Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

"У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены ", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба