Трамп заявил, что идет на второй срок, чтобы защитить США от всех опасностей и продолжить борьбу с фашизмом и коммунизмом

Действующий президент США Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на посту главы государства от Республиканской партии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в завершающий день работы съезда республиканцев.

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года", - сказал Трамп.

"Я принимаю это предложение", - заявил действующий президент Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что обязуется "защищать Америку от всех опасностей" и вести ее по пути дальнейшего развития и процветания, продолжить "борьбу с фашизмом и коммунизмом".

"Эти выборы - самые важные в истории нашей страны" - подчеркнул он.

Вместе с тем Трамп подверг критике кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, который, по словам действующего президента, в случае избрания может погрузить в страну в анархию и беззаконие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден опережает Трампа в колеблющихся штатах, но уже с минимальным отрывом, - CNBC

"Мы потратили последние четыре года на то, чтобы обратить вспять ущерб, нанесенный Джо Байденом за последние 47 лет", - заявил Трамп, добавив, что "лучшее - еще впереди".

"На съезде демократов вы едва ли слышали хоть слово об их повестке дня. Но это не потому, что у них ее нет. Это потому, что их повестка дня - самый экстремальный набор предложений, когда-либо выдвинутых крупным кандидатом от партии", - добавил президент.

Трамп также обвинил кандидата от демократов в потакании политике Китая, повторив свое ранее сделанное заявление, что "Китай захватит Америку" в случае прихода Байдена к власти.

"Программа Байдена сделана в Китае, моя программа - сделана в США", - подчеркнул Трамп на съезде республиканцев.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре.

Национальный съезд республиканцев проходит в городе Шарлотт в штате Северная Каролине.

В минувший понедельник на съезде делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.