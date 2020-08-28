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На Ривненщине за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 8 921, из них 126 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На Ривненщине за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 8 921, из них 126 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 27 августа, подтвердили 103 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 27 августа на Ривненщине зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 27 августа на Ривненщине зарегистрированы 76 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 3 до 83 лет.

Всего в области зарегистрирован 8921 случай заболевания COVID-19.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 126 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 6269 человек.

В работе лабораторий области остаются 868 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 8 921, из них 126 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 8 921, из них 126 летальных, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 8 921, из них 126 летальных, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 8 921, из них 126 летальных, - ОГА 04
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