Украина готова в случае необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска, - Кулеба
Украина готова при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"От Минска в этом процессе — только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Беларуси и при необходимости готовы принять соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий.
"Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехсторонняя группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации", - добавил Кравчук.
Ранее глава МИД Украины заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не связывался с Лукашенко после состоявшихся в республике выборов.
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На Расее нельзя поскольку это одна из участниц конфликта
В Украине тоже нельзя поскольку, при въезде на нашу территорию, мы должны либо арестовать террористов, либо их легализовать и признать как сторону, что нельзя априори!!!
Для нормального президента сейчас, как раз удобный момент для наступления на Донбассе - Путен просто не может воевать на 2 фронта. Он вынужден будет решить или не дать не дать Украине вернуть контроль над Донбассом или помочь Лукашенко. Украина стратегически всегда была важнее, но падение режима Лукашенко = падение режима Путена, а восстановление контроля Украиной просто отнимет некоторые рычаги давления и бужет рассматриваться как поражение Путена (что нехорошо для рейтинга).
В любом случае ему придется решать и обя решения ведут к концу. Решит долбить Украину - падет Лукашенко - Расея потеряет Беларусь, падет Путен,...Украина возвращает Донбасс.
Но это решение для президента с яйцами, т.е. не для Бубочки. Он тупо сидит и пропускает ходы
Чи в Донецьк, де за ініціативою найоднотуровіших миролюбів вони з гідінстю й розпочиналися?