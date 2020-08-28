РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11608 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 791 23

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

27 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся в постоянной готовности дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте 31 день нет летальных случаев и это мой долг как президента, - Зеленский

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Донбасс (26955) перемирие (1586) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
https://enigma.club/articles/kapitulyatsiya-zelenskogo-okupanti-bezkarno-vbivayut-nashikh-ta-vidkrito-gluzuyut-z-zsu-video

Капітуляція Зеленського - окупанти безкарно вбивають наших та відкрито глузують з ЗСУ (Відео)

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

С кожним днем заборони захищатись бійцям ЗСУ, окупанти все більш нахабніють. Мало того, що з першого дня вони плювати хотіли на так звані "домовленості" - ведуть інженерні роботи по укріпленню своїх позицій, захоплюють сіру зону, ведуть розвідку та мінування своїми ДРГ та БПЛА, скидають вибухівку з БПЛА - https://enigma.club/articles/doba-v-oos-bpla-okupantiv-bez-pereshkod-skinuli-vibukhivku-dvoe-poranenikh-voiniv-zsu Доба в ООС - БПЛА окупантів без перешкод скинули вибухівку, поранено двох воїнів ЗСУ . Вони точно знають, що кожного, хто посміє зробити щось для вгамування окупантів - генерали Зеленського покарають. Тому і безкарно вбивають наших бійців, а Зеленський і його зграя розповідають нам, що вбиті самі себе застрелили!
Нещодавно був вбитий досвідчений розвідник на бойовому завданні https://enigma.club/articles/oss-kozhen-den-obstrili-zaginulo-dvoe-viskovikh-odnogo-poraneno ОСС - кожень день обстріли, загинуло двоє військових, одного поранено , а потім військовослужбовець 14 бригади - навіть родина вбитого просить не брехати про обставини загибелі, але генералам Зеленського пох - брешуть і далі.

А тепер вони просто ходять у https://www.5.ua/ru/rehyoni/vozle-avdeevky-okkupanti-provotsyruiut-********-vsu-na-narushenye-peremyryia-vydeo-222612.html повний зріст перед нашими позиціями та відкрито глузують з ЗСУ, і підтвердження - це фото та відео. Поки один ходить у повний зріст та викрикує образи, інший намагається зафіксувати реакцію ЗСУ на камеру.
А Зеленський тім часом домовляється здати ще кілька районів української землі окупантам під виглядом так званого "розведення"...
показать весь комментарий
28.08.2020 07:48
+9
Уже ні для кого не секрет що кістяк електорату Зеленського- проросійсько налаштована частина населення.
показать весь комментарий
28.08.2020 07:53
+7
Ну и какой же это праздник без ордынской алкашни с живым фанерным звуком...
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 484
показать весь комментарий
28.08.2020 08:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет потерь и слава Богу!
показать весь комментарий
28.08.2020 07:43 Ответить
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 849
показать весь комментарий
28.08.2020 07:54 Ответить
вот.. https://www.facebook.com/aphareus.ua
показать весь комментарий
28.08.2020 07:58 Ответить
Бачу.
https://www.facebook.com/aphareus.ua?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDsJjz-dMz6Km5gkqm3WWGEC4i17EiDifupIvYIGPXGaJj6lxWQPdzP5FR0PONqFBbJPDEO6kXOI2Om
https://www.facebook.com/aphareus.ua?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDsJjz-dMz6Km5gkqm3WWGEC4i17EiDifupIvYIGPXGaJj6lxWQPdzP5FR0PONqFBbJPDEO6kXOI2Om

https://www.facebook.com/aphareus.ua?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCV7KCdHCd3b6jXuV7H75ROLKgkNALjIO-POl10EkOHswSTJDTrNQQOmy78RSj-uf-VaszqbAEUtwPl&hc_ref=ARQxKQmN2zaafztDLL3Zltfd-******************************************&fref=nf Сергій Сердюк
https://www.facebook.com/aphareus.ua/posts/308676820249025 13 серпня ·

На превеликий жаль у нас знову втрати:
сьогодні вpанці, 13 серпня, внаслідoк підpиву на невідoмoму вибухoвoму пpистpoї в pайoні населенoгo пункту Вoдяне Ясинуватськoгo pайoну Дoнецькoї oбласті, загинув старший сержант 42 ОМПБ 57 ОМПБр, Похович Сергій Богданович («Сєдой»), 1970 р.н., уродженець с.Новогригорівка Перша, Долинський район Кіровоградська область.
Був призваний на військову службу за контрактом в листопаді 2018. Залишилися батько та двоє дорослих дітей: донька та син (діти також проходять службу в ЗСУ).
Поховання, попередньо, 15 серпня, о 12 годині, в с.Новогригорівка
показать весь комментарий
28.08.2020 08:00 Ответить
https://www.facebook.com/aphareus.ua?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB3vxRLAGeKLYgNpVJrQtrWq3OOt5-DfYREQRH65NIVWWizq7uiUHNIVFZVYNH6Ss-pjR4whK1Ya3yV&hc_ref=ARSeHODJryFQMvaFKIuSNxx36lch4ihzPUEg7UR3Vh89AC5GXEhcglSKXIoiYDsVtZs&fref=nf Сергій Сердюк
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308648203585220&set=a.111197486663627&type=3 13 серпня · На превеликий жаль у нас небойові втрати:
12 серпня у зоні проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:01 Ответить
Донбасс напичкан минами за шесть лет войны как ежик колючками и даже если реально завтра закончится война там подрываться на растяжках будут еще годами.. причем здесь нарушение перемирия? Его смерть не связана с открытием огня.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:04 Ответить
Мова не про міни, а про те що зелень приховує втрати.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:16 Ответить
В смысле? Ты разве об этом погибшем в результате подрыва на мине не из официального сообщения штаба ООС узнал?
показать весь комментарий
28.08.2020 08:21 Ответить
А ;небойових;?
показать весь комментарий
28.08.2020 07:45 Ответить
https://enigma.club/articles/kapitulyatsiya-zelenskogo-okupanti-bezkarno-vbivayut-nashikh-ta-vidkrito-gluzuyut-z-zsu-video

Капітуляція Зеленського - окупанти безкарно вбивають наших та відкрито глузують з ЗСУ (Відео)

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

С кожним днем заборони захищатись бійцям ЗСУ, окупанти все більш нахабніють. Мало того, що з першого дня вони плювати хотіли на так звані "домовленості" - ведуть інженерні роботи по укріпленню своїх позицій, захоплюють сіру зону, ведуть розвідку та мінування своїми ДРГ та БПЛА, скидають вибухівку з БПЛА - https://enigma.club/articles/doba-v-oos-bpla-okupantiv-bez-pereshkod-skinuli-vibukhivku-dvoe-poranenikh-voiniv-zsu Доба в ООС - БПЛА окупантів без перешкод скинули вибухівку, поранено двох воїнів ЗСУ . Вони точно знають, що кожного, хто посміє зробити щось для вгамування окупантів - генерали Зеленського покарають. Тому і безкарно вбивають наших бійців, а Зеленський і його зграя розповідають нам, що вбиті самі себе застрелили!
Нещодавно був вбитий досвідчений розвідник на бойовому завданні https://enigma.club/articles/oss-kozhen-den-obstrili-zaginulo-dvoe-viskovikh-odnogo-poraneno ОСС - кожень день обстріли, загинуло двоє військових, одного поранено , а потім військовослужбовець 14 бригади - навіть родина вбитого просить не брехати про обставини загибелі, але генералам Зеленського пох - брешуть і далі.

А тепер вони просто ходять у https://www.5.ua/ru/rehyoni/vozle-avdeevky-okkupanti-provotsyruiut-********-vsu-na-narushenye-peremyryia-vydeo-222612.html повний зріст перед нашими позиціями та відкрито глузують з ЗСУ, і підтвердження - це фото та відео. Поки один ходить у повний зріст та викрикує образи, інший намагається зафіксувати реакцію ЗСУ на камеру.
А Зеленський тім часом домовляється здати ще кілька районів української землі окупантам під виглядом так званого "розведення"...
показать весь комментарий
28.08.2020 07:48 Ответить
Уже ні для кого не секрет що кістяк електорату Зеленського- проросійсько налаштована частина населення.
показать весь комментарий
28.08.2020 07:53 Ответить
Рудик погиб не от боевых действий вы занимаетесь распространением не верной информации вот ссылка на первоисточник.. второй столбик https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA
показать весь комментарий
28.08.2020 07:55 Ответить
;Столбіть; на Лєнінградкє будеш.
показать весь комментарий
28.08.2020 07:58 Ответить
Українці, відправляйте цю істоту до спаму якщо модератор не наважується.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:27 Ответить
Я не ругаюсь, не обзываюсь, не занимаюсь розжигом ненависти и фейковыми вбросами с ссылками на россСМИ.. все что я здесь привожу в пример исключительно с украинских информационных источников. Если у тебя нет аргументов чтобы разбить мои доводы и доказать мою не правоту то это твоя проблема.. только твоя.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:42 Ответить
Мордва, пішла нах.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:51 Ответить
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9920
показать весь комментарий
28.08.2020 08:02 Ответить
Мне так даже больше нравится! Уровень культуры Домбасса - факультативное обучение украинского языка, своего а руСССкава по подворотням и по растяжкам.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:07 Ответить
Кстати, с недавних пор в магазинах Домбабвы появилась гречка из Орды, на пакетах надпись «Греча». Спасибо, благодаря этому названию я еще больше возненавидел паРашу.
показать весь комментарий
28.08.2020 08:57 Ответить
Ну и какой же это праздник без ордынской алкашни с живым фанерным звуком...
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 484
показать весь комментарий
28.08.2020 08:13 Ответить
Зараз війна в тилу. На жаль після вчорашнього боя 14 наших в аваківських катівнях а сепарпня отримала гучний піар. Треба врахувати цей гіркий досвід.
Героям Слава!
показать весь комментарий
28.08.2020 08:05 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1299225339323965440 6 ч

Домбровский топ, конечно! Представьте с**е 1942 год, по Киеву или Москве мирно едет БТР с нацистами.. Уже смешно, правда? Продолжать?! Его нельзя расстрелять, потому что мы же Европа! Да, и что скажут люди.. Это же бандитизм и терроризм! Люди, вы **......сь?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:38 Ответить
 
 