За сутки 27 августа на Буковине было инфицировано коронавирусом 155 человек, - ОГА

27 августа коронавирус подтвердили у 155 буковинцев. Также еще три района области отнесли к "красной зоне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбке написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Заболеваемость выросла в Выжницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести их к красной зоне карантина.

В то же время в этот день от коронавируса вылечились еще 63 жители области. В общем выздоровели 6092 буковинцев. За время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.

Областная лаборатория протестировала 564 образцов.

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