринимателей)отказались платить ОПЗЖ и переметнулись в Партию меров...и Кива вместе с титушками от ОПЗЖ,поехал "поучить" "нерадивых" спонсеров...и нарвался и получил люлей от других(спонсорских) титушек!!!И Все дела!!!! Ну а так как титуханские разборки никому не интересны-то Кива и его журналисты на ходу придумали "политическую бойню"!!!
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28.08.2020 15:08 Ответить
Щось воно мутне таке -це "нападение". Спочатку стріляли з автомата , було два "огнестрела", а тепер чотири з "тілесними ушкодженнями кінцівок", тобто "вбивали " резиновими кулями по ногах. А завтра виявиться, що то самі ж жопозадноприводні опозиціонери з шизоідним Ківою все це й організували. Жал пацанів, клюнули на обіцяні гроші, а іх "організатори" кинуть і поосадять. Авакян відрапортує про затримання злочинноі банди.
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28.08.2020 13:07 Ответить
очередное шоу от цирка, овцам хавать аккуратно, слюной не брызгать.
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28.08.2020 13:33 Ответить
Пишите стрельба хоть уточняйте, что с травмата, а то с рогатки тоже стреляют, а люди про амтомати думают.
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28.08.2020 13:35 Ответить
Кива ще не те повідомить -напише , лишень дай волю його рукам...
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28.08.2020 14:45 Ответить
--- Споглядаючи на спотворений. до невпізнаності гнівний писок головногоо соціаліста-- правдолюба Ківі.який кромсав нац- корпус за віроломний напад на його братанів .чомусь ловив себе на думці. що це черговий спектакль щодо геніальності і незамінності головного пінкертона авак*яна .../який знову так віртуозно .а головне ефективно ----розібрався з чергоими терористами.../ Слава нашим доблесним поліцменам !!!
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28.08.2020 14:26 Ответить
--- Споглядаючи на спотворений. до невпізнаності гнівний писок головногоо соціаліста-- правдолюба Ківі.який кромсав нац- корпус за віроломний напад на його братанів .чомусь ловив себе на думці. що це черговий спектакль щодо геніальності і незамінності головного пінкертона авак*яна .../який знову так віртуозно .а головне ефективно ----розібрався з чергоими терористами.../ Слава нашим доблесним поліцменам !!!
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28.08.2020 14:28 Ответить
I що тепер буде? Зроблять розмитнення авто по 200 баксів? Чи по 100?
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28.08.2020 15:53 Ответить
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