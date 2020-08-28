В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек
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В Украине по состоянию на утро пятницы, 28 августа, зафиксированы 2 438 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 48 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 27 августа, сообщалось о 1 974 новых случаях, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 114 497 человек, умерли с начала пандемии 2 451 человек (за сутки 48), выздоровевших – 55 083 (за сутки 866), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 56 963 человека, что на 1 524 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176), Черновицкой (155) и Ривненской (103) областях.
Пожалуйста, подождите...
К слову, для всех граждан Грузии, ЕС открыт.
1. Він відповідав за економічний блок. А економіка, це як раз саме найважче в Грузії і по нині.
2. Навіть якщо уявити, що він все це зробив. Його знайшли, вмовили (а йому для цього довелося продати весь свій бізнес в рашці) і дали працювати.
І все це очевидно дало хороший результат.
І доречі. Сама знаменита і успішна реформа в Грузії - поліцейська. Бендукідзе до неї ніяким боком.
Украина на среднем уровне среди европейских стран и в 4 раза лучше Израиля.
Для особоупоротых - в Англии начался продаж бункеров.
Когда выйдете через два года - помрете от коклюша или ангины.
Ищут себе приклюбчения на жопу...
Я считаю что власть виновата в том что не додержала карантин вначале лета, и вот теперь не может проявить решительность и твердость в ведении нового карантина.. Потом будет поздно (когда все больгшницы будут завалены больными)
Я догадвася - хто ти: стєпанов собственною персоною
Коли отримали прогнозований результат - то все влада винна.
Якщо ведете себе наче примати, то і відноситися до вас будуть відповідно.
і коли такий шлємазл як ти каже"даже в фєдєрастії.." то далі і читати не варто.. діагноз твій у тебе на лобі написаний
Не стоит равняться на них.
Все кличут и кличут беду, быстрей бы уже на себя накликали, деятели
https://censor.net.ua/news/3216221/v_snbo_prognoziruyut_trehkratnoe_uvelichenie_chisla_bolnyh_covid19_cherez_2_mesyatsa
Так что без макароновируса никак не обойтись, все новости на него завязаны.
Кого нам благодарить за это "счастье"?
Помимо ротшильдов, благодарить мы должны ипанатов, так же известных как 73-процента.
Каковые, между прочим, имеют место быть во всех странах, в Австралии таковых 52% населения.
Не 73%, а 52%, но тоже, знаете ли, немало, если каждый второй - ипанат.
Откуда цифры?
А в комментариях в австралийских СМИ один человек написал, что был опрос, согласно которому 52% австралийцев поддерживают концлагеря для зараженных ковидом.
Вот так вот, себя они никоим образом не включают, их ковид не возьмет, они заговоренные, а других в коцлагеря - пожалуйста.
Вот им "вакцинация" очень нужна, ох, как нужна.
С представителем этого племени биомусора мы столкнулись сегодня.
Ипанат даже не на мотоцикле, а на чоппере, делая левый поворот, въехал на встречку, и едва-едва, без шуток, едва-едва, не устролил нам лобовое.
Лобовое.
На сабёрбан улице (то есть на улице спального района.
Во время ограничений 4-го уровня дурантина, когад улицы практически пусты.
Поясняю: в Австралии левосторонее движение, так что это как бы если в Украине ипанат на чоппере, делая правый поворот, то есть самый простой из возможных, причем на улицу с двумя полосами, вывернул на встречку, наср*в на выделенные ему 2(!) полосы!
Ипанат у нас записан на видеорегистратор, надо бы слить и выложить в канал на youtube.
Признаюсь, я до сих пор под впечатлением, и не только я.
Работяги, ремонтировавшие крышу в доме у перекрестка, тоже офанарели улюлюкали и громко послали слова разные непечатные ипанату на чоппере, мы же только бибикнули.
Ох, как же нужна "вакцинация" для вот такого вот бои-мусора, как же нужна.
Иначе и сами на дороге убьются и других с собой заберут, а так: уколют их - и добропожаловать на тот свет.
Вакцинируйте таких на доброе здоровье.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/30636-mi-fse-umrom-2-chastina-abo-pro-te-yak-okremi-nashi-gromadyani-vplivayut-na-svitovu-politiku/
чи вибори наближаються?
чи природній довбоітизм більшості з масками на бороді або "это все фейки" призводить до такого зростання захворівших?
А что, есть лекарство или прививка против COVID19 ?
Вот он и распостраняется. Некоторые идиоты помогают распостранению, полностью отрицая наличие этой заразы.... Даже 50 покойников в сутки их не убеждают...