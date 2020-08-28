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Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек. КАРТА

По состоянию на утро 28 августа в Киеве коронавирусом заболел 251 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 12 719 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 187 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 4 070 пациентов.

По состоянию на 28 августа количество активных больных составляет 8 462 человека.

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Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди заболевших 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет, а также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. Заболели, в том числе, и десять медиков.

В больницы столицы были госпитализированы 47 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев", - подчеркнул мэр Киева.

Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек 01

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек 02
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Топ комментарии
+2
зачем мобилку подключать к кровати? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 7074
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28.08.2020 09:18
+1
А откуда в Словакии украинские больницы? Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 2367
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28.08.2020 09:16
+1
да ты просто напомнил тут одна была - типо воевала, также тоже неадекватно писала коменты.
но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
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28.08.2020 09:19
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Т к у МОЗ мозгов нет
Обращаю внимание на дежурный чемоданчик
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28.08.2020 09:05 Ответить
ria Duglass
sk Sophia-Maria Duglass
Хочу поднять интересный вопрос
ВОПРОС О ДЕЖУРНОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ
БОЛЬНИЦЫ УКРАИНЫ НИШИЕ- и попадая на 3 недели в изоляцию имеешь проблемы
Из опыта
У меня была смена белья на носки , пижама, теплый халат

Обязательно термос 1литр , чаи для легких травяные ( с чабрецом)
Обязательно удлинитель 3 метра для подключения мобилки к кровати
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28.08.2020 09:08 Ответить
Электрочайник

Особый вопрос к косметичке , чтобы вы ни от кого не зависели
Крем клотримазол -профилактика проблемных мест , очень эффективен (, польский)
Спрей Микоцид - нормальный размер флакона , противовоспалительнуй противогрибковый
Хорошо протирать проблемы с кожей от долгого лежания
Маленькие ножницы
Желательно иметь хорошо дезинфицирующий. БИСЕПТОЛ СПРЕЙ

Упаковка бумажных полотенец
Махровое полотенце
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28.08.2020 09:12 Ответить
Когда забирают в больницу - времени собираться нет
Больницы в Украине бедные - нет ничего
Но при вирусе и извне ничего не пропускают
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28.08.2020 09:15 Ответить
та ты уже это писал не раз. а лучше бы написал: Не ехайте в больничку, а то шприц не туда попа.дет, совсем мертвый будешь)))
кх-кх..., о б*же(бежит к попам)
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28.08.2020 09:13 Ответить
Не дури
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28.08.2020 09:16 Ответить
И ещё 100 раз напишу - надо снять розовые очки
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28.08.2020 09:17 Ответить
да ты просто напомнил тут одна была - типо воевала, также тоже неадекватно писала коменты.
но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
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28.08.2020 09:19 Ответить
Я 24 день в больнице
Делюсь опытом
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28.08.2020 09:24 Ответить
ото сидела б дома. нефик шастать.
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28.08.2020 09:33 Ответить
Ты эти дремучие кацапские сказки брось
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28.08.2020 10:58 Ответить
А откуда в Словакии украинские больницы? Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 2367
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28.08.2020 09:16 Ответить
Я пишу про украинские больницы
Но опыт прохожу в словацкой
Поверьте, такого обеспечения как в ес , в Украине нет
Потому и предупреждаю
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28.08.2020 09:19 Ответить
Вот тут все подробно написано, что-да-как...
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28.08.2020 09:25 Ответить
зачем мобилку подключать к кровати? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 7074
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28.08.2020 09:18 Ответить
Это пневмония
Человек лежит подключённый к аппаратуре кислорода , но общаться может с врачами и родными через телефон
Телефон не разряжается
Не надо умолять уставших нянечек бегать его подключат
Прошла все сама
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28.08.2020 09:23 Ответить
эээ... может лучше подключать к электросети? ещё не встречал в больничках Украины кроватей, которые умеют заряжать телефон. Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 3080
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28.08.2020 09:29 Ответить
Тебе скучно ?
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28.08.2020 11:00 Ответить
кстати, а в аппаратуре кислорода нету USB-разъёма? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 3677
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28.08.2020 09:31 Ответить
Да и аппаратов в Украине нет таких
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28.08.2020 11:01 Ответить
Всегда статистика была от Бокса, видать заболел(за Динамо) Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 5521

за сутки заболел 1 из 200000 киевлян = паника.
Надо вообще все закрыть вплоть до посольства Трампа. а рашинское посольство сжечь.(как и попов ихних)
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28.08.2020 09:17 Ответить
- Кто бежит?
- Все бегут.
- Кто болеет?
- Ротшильды и Рокфеллеры, а нам все по-пичужке, кх-кх(падает)
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28.08.2020 09:22 Ответить
.Ничего, в Киеве скоро еще школы откроют. Депутаты хотят второй раз поболеть, понравилось.
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28.08.2020 14:30 Ответить
 
 