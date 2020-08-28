Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены
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По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 27 июля вражеские подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также имеют место и неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.
"Эту проблему оккупанты хотят решить использовав потенциал мирного населения мужского пола, и привлечь их к контрактной службе, но безуспешно. Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо-республик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась.
Теперь оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев. Такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса, несмотря на то, что незаконная власть обещает, что новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ. Но оккупанты не имеют доверия у людей Донбасса и служить их предводителям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения вплоть аж десять тысяч срочников под угрозой срыва", - сообщили в штабе.
"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа", - добавили в пресс-центре ОС.
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Обидно!
Хорошая шутка юмора
Не понимаю только зачем поскромничали?!
Нужна ріальних дахляков прівалоч
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
У меня дежавю или эту фразу дублируют каждый месяц в течение многох лет?
Уж что-что, а тексты писать умеют. Одна фраза "каварный снайпер" чего стоит.