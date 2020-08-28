Украина готова в случае необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска, - Кулеба

Украина готова при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"От Минска в этом процессе — только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Беларуси и при необходимости готовы принять соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий.

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"Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехсторонняя группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации", - добавил Кравчук.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не связывался с Лукашенко после состоявшихся в республике выборов.