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МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, решение того глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, Организации договора коллективной безопасности, где Россия отыгрывает ведущею роль", - сказал министр.

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проблеяла кулеба
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28.08.2020 10:57 Ответить
Навіщо МЗС робить ці ідіотські заяви? Це позиція путіна, щоб ніхто йому не заважав захоплювати Білорусь! МЗС України має активно втручатись у внутрішню ситуацію в Білорусі, бо там відбуваєтсья втрата незалежності та окупація росією і це катастрофічно для України! МЗС України має активно впливати на ситуації в Білорусі. Накуй нам таки дипломати які самоусуваються від роботи?
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28.08.2020 11:05 Ответить
Правильно, треба підтримувати дружні і добросусідські стосунки з Білоруссю. Треба визнати Президентом Лукашенка. Допоки Лукашенко президент -- російські танки не стоятимуть на нашому кордоні з Білоруссю. Президентка Молдови вже була у Мінську, і ми маємо відвідати Лідера Білорусі.
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18.02.2021 08:43 Ответить
проблема в том что дипломаты не могут перестать разговаривать дипломатическим языком даже с вами,поганой руснёй..
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28.08.2020 11:11 Ответить
МЗС України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2861
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28.08.2020 11:12 Ответить
 
 