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Новости Агрессия России против Украины
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Украина готова в случае необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска, - Кулеба

Украина готова в случае необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска, - Кулеба

Украина готова при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"От Минска в этом процессе — только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Беларуси и при необходимости готовы принять соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий.

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"Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехсторонняя группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации", - добавил Кравчук.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не связывался с Лукашенко после состоявшихся в республике выборов.

переговоры (4920) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
в Будапешт ???
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28.08.2020 08:14
+2
Готова. Осел давно готов. Хоть и в Москву.
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28.08.2020 08:22
+2
а можно просто закрыть эту бессмысленную балталку и просто нанести ракетный удар по базам боевиков на Донбассе....
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28.08.2020 08:41
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в Будапешт ???
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28.08.2020 08:14 Ответить
или Севастополь.... как вариант...........
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28.08.2020 08:15 Ответить
Или в Ялту, ага
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28.08.2020 09:50 Ответить
Готова. Осел давно готов. Хоть и в Москву.
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28.08.2020 08:22 Ответить
https://kriminal.tv/news/vijskovi_rosiji_zajshli_v_bilorus_dlja_ukrajini_mozhliva_zagroza_z_pivnochi.html Військові Росії зайшли в Білорусь, для України можлива загроза з півночі ...треба щоб амерiканськi вiйсковi зайшли в Украину на Житомiрщiну для балансу
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28.08.2020 08:26 Ответить
Зачем ваще кудата ехать? По скайпу вопросы пусть решают. Нахиба тогда зебил продвигал диджитализацию? Ведь электронно-цифровая подпись даже надежней чем закарлючка Кравчука
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28.08.2020 08:29 Ответить
Що ще Лукашенко з росіянами мають зробити, щоб переговори перейшли з Мінська до нормальної країни?
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28.08.2020 08:31 Ответить
Дурак?! В Минске, проводят только потому, что в нормальную страну въезд террористов с ОРДЛО, которые участвуют в ТКГ невозможен!
На Расее нельзя поскольку это одна из участниц конфликта
В Украине тоже нельзя поскольку, при въезде на нашу территорию, мы должны либо арестовать террористов, либо их легализовать и признать как сторону, что нельзя априори!!!
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28.08.2020 09:24 Ответить
а можно просто закрыть эту бессмысленную балталку и просто нанести ракетный удар по базам боевиков на Донбассе....
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28.08.2020 08:41 Ответить
И кто это сделает? Клоун !???
Для нормального президента сейчас, как раз удобный момент для наступления на Донбассе - Путен просто не может воевать на 2 фронта. Он вынужден будет решить или не дать не дать Украине вернуть контроль над Донбассом или помочь Лукашенко. Украина стратегически всегда была важнее, но падение режима Лукашенко = падение режима Путена, а восстановление контроля Украиной просто отнимет некоторые рычаги давления и бужет рассматриваться как поражение Путена (что нехорошо для рейтинга).
В любом случае ему придется решать и обя решения ведут к концу. Решит долбить Украину - падет Лукашенко - Расея потеряет Беларусь, падет Путен,...Украина возвращает Донбасс.

Но это решение для президента с яйцами, т.е. не для Бубочки. Он тупо сидит и пропускает ходы
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28.08.2020 09:34 Ответить
Эти дебилы ещё сомневаются? Беларусь сейчас зашкварная жопа диктатуры.
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28.08.2020 08:48 Ответить
Не перенесут.Скоро посадят на бутылку активных остальные расползутся по нормам ,будут ругать власть на кухне(они же не майданутые).
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28.08.2020 09:02 Ответить
Ага. Кравчук предложил в Женеву. Он и вправду хочет легализовать в Женеве даунецко-лугандонское быдло?
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28.08.2020 09:22 Ответить
Давно пора перенести. В палатку, К примеру - под Волноваху. На свежий воздух.
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28.08.2020 10:43 Ответить
Да перенесите уже прямо в ОРДЛО, может там наконец Кравчука с компанией на подвал посадят и весь этот бред закончится
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28.08.2020 10:53 Ответить
В Женеву?
Чи в Донецьк, де за ініціативою найоднотуровіших миролюбів вони з гідінстю й розпочиналися?
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28.08.2020 13:12 Ответить
Україна готова за потреби перенести переговори стосовно Донбасу з Мінська, - Кулеба Так давно вже є така потреба . Кривавий диктатор комунофашист Лука... він лютий ворог територіальній цілісності Української держави. Так як він кремлівський холуй не тільки підтримує знищення Білоруської держави роблячи її безправною кацапскою колонією але виродок визнає злочинну окупацію суверенного Українського Криму проклятими кремлівськими фашистами )(уйла.
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28.08.2020 15:56 Ответить
 
 