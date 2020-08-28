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Новости Революция в Беларуси
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Кулеба - Путину: Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. ВИДЕО

Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, комментируя заявление президента РФ о том, что задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

"Поскольку параллельно РФ активно коммуницирует о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что они готовы отправлять каких-то правоохранителей в Беларусь, то, безусловно, что президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но хочу еще раз вас заверить, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси", - сказал министр.

Читайте также: Украина готова в случае необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска, - Кулеба

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Беларусь (7888) путин владимир (31218) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Ну от. Виправдовуються.
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28.08.2020 10:55
+10
Та ви ж боєтесь сказати щось впоперек *****.
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28.08.2020 10:56
+4
А чому б Кулебі не послати нах пуйла? Чи там зарплата капає безпосередньо з паРаші???
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28.08.2020 10:57
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Ну от. Виправдовуються.
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28.08.2020 10:55 Ответить
Да нам покуй що думає путін, він взагалі має вже бути повішений 6 років тому! Україна буде втручатись у всі міжнародні справи, в яких вбачає небезпеку для своїх інтересів! Кулебу потрібно знімати, він працює на ворога!
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28.08.2020 11:06 Ответить
Та ви ж боєтесь сказати щось впоперек *****.
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28.08.2020 10:56 Ответить
А чому б Кулебі не послати нах пуйла? Чи там зарплата капає безпосередньо з паРаші???
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28.08.2020 10:57 Ответить
кулеба - путину...достойно
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28.08.2020 10:58 Ответить
А йя-яй , героический Кулеба перед самим царем пыль взбил
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28.08.2020 10:59 Ответить
куда эти клоуны могут вмешаться? ))) разве что на корпоратив, внезапно подскочить.
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28.08.2020 11:19 Ответить
Вы как и нато импотент оправдываетесь
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28.08.2020 11:04 Ответить
А в это время на рассее:
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13174139.html Омщина перейдет на дровяное и угольное отопление из-за нехватки газа

Кулеба - Путіну: Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі - Цензор.НЕТ 6603

Районные центры Тевризского, Знаменского и Тарского районов севера Омской области, где из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения в последние годы в морозы ограничивается подача газа, переведут свои центральные котельные на уголь и дрова, а часть многоквартирных домов - на электрическое отопление, сообщает https://tayga.info/158679 Тайга Инфо .

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в трех районах на севере Омской области еще прошлой зимой. Из-за выросшего в морозы потребления этого вида топлива и истощения двух эксплуатируемых скважин месторождения жители вынуждены были отапливать жилые помещения дровами и электрическими нагревателями. В 2020 году ограничение подачи газа затронуло более 500 частных домов, передает ТАСС.
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28.08.2020 11:10 Ответить
В перекладі з дипломатичної: "Моль, а не пішла б ти на південь (юх)"
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28.08.2020 11:23 Ответить
С таким же успехом можно кричать в унитаз...
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28.08.2020 11:25 Ответить
ПУТИН - ПЗДЛО !!! А С ПЗДЛОМ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ, ЕГО ПЗДЯТ !!!
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28.08.2020 12:20 Ответить
 
 