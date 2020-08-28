Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасскую область, где примет участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов.
Об этом сообщается на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Президент представит общественности нового председателя областной государственной администрации и встретится с представителями местного бизнеса. Кроме того, Владимир Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, которые восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большая стройка", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 26 августа Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации, который ранее работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был и.о. главы одной из райадминистрацией Киева и занимал пост замначальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.
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Это мэр Черкас с Захерником встречаться не будет 😏
А то кинеться обслуговувати клієнтів.
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
черкасская так черкасская....
Чтобы всем всегда и сразу было понятно, что в ОП у нас теперь поселился Цирк,
а АЛЕ-ОП будет означать, что "главклоун" этого "цирка" отмочил новый клоунский трюк..