Несмотря на закрытие границ, граждане Беларуси будут иметь преференции при въезде в Украину, - Кулеба

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференциальным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все контакты с Беларусью поставлены на паузу. Они возобновятся, когда не будут нести репутационных и политических потерь, - Кулеба

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.