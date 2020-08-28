Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС
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Правительство Финляндии с 28 августа вводит ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в ЕС, и где фиксируется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Финляндии, передает Цензор.НЕТ.
Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно коснется, в частности, украинских сборщиков.
Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.
Топ комментарии
+6 ледокол С Бандэра
показать весь комментарий28.08.2020 10:18
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+4 ледокол С Бандэра
показать весь комментарий28.08.2020 10:20
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Климат здесь ни причем
Не похоже,что это постановление прямо таки связано с коронавирусом,а не с чем то другим.
И сколько их, руандийских сборщиков финской черники и новозеландских сборщиков финской морошки.
Понятно шо не каждый совок поедет туда где надо шото более чем - "эй, Козлов, иди туда и неси кирпич до обеда". Но вот визга от совков о "былом вяличии" - более чем. Особенно поражен этим Антиколорадос - всегда насмешливо опускает красножёппых петушил
я вот х.з. шо хуже - верозавры, или совки. подска*и.те?
Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи."
Источник: https://censor.net.ua/n3216330
Стесняюсь спросить и сколько " граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи" ездят на сборы брусники, черники и морошки в Финляндию?
Сколько граждан в штуках?