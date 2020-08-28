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Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС

Правительство Финляндии с 28 августа вводит ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в ЕС, и где фиксируется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно коснется, в частности, украинских сборщиков.

Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

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Топ комментарии
+6
Спасибо партии ослов!!!
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28.08.2020 10:18
+5
Який виш закінчив Ісус???-Не є гріхом заробляти гроші в чужій країні , є гріхом влади не давати заробляти на хліб вдома.
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28.08.2020 10:34
+4
Еще немного ЗЕуправления и сборщики ягод станут сборщиками объедков по мусорниках, если они будут.
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28.08.2020 10:20
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Спасибо партии ослов!!!
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28.08.2020 10:18 Ответить
Дякуй тим хто привів до влади цей балаган.
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28.08.2020 10:20 Ответить
Это что в Финляндии так партия называется?
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28.08.2020 10:22 Ответить
Осел он и в Украине, ив Омане, и в Финляндии осел
Климат здесь ни причем
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28.08.2020 10:25 Ответить
Надо же и из Уругвая и Новой Зеландии приезжают собирать чернику,голубику,морошку.И из Испании можно,как члену ЕС(правда в Испании на 27 августа добавилось 9658 заболевших.да инфицированных 452 тысячи).
Не похоже,что это постановление прямо таки связано с коронавирусом,а не с чем то другим.
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28.08.2020 10:43 Ответить
Ну так ещё комиссар Рева сказал, що українці дуже багато їдять. Поэтому и запретили, чтобы не объедали финов!
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28.08.2020 13:26 Ответить
Не только в Финляндии, а скоро во всем мире будут знать партию осла оманского. Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 9209
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28.08.2020 10:28 Ответить
Який виш потрібно закінчити щоб мати диплом збиральника ягід?
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28.08.2020 10:19 Ответить
Студию 95 квартал.
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28.08.2020 10:21 Ответить
Який виш закінчив Ісус???-Не є гріхом заробляти гроші в чужій країні , є гріхом влади не давати заробляти на хліб вдома.
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28.08.2020 10:34 Ответить
любой где обучение нахаляву. Потому что если бы чел заплатил за свое обучение со своего кармана, то работал бы по специальности чтобы отбить деньги.
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28.08.2020 12:32 Ответить
Да уж, жители Руанды и Туниса насобирают ягод в финских лесах Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС - Цензор.НЕТ 3760
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28.08.2020 10:19 Ответить
Сама обалдела, когда прочла.
И сколько их, руандийских сборщиков финской черники и новозеландских сборщиков финской морошки.
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28.08.2020 12:23 Ответить
Еще немного ЗЕуправления и сборщики ягод станут сборщиками объедков по мусорниках, если они будут.
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28.08.2020 10:20 Ответить
Прикольно читать визги: "триллионы заводофф расваравали, самае читающее население, мы сотни самолетов делали взад и в год, много танков и лоханок для моря"...... и тут ... Вот же капиталисты клятые, не дадут даже заработать честному пролетарию.
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28.08.2020 10:21 Ответить
Козлов, визжат и возмущаются про невозможность заработать у "капиталистов" совсем не те, которые имеют отношение к заводам и производству самолётов в прошлом!
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28.08.2020 13:36 Ответить
Да ну?
Понятно шо не каждый совок поедет туда где надо шото более чем - "эй, Козлов, иди туда и неси кирпич до обеда". Но вот визга от совков о "былом вяличии" - более чем. Особенно поражен этим Антиколорадос - всегда насмешливо опускает красножёппых петушил Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 1626
я вот х.з. шо хуже - верозавры, или совки. подска*и.те? Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 9385
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28.08.2020 15:22 Ответить
Скажи свой адрес, и тебе пришлют немного, чтобы ты с голоду не сдох.
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28.08.2020 11:00 Ответить
Собирать ягоды не строить или создавать и на подобное едут те кто ничего дельного делать не умеет и далеко не специалисты ,а таких на планете не мерено и с избытком во многих странах 3 и 4 мира , развитым странам в принципе не проблема найти подобных рабочих
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28.08.2020 10:54 Ответить
Это здорово, значит и сборщикам ягод из России тоже запретили въезд.
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28.08.2020 10:59 Ответить
Руанда и Тунис славятся своими сборщиками лесных ягод,а народ трудолюбием. Ну что же, Тунис так Тунис...Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 6521
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28.08.2020 11:01 Ответить
Суоми будут сами раком стоять???
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28.08.2020 11:20 Ответить
Кстати чернику, что на фотке, собирают уже лет так 40 специальными комбайнами.
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28.08.2020 11:55 Ответить
"Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС
Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи."
Источник: https://censor.net.ua/n3216330

Стесняюсь спросить и сколько " граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи" ездят на сборы брусники, черники и морошки в Финляндию?
Сколько граждан в штуках?
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28.08.2020 12:22 Ответить
 
 