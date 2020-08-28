Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

27 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся в постоянной готовности дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.