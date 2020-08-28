Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек. КАРТА

По состоянию на утро 28 августа в Киеве коронавирусом заболел 251 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 12 719 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 187 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 4 070 пациентов.

По состоянию на 28 августа количество активных больных составляет 8 462 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди заболевших 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет, а также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. Заболели, в том числе, и десять медиков.

В больницы столицы были госпитализированы 47 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев", - подчеркнул мэр Киева.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.