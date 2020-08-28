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За сутки 27 августа на Буковине было инфицировано коронавирусом 155 человек, - ОГА
27 августа коронавирус подтвердили у 155 буковинцев. Также еще три района области отнесли к "красной зоне".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбке написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Заболеваемость выросла в Выжницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести их к красной зоне карантина.
В то же время в этот день от коронавируса вылечились еще 63 жители области. В общем выздоровели 6092 буковинцев. За время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.
Областная лаборатория протестировала 564 образцов.
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Слушайте а где они вообще обитают где лечатся где их хоронят , их же как бы десятки тысяч блин кого не спросишь ни кто ничего не знает короче это что то типа легенды о снежном человеке и плезеозавре несси 70-х которых никто не видел до сих пор и НЛО В 80 годах+ Бермудский треугольник