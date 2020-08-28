Кулеба - Путину: Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. ВИДЕО
Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, комментируя заявление президента РФ о том, что задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.
"Поскольку параллельно РФ активно коммуницирует о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что они готовы отправлять каких-то правоохранителей в Беларусь, то, безусловно, что президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но хочу еще раз вас заверить, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси", - сказал министр.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/13174139.html Омщина перейдет на дровяное и угольное отопление из-за нехватки газа
Районные центры Тевризского, Знаменского и Тарского районов севера Омской области, где из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения в последние годы в морозы ограничивается подача газа, переведут свои центральные котельные на уголь и дрова, а часть многоквартирных домов - на электрическое отопление, сообщает https://tayga.info/158679 Тайга Инфо .
Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в трех районах на севере Омской области еще прошлой зимой. Из-за выросшего в морозы потребления этого вида топлива и истощения двух эксплуатируемых скважин месторождения жители вынуждены были отапливать жилые помещения дровами и электрическими нагревателями. В 2020 году ограничение подачи газа затронуло более 500 частных домов, передает ТАСС.