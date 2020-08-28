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Новости Революция в Беларуси
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Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба

Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

"У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены ", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба

Автор: 

Беларусь (7888) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
Всё верно и грамотно.
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28.08.2020 01:53
+8
А можно нашего президента на паузу поставить? И возобновить, когда Украина не будет нести репутационных и политических потерь
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28.08.2020 03:08
+7
Ооот молодець! Голову в песок - сраку на восток. Политика "какаяразница" в действии.
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28.08.2020 01:48
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Ооот молодець! Голову в песок - сраку на восток. Политика "какаяразница" в действии.
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28.08.2020 01:48 Ответить
как же в песок - Бубочка сначала надавал Луке советов, а потом когда его мордой в его говно макнули, пошел на попятную и сказал что вмешиваться не будет. после чего опять дал совет и снова обосрался.
на МИД его просто спас таким предложением -не комментировать вообще.
ссікло обікновенное.
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28.08.2020 08:41 Ответить
Больше чем уверен, что если бы Бубочка начал что либо коментировать Вы точно также подвергли бы его критике. Для Вас что бы он сделал или не сделал впринципе все равно. Главное раскритиковать. Правда же?
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28.08.2020 09:18 Ответить
Товарищ Какаяразница, не правда. Когда Вова в вью Евроньюс сказал, что он бы назначил новые выборы, то я его слова поддержал. Хорошо, красиво сказал. Но беда в том, что он умеет только говорить и то редко правильные вещи. За полтора года я услышал хоть что-то вразумительное от него.
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28.08.2020 10:37 Ответить
Не зовсім. Для нас найважливіше щоб він ушився куди-небудь з Банкової.Тому критикували й далі критикуватимемо.
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28.08.2020 10:42 Ответить
Є критика, а є критиканство. Я власне за конструктивну критику, але проти відвертих фейків та критиканства. Взагалі я не прихильник Зеленського, але коли вкидають відверті фейки гидко на це дивитись.
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28.08.2020 10:56 Ответить
Да шо вы гаварите? А нескончаемые фейки про Порошенко об убитом брате, Липецке, Свинарчуках и т.п. распространенными уруське пропагандистами и подхваченными "украинскими" средствами пропаганды это что было? Г+Г, Шмария, НьюсИван и Расиа24 видать смотришь, лапоть?
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28.08.2020 11:50 Ответить
действительно!....и почему это суд кузню без кузнецов арестовал?
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28.08.2020 14:05 Ответить
Ойц, креветками, крабами, омарами та бананами з ананасами завалять сябри парашку!!))
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28.08.2020 01:49 Ответить
От і добре, краще мовчіть.
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28.08.2020 01:50 Ответить
Всё верно и грамотно.
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28.08.2020 01:53 Ответить
Таки не гігієнічно..
Згоден...
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28.08.2020 01:54 Ответить
А можно нашего президента на паузу поставить? И возобновить, когда Украина не будет нести репутационных и политических потерь
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28.08.2020 03:08 Ответить
тут и сказать нечего - like it!
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28.08.2020 03:42 Ответить
посмотрим чем етот весь выхлоп закончится - если потом на коленях к ***** и усатому не поползут, то и добре буде...
пока плюс... с возможностью при первом же зеленом прикацапливании его отобрать....
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28.08.2020 03:48 Ответить
Чого ви хоч сунете носа у справи інших країн?!
Зі своїми проблемами розберіться спочатку.
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28.08.2020 05:57 Ответить
Андрюша, ти хоч читаєш що коментуєш, вони ж так і сказали, нікуди не лізем, ні з ким не спілкуємся.
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28.08.2020 06:29 Ответить
На жаль, ми зараз спостерігаємо зародження в Білорусі аналога КНДР... Як тільки буде проведений "аншлюс", "галава калгаса" "піде на пенсію", отримавши гарантії недоторканості, влада опиниться в руках якоїсь маріонетки, а територія Білорусі і її силові структури будуть використовуваться Росією для провокацій та "брудних справ" стосовно сусідів - України, Польщі, Литви... Нічого нового... Коли СРСР потрібно було забезпечить, у 1946-му, євреїв, у Ізраїлі, зброєю, вони задіяли заводи ВПК Чехословаччини, які ремонтували трофейну німецьку зброю і переправляли в Палестину. Коли знадобилося провести широкомасштабні випробування "зброї спеціального призначення"(отрути, таємні "стрілялки"), то її "обкатку" проводили болгари... Коли треба було повоювать на "чорному" континенті - Ангола, Мозамбік, задіювали кубинців... Коли треба було "потіпать нерви" американцям у Південній Кореї, використовували КНДР... Про "штазі" я взагалі мовчу... А тепер будуть використовувать білорусів...
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28.08.2020 06:37 Ответить
...Украина заморозила все контакты с белорусской стороной... !!!???
Правильно Кулеба! Надо чтоб Лукашенко чувствовал - шаг вправо, шаг влево -пипец. Только в Московию, только к Путину и никуда больше. Чтоб у него иного выбора не было! Все по Путину Гению дипломатии
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28.08.2020 06:42 Ответить
После фальсификации выборов , Луку негде больше не ждут , кроме росии .
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28.08.2020 06:53 Ответить
А лукавый ничего выбирать и не будет.Он свой выбор сделал в 96г. Ты слишком хорошо о нем думаешь
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28.08.2020 07:01 Ответить
Подозреваю , что Кулеба приврал . И в действительности паузы не будет .
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28.08.2020 06:50 Ответить
Думаю имелись в виду контакты официального уровня. А так покуда есть наше представительство у них и ихнее у нас дипломатия не прекращается.
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28.08.2020 09:20 Ответить
Путин скоро получит Белорусскую автономию, в лучшем случае. А скорее всего Западный регион РФ.
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28.08.2020 06:50 Ответить
Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8247
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28.08.2020 06:58 Ответить
Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8847...
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28.08.2020 06:59 Ответить
Просто хорошие новости из Крыма
https://ru.krymr.com/amp/voda-v-krymu-proishodit-neobratimy-process/30806095.html
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28.08.2020 07:04 Ответить
Крым потому в свое время и навязали Украине...Содержи, корми и пои! А когда мы его отчухали , то "такая корова" стала нужна самому.
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28.08.2020 14:16 Ответить
Да ну...Чем это, на взгляд некоторых, такой уже необходимый Украине Лука? Ведь и до сих пор ему только Путин и лепший друг был. Единственный. Поддержать его, с этим фарсом под названием " выборы в Беларуси" -- чисто потеря европейского имиджа.
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28.08.2020 07:21 Ответить
КГБист приобоел очередной Крым и Приднестровье с куском Донбасса...население РАБссии всего 70 мильонов...собиратель блин...
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28.08.2020 07:25 Ответить
Безопасность границы? Так Лукашенко без российской подпитки и до сих пор не продержался бы. Для сохранения же этой подпитки пойдет на любое требование Москвы. Так шо его сохранение " в кресле" Украине невыгодно стратегически.
Да, вполне вероятно, что кто бы ни стал следующим президентом, скорее всего это будет достаточно промосковский политик.Другого просто это белорусское общество сейчас не переварит.Но в любом случае он уже не сможет так откровенно ложить болт на общепринятые демократические процедуры, как Лука.
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28.08.2020 07:33 Ответить
Безопасность границы Украины это дело украинского правительства, а не белорусского...
Как же кричали до 2014- 2015: Ната нападет! Все и оставили, как было в УССР -- охраняем западные рубежи! А взули с востока...
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28.08.2020 07:40 Ответить
Не нюхай больше эту дурь!
Совсем мозги отшибает!
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28.08.2020 07:45 Ответить
Маю право... конституційне! А шо, твоя дурь забористей?
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28.08.2020 08:03 Ответить
Дурак ты , батенька.Сам и не нюхай...зад Путина.
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28.08.2020 14:17 Ответить
Очень разумное и взвешенное решение.
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28.08.2020 09:14 Ответить
Делать вид что мы ничего не видим в Белоруси, всех мордобоев тех, ничего не замечаем и никак не реагируем, как раз и есть политические и репутационные потери,это минимум, а по факту подыгрывание Москве, когда надо вмешишаться на стороне беларусского народа. Не вмешательством было бы, если бы Украина заявила, что не примет беглого диктатора
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28.08.2020 10:54 Ответить
Мда. Дипломатом Вам не стать. А официальная реакция Украины на выборы в Беларуси уже есть.
https://censor.net/news/3216266/ukraina_prisoedinilas_k_deklaratsii_es_priznayuscheyi_chto_vybory_v_belarusi_ne_byli_svobodnymi_i_ne

Этого вполне достаточно. Все остальное может и будет истолковано той стороной и недоброжелателями типа кацапов как вмешательство во внутренние дела Белоруси.
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28.08.2020 11:01 Ответить
Когда говорите что дипломатом мне не стать, сообщайте свой статус и полномочия, опьіт в дипломатическом арбитраже, атестации, и стаж. То, что Украину Лукашенко обвинял во всех грехах, не сльішали, ясен перец, наши оф. лица тоже не сльішали, а что ему наш президент советовал новьіе вьіборьі провести тоже не сльішали ? Но потом наши обиделись на них и надулись, присоединились к "глубокой обеспокоенности" европейской после ответа Посольства Беларуси на советьі мудрьіх
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28.08.2020 11:42 Ответить
Но потом наши обиделись на них и надулись, присоединились к "глубокой обеспокоенности" европейской после ответа Посольства Беларуси на советьі мудрьіх

Значит бьіла на то веская причина.
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28.08.2020 11:47 Ответить
контакты с Беларусью поставлены на паузу. ---- от того что вы остановите часы - время не остановится. Нужен диалог как с одной так и с другой стороной. Только настоящий друг может сказать в лицо то что он думает о тебе и указать на ошибки, а так же поддержать в трудную минуту.
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28.08.2020 09:20 Ответить
Так этот чел идет на диалог только с Путиным. Какой смысл пытаться вести с ним диалог?
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28.08.2020 09:30 Ответить
Кто такой Кулеба, чтобы что-то решать по внешней политике?
Ты даже не водитель Ермака, поэтому, твое дело, извини....
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28.08.2020 09:24 Ответить
А твой Ермак говно фсбшное...Водитель чище!
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28.08.2020 14:20 Ответить
Ты, Олечка, совсем глупая! Мой комментарий о том, что субъектность МИДа = 0,00. Если ты в состоянии понять, о чем я написал!
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28.08.2020 14:41 Ответить
Все правильно и дипломатично. Нестись впереди " паровоза" , мы не в том сейчас состоянии, а вот держаться в полном соответствии с действиями партнеров по ЕС и НАТО, это да. Как пример можно взять подход по этому вопросу дружественной Швеции. При этом давать резкую ответку на все вымыслы лукашенковской пропаганды по Украине, вот тут молчать нельзя категорически. Кстати Минск как переговорочная " площадка" в условиях пока Лукашенко у власти, недопустима. ( и тут нечего даже думать, если что Хельсинки или Стокгольм вполне подойдут..)
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28.08.2020 10:43 Ответить
уже ставили на паузу рынок с СНД
ну и что потеряли Казахстан и другие среднеазиатские
республики и что
взамен сто тонн мёда с ЕС рыночная квота
сначала находят замену рынку потом меняют партнёра
а наши сначала говорят Б а потом А
результат вся промышленность. стоит
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28.08.2020 10:52 Ответить
Казахстан нам конкурент , его рынок и нафиг не нужен, был же прецедент, когда атомная промышленность год простаивала , когда уран с Казахстана сюда пошел по цене 3 копейки из-за рабского дотационного труда, кстати, Енергоатом до сих пор простаивает, есть данные такие, а фабрика урана запитывается от солнечных батарей
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28.08.2020 11:00 Ответить
Нагадаємо, що за підсумками 11 місяців 2019 року, найбільшу частку коштів за експорт Україна отримала від країн Євросоюзу - 41,8%, $19,2 млрд. Це на 4,4% більше ніж за аналогічний період 2018 року.
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28.08.2020 11:03 Ответить
а остальные 58% экспорта с кем
и на сколько уменьшился наш экспорт
скромно молчат
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28.08.2020 11:21 Ответить
Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба

Ага, бацька ситуацию разрулит в свою пользу и возобновит...ждите, он останется под пуйлом, а Украина и с этой стороны получит массу ништяков. Долб***ы.
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28.08.2020 11:39 Ответить
Ага, как раз самьіе большие потери делать вид что ничего не происходит, у соседа дом горит, бандитьі напали,тут ждать-сам сгориш, к самому бандитьі придут
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28.08.2020 11:47 Ответить
 
 