РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14319 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 970 45
Зеленский (16612) Черкасщина (952)

Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасскую область, где примет участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов.

Об этом сообщается на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Президент представит общественности нового председателя областной государственной администрации и встретится с представителями местного бизнеса. Кроме того, Владимир Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, которые восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большая стройка", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 26 августа Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации, который ранее работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был и.о. главы одной из райадминистрацией Киева и занимал пост замначальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
В Кривом Рару он стал футболистом, в запорожье ему отрубили огурец, в Кропивницком он стал каратистом, а в Черкасах даже страшно представить Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 6616
показать весь комментарий
28.08.2020 10:18
+9
Конферансьє якесь, а не президент.
Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 747
показать весь комментарий
28.08.2020 10:17
+7
Сидело чучело год, как выборы поперлось.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сидело чучело год, как выборы поперлось.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:16 Ответить
Конферансьє якесь, а не президент.
Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 747
показать весь комментарий
28.08.2020 10:17 Ответить
ви там тримайтесь Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 7075 черкасчани
показать весь комментарий
28.08.2020 10:17 Ответить
ЗаХерНик прется 😂
показать весь комментарий
28.08.2020 10:29 Ответить
Чекасчанам рекомендовано сгруппироваться и прикрыть ребра от горячей любви Захерника
показать весь комментарий
28.08.2020 11:03 Ответить
В Кривом Рару он стал футболистом, в запорожье ему отрубили огурец, в Кропивницком он стал каратистом, а в Черкасах даже страшно представить Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 6616
показать весь комментарий
28.08.2020 10:18 Ответить
Помню год назад в Черкасах возле вокзала ко мне приставала немолодая уже женщина с предложением выпить.(..
показать весь комментарий
28.08.2020 10:39 Ответить
28.08.2020 10:55
показать весь комментарий
28.08.2020 10:57 Ответить
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 2022 Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 7954
показать весь комментарий
28.08.2020 13:01 Ответить
C мером встречаться не будет...Впрочем как и в Днепре
показать весь комментарий
28.08.2020 10:19 Ответить
Вы что-то путаете
Это мэр Черкас с Захерником встречаться не будет 😏
показать весь комментарий
28.08.2020 11:01 Ответить
Да уже давно людям не интересно где он гастролирует со своим Кварталом.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:20 Ответить
К концу покатушек глядишь и академиком станет.Силён!
показать весь комментарий
28.08.2020 10:21 Ответить
всётаки покатушки... хах)))
показать весь комментарий
28.08.2020 10:40 Ответить
Цензор хватить пиарить Осла 3 процента!
показать весь комментарий
28.08.2020 10:22 Ответить
Ще й в Черкасах обісциться Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 1566
показать весь комментарий
28.08.2020 10:24 Ответить
👍
показать весь комментарий
28.08.2020 10:52 Ответить
Коли займешся прямими обов'язками президента, Лошарік довбнутий?
показать весь комментарий
28.08.2020 10:25 Ответить
будем пробивать Черкасское дно и что нам день сегодняшний несет Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 4440
показать весь комментарий
28.08.2020 10:26 Ответить
С предвыборной. Так и пишите.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:30 Ответить
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 2743
показать весь комментарий
28.08.2020 10:36 Ответить
Головне щоб у бордель не завели.
А то кинеться обслуговувати клієнтів.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:39 Ответить
А шо в Черкасах є?..
показать весь комментарий
28.08.2020 10:41 Ответить
Соло на рояле!!!
показать весь комментарий
28.08.2020 10:39 Ответить
Отож даже клозета во времена Осла не построили! Не на чем и попиарится! Приходится становится почетным каратистом и пианистом и от балды мяч пинать!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:00 Ответить
вове наградные нунтяку не выдали для нощение в попке ?
показать весь комментарий
28.08.2020 10:54 Ответить
По всій Україні своє лайно розкідає..як кіт митить курва недоношена..
показать весь комментарий
28.08.2020 10:54 Ответить
Відвідає місцевий баскетбольний клуб
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:55 Ответить
А у себя дома ЗЕ не мог себе представить главу Черкасской ОГА?
показать весь комментарий
28.08.2020 10:57 Ответить
Нет не мог его Мандельша будет ревновать! Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 8052
показать весь комментарий
28.08.2020 11:01 Ответить
я бы тоже от ленки подальше держался после мендельсонского замеса...
черкасская так черкасская....
показать весь комментарий
28.08.2020 11:02 Ответить
в конце концов и там мик даналдсы есть....
показать весь комментарий
28.08.2020 11:05 Ответить
Він ширма (ЗЕро). А ось за ширмою, стоять великі комбінатори (каломойський,мертвечук) - торгаші країною.
показать весь комментарий
28.08.2020 11:04 Ответить
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 9835
показать весь комментарий
28.08.2020 11:09 Ответить
Пора после каждой новости про Зеленского писать не - ОП , а АЛЕ-ОП..
Чтобы всем всегда и сразу было понятно, что в ОП у нас теперь поселился Цирк,
а АЛЕ-ОП будет означать, что "главклоун" этого "цирка" отмочил новый клоунский трюк..
показать весь комментарий
28.08.2020 11:11 Ответить
Катается Ишак Оманский за народные бабки!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:22 Ответить
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 3633
показать весь комментарий
28.08.2020 11:48 Ответить
Пусть в Ростов съездит.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:14 Ответить
 
 