Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
По состоянию на утро 28 августа в Киеве коронавирусом заболел 251 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество инфицированных составляет 12 719 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 187 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 4 070 пациентов.
По состоянию на 28 августа количество активных больных составляет 8 462 человека.
Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди заболевших 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет, а также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. Заболели, в том числе, и десять медиков.
В больницы столицы были госпитализированы 47 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев", - подчеркнул мэр Киева.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.
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Обращаю внимание на дежурный чемоданчик
sk Sophia-Maria Duglass
Хочу поднять интересный вопрос
ВОПРОС О ДЕЖУРНОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ
БОЛЬНИЦЫ УКРАИНЫ НИШИЕ- и попадая на 3 недели в изоляцию имеешь проблемы
Из опыта
У меня была смена белья на носки , пижама, теплый халат
Обязательно термос 1литр , чаи для легких травяные ( с чабрецом)
Обязательно удлинитель 3 метра для подключения мобилки к кровати
Особый вопрос к косметичке , чтобы вы ни от кого не зависели
Крем клотримазол -профилактика проблемных мест , очень эффективен (, польский)
Спрей Микоцид - нормальный размер флакона , противовоспалительнуй противогрибковый
Хорошо протирать проблемы с кожей от долгого лежания
Маленькие ножницы
Желательно иметь хорошо дезинфицирующий. БИСЕПТОЛ СПРЕЙ
Упаковка бумажных полотенец
Махровое полотенце
Больницы в Украине бедные - нет ничего
Но при вирусе и извне ничего не пропускают
кх-кх..., о б*же(бежит к попам)
но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
Делюсь опытом
Но опыт прохожу в словацкой
Поверьте, такого обеспечения как в ес , в Украине нет
Потому и предупреждаю
Человек лежит подключённый к аппаратуре кислорода , но общаться может с врачами и родными через телефон
Телефон не разряжается
Не надо умолять уставших нянечек бегать его подключат
Прошла все сама
за сутки заболел 1 из 200000 киевлян = паника.
Надо вообще все закрыть вплоть до посольства Трампа. а рашинское посольство сжечь.(как и попов ихних)
- Все бегут.
- Кто болеет?
- Ротшильды и Рокфеллеры, а нам все по-пичужке, кх-кх(падает)