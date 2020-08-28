Количество больных коронавирусом за сутки снизилось только в Луганской области, а в 6 областях поставлен рекорд суточной заболеваемости, - СНБО

Количество заболевших COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Луганской, а в Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях оно выросло больше, чем когда-либо ранее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 28 августа.

Отмечается, что больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 (более 200) зафиксировано в Киеве, Львовской, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях, а выздоровления – во Львовской области (112).

При этом в Сумской и Черкасской областях за сутки излечилось больше людей, чем когда-либо с начала пандемии.

В Киеве зафиксированы максимальные показатели смертности от Covid-19 за сутки – скончались 9 человек.

В Харьковской, Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100. Лишь в 2 из 24 областей – Днепропетровской и Черниговской - не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 10 из 24 областей - новые случаи смерти.ов

Количество больных превышает 5 тысяч в г.Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а ниже 100 – в Луганской в Кировоградской областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 64 новых случая заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 28 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 994 человека (на 33 больше);

- в Волынской области 52 человека заболели, 51 выздоровел, сейчас болеет 1 387 человек (на 1 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 67 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 924 человека (на 66 больше);

- в Донецкой области 40 человек заболели и 14 выздоровели, болеет 427 (на 26 больше);

- в Житомирской области 65 человек заболели, 41 выздоровел, болеет 1 167 (на 24 больше);

- в Закарпатской области 77 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 42 - выздоровления, сейчас болеет 3 881 человек (на 33 больше за сутки);

- в Запорожской области 33 человека заболели, 20 выздоровели, сейчас болеет 624 (на 13 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 176 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 40 - выздоровления, сейчас болеют 5 315 человек (на 132 больше);

- в Киеве 251 новый случай заболевания, 9 человека умерли и 95 выздоровели, сейчас болеет 8 462 человека (на 147 больше за сутки);

- в Киевской области 92 человека заболели, 2 умерли, 36 выздоровели, сейчас болеет 1 761 (на 54 больше);

- в Кировоградской области 10 человек заболели, 9 выздоровели, сейчас болеет 59 (на 1 больше);

- в Луганской области 10 человек заболели, 11 выздоровели, болеет 94 человека (на 1 меньше);

- во Львовской области подтверждено 215 новых случаев заболевания Covid-19, 7 случаев смерти и 112 случаев выздоровления, сейчас болеют 9 424 человека (на 96 больше за сутки);

- в Николаевской области 37 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 14 случаев выздоровления, сейчас болеет 480 человек (на 22 больше);

- в Одесской области 214 новых случаев заболевания, 6 человек умерли и 53 выздоровели, сейчас болеет 4 910 (на 155 больше);

- в Полтавской области 10 человек заболели, 2 умерли и 7 выздоровели, сейчас болеет 195 (на 1 больше);

- в Ривненской области 103 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 54 - выздоровления, сейчас болеет 2 530 человек (на 47 больше за сутки);

- в Сумской области 59 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 35 – выздоровления, сейчас болеет 734 человека (на 22 больше);

- в Тернопольской области 233 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 55 - выздоровления, сейчас болеют 2 477 человек (на 175 больше);

- в Харьковской области 242 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 14 человек выздоровели, сейчас болеют 5 139 (на 227 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 11 человек заболели и 8 выздоровели, болеют 110 (на 3 больше);

- в Хмельницкой области 92 новых случая заболевания и 29 - выздоровления, сейчас болеет 884 человека (на 63 больше за сутки);

- в Черкасской области 72 человека заболели и 35 выздоровели, болеют 450 (на 37 больше);

- в Черновицкой области 155 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 63 выздоровели, сейчас болеет 3 490 человек (на 89 больше за сутки);

- в Черниговской области 58 новых случаев заболевания, сейчас болеет 1 090 человек.

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