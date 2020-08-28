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Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержан сотрудник ГСЧС Украины и двух посредников вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 и ч. 1 ст . 369 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, работник ГСЧС и его сообщники требовали от представителя полиграфического предприятия 35 тыс. долларов США за выдачу разрешительных документов в сфере пожарной безопасности и еще 10 тыс. долларов США - за составление экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тыс. кв. м без фактического выезда на него.

Кроме того, посредники склонили предпринимателя к даче неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов США должностному лицу правоохранительных органов за беспрепятственное ведение бизнеса после получения всех разрешений.

Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора 01

Правоохранители задокументировали получение этими лицами 70 тыс. долларов США в два этапа. После передачи второго транша - 60 тыс. долларов США посредников задержали в одном из ресторанов в центре Киева, а чиновника ГСЧС в его рабочем кабинете. Во время обыска у него обнаружили и изъяли 1,2 тыс. долларов США с первого транша.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора 02

Правонарушения разоблачили прокуроры совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве по материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора 03

Примечание: в соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора 04
Фото: Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+7
а потом иностранцы удивляются почему в Украине 50% внедорожников на дорогах, в то время как в Чехии и Германии только владельцы бизнеса могут себе позволить такое....
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28.08.2020 11:03
+5
что б такая крупная взятка проходила без ведома как минимум зам.преда ГСЧС?!.. та бросьте..
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28.08.2020 10:58
+2
Уверена, что количество пожаров ничуть не изменится, если закрыть кормовую базу упырям-пожарникам
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28.08.2020 11:05
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что б такая крупная взятка проходила без ведома как минимум зам.преда ГСЧС?!.. та бросьте..
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28.08.2020 10:58 Ответить
Ещей не где-нибудь а в Киеве
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28.08.2020 11:18 Ответить
а потом иностранцы удивляются почему в Украине 50% внедорожников на дорогах, в то время как в Чехии и Германии только владельцы бизнеса могут себе позволить такое....
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28.08.2020 11:03 Ответить
до чего же едкий коммент, ну, просто, удивительно.
и ведь абсолют(не водка)ная правда))
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28.08.2020 11:17 Ответить
Чергове окозамилювання та імітація кипучої діяльності. На фоні призначення до митниці, податкової та інших держустанов рафінованих злодіїв ця новина виглядає просто комічно.
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28.08.2020 11:03 Ответить
Уверена, что количество пожаров ничуть не изменится, если закрыть кормовую базу упырям-пожарникам
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28.08.2020 11:05 Ответить
чому це вони вимагали? всі так платять...Зараз, хоча криза та карантин , вони так саме збирають і кошти з усіх кафешек та ресторанчиків. навіть збільшили суми..і нав*язують так саме свої фірми для "заміру опіру ..петлі" перезаряки вогнегасників і т.п. Це коли велики готелі чи заправги горять із жертвами то вони лохам розказують що в них не має повноважень і т.п. ...А спробуйте кафешку відкрити то відразу прибігуть "закривати" за хабарем і пожежнки і ДПІ і колишня СЕС у складі держхарчсоживслужби...
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28.08.2020 11:09 Ответить
курупцію подололо! Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3780
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28.08.2020 11:10 Ответить
Переклинило на баксах!!!! Что же вам бле...дям все мало и мало!!! Теперь жри!!!
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28.08.2020 11:13 Ответить
70к зеленых - ну уже есть о чем поговорить, а то 2000-5000 гривен, а курить за шо?
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28.08.2020 11:15 Ответить
А гдеже реформы папередников и отмена всяких бюрократических разрешений ? Все упирается в подпись одного чинуши .Допустим вы построили здание со всеми нормами и правилами а вам запуск блокируют потому что не даете взятку ...Другое дело когда здание построено с нарушениями но дали взятку кому нужно и вуаля ,У нас все наоборот ..Считаю если МЧС греет руки то забрать у них возможность давать разрешения и передать их в специальные комисии где человек 10 будет.
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28.08.2020 11:27 Ответить
Хоть запрет еще действует на проверки ФОПов ...А ранше вообще беспредел был с каждого магазина брали по таксе 100 баксов , Считаю что ответственность лежит не на пожарнике а на ФОП или же застройщике . Случись какое-то происшествие то отвечает собственник , а пожарник должен на пожаре воду лить на огонь , а не проверками заниматься ..
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28.08.2020 11:33 Ответить
А на днях преЗедент присвоил главе этой службы звание генерал-полковника !
Вот подчинённые и собирали на праздничный концерт....Уже в "Велюре" и песню заказали - "Дай мне огня" в исполнении Борюсика МоисееваСпівробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5821
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28.08.2020 11:48 Ответить
 
 