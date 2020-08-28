На данный момент нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью, - Кулеба

Сейчас нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений меду Украиной и Беларусью

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

Кулеба также отметил, что все официальные контакты между Украиной и Беларусью ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".

"Это также включает процесс подготовки к (украинско-белорусскому. - Ред.) Форуму регионов", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - Путину: Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Кулеба напомнил, что МИД вызвал украинского посла в Беларуси на консультации и не исключил его возвращения в страну после их завершения.

"Это очень жесткий шаг, ни одна другое государство, насколько мне, по крайней мере, известно, к такому шагу не прибегало, но у нас были очень легитимные основания это сделать, и мы это сделали. Консультации проводятся на данный момент. Но я не исключаю возвращения посла после завершения консультаций, после формулировки тех решений, на основе которых в дальнейшем мы будем развивать отношения с Беларусью", - пояснил глава МИД.

По его словам, он проинструктировал посольство Украины в Беларуси "оставаться максимально активными и бдительными" для защиты интересов украинских граждан в Беларуси.