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За сутки на Львовщине выявили 215 новых случаев COVID-19, всего 13,9 тыс. инфицированных. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки на Львовщине выявили 215 новых случаев COVID-19, всего 13,9 тыс. инфицированных. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 215 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 13 978 человек, 381 человек умер, 4 173 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 435 ПЦР-теста, из них 215 - положительный. Среди них львовян - 80.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 835,6 тыс. человек, инфицированы 24,6 млн.. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Львовщине выявили 215 новых случаев COVID-19, всего 13,9 тыс. инфицированных 01
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Час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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28.08.2020 09:04 Ответить
тупорила бидлота ще не збагнула що скупчуватися-бухати з одого плпастового стаканчика в-10ром та ручкатися це ще страшніше ніж бути просто дебілами ?
За добу на Львівщині виявили 215 нових випадків COVID-19, загалом 13,9 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 960 За добу на Львівщині виявили 215 нових випадків COVID-19, загалом 13,9 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 960
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28.08.2020 09:19 Ответить
 
 