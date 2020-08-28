"Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС

Правительство Финляндии с 28 августа вводит ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в ЕС, и где фиксируется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно коснется, в частности, украинских сборщиков.

Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

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