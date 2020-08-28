Кулеба о выборах в Беларуси: Комплексно процесс имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что комплексно процесс выборов в Беларуси, с учетом всех его этапов, имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере.
Об этом заявил Кулеба во время онлайн-брифинга 28 августа, передает Цензор.НЕТ.
"Эта фраза о признании результатов выборов уже превратилась у нас на какой-то фетиш, хотя вопрос же не только в результате выборов. Результат выборов - это цифры, объявленные нам Центральной избирательной комиссией. Вопрос намного шире. Вопрос в том - как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможностям ведения кампании, доступ к СМИ, существовали ли независимые СМИ, которые представляли разные точки зрения, как происходило голосование. Потому вопрос надо ставить намного шире. И наша позиция очень четкая, ее высказал и президент Украины, и МИД Украины в своем отдельном заявлении, и факт присоединения к заявлению ЕС. Мы считаем, что комплексно процесс выборов, так как я сказал, с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере", - сообщил Кулеба.
Он добавил, что потому Украина и поддерживает идею о том, что "честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на много ключевых вопросов в Беларуси".
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kremlin_mother_expert 13 часов назад
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🇧🇾🧨🇷🇺Белорусский кейс выходит на любопытную геополитическую развилку: Минобороны страны на днях сделало заявление, пообещав защищать страну от внутренних угроз. Стандартную на первый взгляд формулировку нужно читать между строк. Один из силовых институтов страны де-факто выразил неуверенность в способности действующего политического режима справиться с протестующими. Это важный симптом, указывающий на эрозию силового ресурса в лукашенковской Белоруссии, а сам подход армейских - беспрецедентная история для постсоветского пространства. Реакцией России на это стал комментарий Президента в сегодняшнем 20-минутном интервью. Якобы Лукашенко попросил о резерве российских правоохранителей, но он не будет использован, пока не начнут жечь машины и дома. Люфт возможостей для эскалации и ввода войск широк как никогда - на крайний случай рассматривается вариант провокации наподобие вагнеровской. Ранее мы описывали сценарий инкорпорации братской республики с Россией с активным участием агента ФСБ Бабарико под оперативным псевдонимом «Сват». Вероятность такого перехода Минска под российское управление с каждым днем все больше."
))
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.
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