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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 27 августа на Буковине было инфицировано коронавирусом 155 человек, - ОГА

За сутки 27 августа на Буковине было инфицировано коронавирусом 155 человек, - ОГА

27 августа коронавирус подтвердили у 155 буковинцев. Также еще три района области отнесли к "красной зоне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбке написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Заболеваемость выросла в Выжницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести их к красной зоне карантина.

В то же время в этот день от коронавируса вылечились еще 63 жители области. В общем выздоровели 6092 буковинцев. За время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.

Областная  лаборатория протестировала 564 образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19, - ОГА

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Походу тема на пару лет
Слушайте а где они вообще обитают где лечатся где их хоронят , их же как бы десятки тысяч блин кого не спросишь ни кто ничего не знает короче это что то типа легенды о снежном человеке и плезеозавре несси 70-х которых никто не видел до сих пор и НЛО В 80 годах+ Бермудский треугольник
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28.08.2020 01:58 Ответить
До виборів в жовтні вся Украіна буде проголошена "червоною зоною". З неможливостю проведення виборів. - степашка обгрунтує,що всім треба брати чисту білизну і повзти на кладовища..(Бо зелебобики на них пролітають ,як фанера над Паріжем)-але ви про це нікому-державна таємниця!
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28.08.2020 04:43 Ответить
І заскавчали ґебельси пукіна -закликають не звертати увагу на ковід19.. Їм же ж за кожного вмерлого і інваліда після ковід19 "премії"платять а най брехливим падлюкам пукін особисто обіцяє дати медальку
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28.08.2020 09:31 Ответить
 
 