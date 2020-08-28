За сутки на Львовщине выявили 215 новых случаев COVID-19, всего 13,9 тыс. инфицированных. ИНФОГРАФИКА
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За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 215 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 13 978 человек, 381 человек умер, 4 173 пациента выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 435 ПЦР-теста, из них 215 - положительный. Среди них львовян - 80.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
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Тетяна Крижовець
показать весь комментарий28.08.2020 09:04 Ответить Мне нравится 0
Till Johan
показать весь комментарий28.08.2020 09:19 Ответить Мне нравится 1
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