МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ, - Кулеба
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Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу подчеркнуть, что Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, решение того глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, Организации договора коллективной безопасности, где Россия отыгрывает ведущею роль", - сказал министр.
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