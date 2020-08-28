РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14319 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин Революция в Беларуси
1 486 8
Беларусь (7524) карантин (16725) Кулеба Дмитрий (2657) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Несмотря на закрытие границ, граждане Беларуси будут иметь преференции при въезде в Украину, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Несмотря на закрытие границ, граждане Беларуси будут иметь преференции при въезде в Украину, - Кулеба

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференциальным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть израильских евреев в Умань не пустим, а белорусских - да.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:32 Ответить
Це називається дискримінація по етнічним ознакам! МЗС абсолютно тупоголовий!
показать весь комментарий
28.08.2020 11:08 Ответить
Якщо країна дружня, то чому "сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу" Источник: https://censor.net.ua/n3216308
Це твої ж слова!
А якщо всі рівні перед законом, то чому хтось повинен бути рівнішим за решту? Чи то ви вже так звикли працювати і то є кредо вашої влади?
Ви вже там визначтесь, що робити: вдягти спіднє чи зняти хрестика...
показать весь комментарий
28.08.2020 10:36 Ответить
Пускать в Украину при условии правильного ответа на вопрос :Чей Крым ?
показать весь комментарий
28.08.2020 10:45 Ответить
А как же истерическое вирусобесие ... никого не впущать?
показать весь комментарий
28.08.2020 10:48 Ответить
Шпийонов у нас тут маловато...
показать весь комментарий
28.08.2020 11:02 Ответить
Кстати они всегда их имели, у нас для всех общая очередь, это Белорусы Украинцев в отстойниках на переходах держали, а своим зеленый свет.
показать весь комментарий
28.08.2020 11:28 Ответить
 
 