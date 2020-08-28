Трамп заявил, что идет на второй срок, чтобы защитить США от всех опасностей и продолжить борьбу с фашизмом и коммунизмом
Действующий президент США Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на посту главы государства от Республиканской партии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в завершающий день работы съезда республиканцев.
"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года", - сказал Трамп.
"Я принимаю это предложение", - заявил действующий президент Соединенных Штатов.
Трамп заявил, что обязуется "защищать Америку от всех опасностей" и вести ее по пути дальнейшего развития и процветания, продолжить "борьбу с фашизмом и коммунизмом".
"Эти выборы - самые важные в истории нашей страны" - подчеркнул он.
Вместе с тем Трамп подверг критике кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, который, по словам действующего президента, в случае избрания может погрузить в страну в анархию и беззаконие.
"Мы потратили последние четыре года на то, чтобы обратить вспять ущерб, нанесенный Джо Байденом за последние 47 лет", - заявил Трамп, добавив, что "лучшее - еще впереди".
"На съезде демократов вы едва ли слышали хоть слово об их повестке дня. Но это не потому, что у них ее нет. Это потому, что их повестка дня - самый экстремальный набор предложений, когда-либо выдвинутых крупным кандидатом от партии", - добавил президент.
Трамп также обвинил кандидата от демократов в потакании политике Китая, повторив свое ранее сделанное заявление, что "Китай захватит Америку" в случае прихода Байдена к власти.
"Программа Байдена сделана в Китае, моя программа - сделана в США", - подчеркнул Трамп на съезде республиканцев.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре.
Национальный съезд республиканцев проходит в городе Шарлотт в штате Северная Каролине.
В минувший понедельник на съезде делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.
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рудий придурок - ганьба для Америки та республіканців.
нема яскравих полiтикiв, яскравих особистостей...
але Трамп - це вже за межами здорового глузду.
Осталось включить в риторику "дидываевали", "наберлин" и "можемпавтарить"
уйдёт обиженнымостанется в стороне.
он про-путинский, НО не балобол - все что обещал выполняет..
то есть с рашкой и китаем...
Потому поосторожнее с эпитетами в адрес Трампа. Он злопамятный и может отвалить п***юлей!
Тоже фанерный Рейхстаг штурмовать будет и дидов на палках носить?
Удачи!
- ну и нам-то чему тут радоваться, если США замкнется внутри?
Вспомним, когда (после чего) мадам Рибентроп дала добро на СП-2 ?
Клоуны у власти!!!
Що він зробив........побудував стіну,
Проа міжнародному рівні США вже не є країною номер один.
Навіть Корея його мала десь.
І те що військовий потенціал вищій від РФії це не його застуга, а **********.
Мля нам ще чотири роки терпіти дезентерію.
Хба що ******** зробить подарунок і стане прахом...........
Мля,,,,,,,! нам ще Чотири роки терпіти дизентерію.
Хіба що ******** зробить подарунок и стані прахом ...........