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На данный момент нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На данный момент нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью, - Кулеба

Сейчас нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений меду Украиной и Беларусью

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

Кулеба также отметил, что все официальные контакты между Украиной и Беларусью ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".

"Это также включает процесс подготовки к (украинско-белорусскому. - Ред.) Форуму регионов", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Кулеба напомнил, что МИД вызвал украинского посла в Беларуси на консультации и не исключил его возвращения в страну после их завершения.

"Это очень жесткий шаг, ни одна другое государство, насколько мне, по крайней мере, известно, к такому шагу не прибегало, но у нас были очень легитимные основания это сделать, и мы это сделали. Консультации проводятся на данный момент. Но я не исключаю возвращения посла после завершения консультаций, после формулировки тех решений, на основе которых в дальнейшем мы будем развивать отношения с Беларусью", - пояснил глава МИД.

По его словам, он проинструктировал посольство Украины в Беларуси "оставаться максимально активными и бдительными" для защиты интересов украинских граждан в Беларуси.
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А какая по-вашему причина разрывать дипломатические отношения с Беларусью?
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28.08.2020 11:27 Ответить
Лукашенко легітимний?
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28.08.2020 11:36 Ответить
А до чого це? Якщо результати виборів оприлюднені, і згідно цих результатів Лука оголошений президентом - то він аж ніяк не легітимний, бо вибори пройшли з грубими порушеннями і більшість світової спільноти їх не визнала. Якщо він залишається виконуючим обовʼязки президента згідно попереднім виборам, то як виконуючий обовʼязки він ще є легітимним до передачі влади новому президенту. Але тільки як виконуючий обовʼязки. Як діючий президент він в будь якому випадку легітимність втратив. Але я не розумію яким чином це може бути приводом для розірвання дипломатичних відносин з Беларусью, як державою.
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28.08.2020 11:44 Ответить
и не нужно, шо за глупости?
через 3.5 года, беларусы так же над Украиной ржать будут... - мы же бубу не отдадим?
не, он нам дорог как трактор "Беларусь" - ну разве чуть меньше...
а значит шо? - а значит, шо понедельники нихто не отменял.
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28.08.2020 11:29 Ответить
А буба то каким боком к ситуации в Беларуси?
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28.08.2020 11:31 Ответить
вазможна буба скритий бєларусс...
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28.08.2020 11:35 Ответить
Понятно. Это у Вас такой способ его пиарить.
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28.08.2020 11:36 Ответить
буба ко всему боком - или он не лидер мирового уровня?
а ну еще раз и поближе к микрофону....
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28.08.2020 11:39 Ответить
Вы наверное каждый раз перед сном читаете молитву за его здравие и благополучие. На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2475
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28.08.2020 11:48 Ответить
а как же без етого? а лука шо не мудак? - мудак.
а от буба - то все шо Украине нада,
а связка буба-мендель-живот-канадия смахивает на направление... На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5297
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28.08.2020 11:52 Ответить
Ну это только Ваши личные убеждения. И безусловно Вы на них имеете право. На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 305
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28.08.2020 11:58 Ответить
конечно имею, но дырочку в компе иногда прикрываю когда печатаю
газетой "Вечерний Киев" за 22 апреля 2019 года - переломный год! На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1921
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28.08.2020 12:02 Ответить
не обращйте внимания на сигнал "вас записывают"...
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28.08.2020 11:42 Ответить
Да сколько угодно.
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28.08.2020 11:48 Ответить
Ну да, укр. МИД будет Луку каждый день называть мудаком, а тот терпеть.
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28.08.2020 11:40 Ответить
короче сложно все в етом ЕС...
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28.08.2020 11:58 Ответить
А що ви хотіли, навіть Латвія відмовилося визнати Тихановську переможцем, а то Лукашенко до " Путіна піде".
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28.08.2020 12:28 Ответить
Таракан сказал что Украина стоит на коленях.Пусть извинится.
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28.08.2020 18:49 Ответить
 
 