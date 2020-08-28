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Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены

По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 27 июля вражеские подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также имеют место и неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.

"Эту проблему оккупанты хотят решить использовав потенциал мирного населения мужского пола, и привлечь их к контрактной службе, но безуспешно. Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо-республик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка

Теперь оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев. Такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса, несмотря на то, что незаконная власть обещает, что новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ. Но оккупанты не имеют доверия у людей Донбасса и служить их предводителям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения вплоть аж десять тысяч срочников под угрозой срыва", - сообщили в штабе.

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа", - добавили в пресс-центре ОС.

Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены 01
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Топ комментарии
+7
особенно тем шо от передозировки, так сказать коллеги по цеху Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 716
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28.08.2020 10:22
+5
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 5196
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28.08.2020 10:27
+5
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 1584
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28.08.2020 10:29
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Правила форума Совет форумчан
У них тоже не боевые потери?
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28.08.2020 10:11 Ответить
уже и цензор приучает к НВФ...еще немного и будут - повстанцы
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28.08.2020 10:55 Ответить
ну не напишет же ЦЕНЗОР "абизяны" или орки!!!
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28.08.2020 12:12 Ответить
ну, да ... нвф и повстанцы донбасса - толерантно и не обидно
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28.08.2020 12:46 Ответить
Нельзя писать «абизяны» или «Орки»! Это же получится что от кого «воины света» огребли?

Обидно!
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28.08.2020 13:14 Ответить
Абизяна,что реШпублика не пулучилась - так за3,14здячте королевство!
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28.08.2020 14:30 Ответить
Королевство?))
Хорошая шутка юмора
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28.08.2020 15:19 Ответить
А реальные подтверждения этой инфе имеются? Некрологи в пабликах и всё такое? А то сепары тоже самое пишут о нас Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены - Цензор.НЕТ 1461
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28.08.2020 10:15 Ответить
Конечно нет! Иначе зачем бы публиковали. А так и патриотов немного успокоили типа у нас ваще нет потерь, а они там дохнут! Это уже не зрада, а прям перемога какая то!
Не понимаю только зачем поскромничали?!
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28.08.2020 10:19 Ответить
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 5196
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28.08.2020 10:27 Ответить
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 1584
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28.08.2020 10:29 Ответить
Ваши даказатильства нидаказа-а-а-а-тильства!!! Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 6812
Нужна ріальних дахляков прівалоч
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28.08.2020 10:44 Ответить
Видайте їм героїну досхочу.
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28.08.2020 10:16 Ответить
Но при этом ни та сторона, ни наши бойцы, типа, не стреляют!?
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28.08.2020 10:17 Ответить
Рождённые рыгать в подъезде, не могут не нарыгать в театре (Anticolorados).
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28.08.2020 10:19 Ответить
Зеленский их родным еще пенсии будет платить...
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28.08.2020 10:21 Ответить
особенно тем шо от передозировки, так сказать коллеги по цеху Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 716
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28.08.2020 10:22 Ответить
давайте 5-ю тысячами солдат ударим по оркам и повторим подвиг Вермахта? Но у нас в резарве будет в 10 раз больше чем ударная группировка, а потом окружим и авангардом отсечем а потом(натягивает теуголку, зачерпает таблеток)
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28.08.2020 10:26 Ответить
почему при таком морально подавленном противнике, не воспользоваться ситуацией и не пойти в наступление?? европа выразит беспокойство, рассиюшке сейчас забота Беларусью, такой шанс вернуть свою землю на Донбассе...
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28.08.2020 10:27 Ответить
я думаю, коли такі мерзотники як шуфричі, медведчукі, муравйови, партнови, ківалови....сидять спокійно в Києві...Україні ще довго буде не до Донбасу, Кубані, Таганрогу і Зеленого Клину...
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28.08.2020 10:46 Ответить
Ты хоть знаешь где он был - Зелёный клин? Или думаешь что туда Шкиряк сгоняет с пересадкой в КатмандЕ?))
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28.08.2020 13:16 Ответить
забув ще сказати про клоунів з 96-го кагала...
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28.08.2020 10:49 Ответить
руSSкі терористи пускають під ніж свій скот...-нема чим платити...Сирія, Кавказ, Осетія, Придністров´я, Лівія...кримська вода, Білорусія...це все коштує немалих грошей...які по дорозі з кремля успішно розкрадаються...
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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28.08.2020 10:43 Ответить
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.

У меня дежавю или эту фразу дублируют каждый месяц в течение многох лет?
Уж что-что, а тексты писать умеют. Одна фраза "каварный снайпер" чего стоит.
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28.08.2020 11:39 Ответить
Судя по сообщениям наших СМИ, уже 6-й год противник находится в "крайне низком морально-психологическом состоянии", сплошное отравление алкоголем, наркотиками, дезертирство и огромная нехватка личного состава.
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28.08.2020 13:41 Ответить
Так, а може їм краще дати наркоти та пойла і вони самі подохнуть? Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 3168
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28.08.2020 12:08 Ответить
как по мне, если количество подохших дыролугандонских дегенератов увеличится много кратно, я возражать не буду Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 2552. только писать об этих сдохших мразях на ресурсе не стоит.
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28.08.2020 12:47 Ответить
---- Очікувати: Скорботного співчуття і низько--уклінних вибачень із боку головного ЗЕ- клоуна та його раклів... Кравчук вже заявив : ---- Бачу .що і росіяни стомилися від війни...і російські матері---занепокоїні . як і наші щодо загибелі своїх синів..."
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28.08.2020 14:00 Ответить
 
 