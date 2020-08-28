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Кулеба о выборах в Беларуси: Комплексно процесс имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кулеба о выборах в Беларуси: Комплексно процесс имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что комплексно процесс выборов в Беларуси, с учетом всех его этапов, имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере.

Об этом заявил Кулеба во время онлайн-брифинга 28 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Эта фраза о признании результатов выборов уже превратилась у нас на какой-то фетиш, хотя вопрос же не только в результате выборов. Результат выборов - это цифры, объявленные нам Центральной избирательной комиссией. Вопрос намного шире. Вопрос в том - как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможностям ведения кампании, доступ к СМИ, существовали ли независимые СМИ, которые представляли разные точки зрения, как происходило голосование. Потому вопрос надо ставить намного шире. И наша позиция очень четкая, ее высказал и президент Украины, и МИД Украины в своем отдельном заявлении, и факт присоединения к заявлению ЕС. Мы считаем, что комплексно процесс выборов, так как я сказал, с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере", - сообщил Кулеба.

Он добавил, что потому Украина и поддерживает идею о том, что "честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на много ключевых вопросов в Беларуси".

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Топ комментарии
+3
Вчені з'ясували, що кожний третій порохобот такий же тупий, як і обидва попередніх.

))
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28.08.2020 11:45
+2
Так это не его предвыборная компания, с чего ему уходить. Да и традиция Томос-тура как бы не обязывает к подобному
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28.08.2020 11:52
+1
Кулеба , понятно что Лукашенко сволочь , но не вашей зелёной команде кого то учить как проводить выборы ! Посмотри что вы творите в регионах в ходе компании к местным выборам , одно то , что Зеленский агитирует за СН , при том его вояжи оплачиваются из бюджета ! Если ты не в курсе , то это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
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28.08.2020 11:38
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псевдонім тіхановскої в фсб "сваха"? -------"Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 13 часов назад
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🇧🇾🧨🇷🇺Белорусский кейс выходит на любопытную геополитическую развилку: Минобороны страны на днях сделало заявление, пообещав защищать страну от внутренних угроз. Стандартную на первый взгляд формулировку нужно читать между строк. Один из силовых институтов страны де-факто выразил неуверенность в способности действующего политического режима справиться с протестующими. Это важный симптом, указывающий на эрозию силового ресурса в лукашенковской Белоруссии, а сам подход армейских - беспрецедентная история для постсоветского пространства. Реакцией России на это стал комментарий Президента в сегодняшнем 20-минутном интервью. Якобы Лукашенко попросил о резерве российских правоохранителей, но он не будет использован, пока не начнут жечь машины и дома. Люфт возможостей для эскалации и ввода войск широк как никогда - на крайний случай рассматривается вариант провокации наподобие вагнеровской. Ранее мы описывали сценарий инкорпорации братской республики с Россией с активным участием агента ФСБ Бабарико под оперативным псевдонимом «Сват». Вероятность такого перехода Минска под российское управление с каждым днем все больше."
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28.08.2020 11:31 Ответить
Кулеба о выборах в Беларуси: Комплексно процесс имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере - Цензор.НЕТ 449
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28.08.2020 11:36 Ответить
Кулеба , понятно что Лукашенко сволочь , но не вашей зелёной команде кого то учить как проводить выборы ! Посмотри что вы творите в регионах в ходе компании к местным выборам , одно то , что Зеленский агитирует за СН , при том его вояжи оплачиваются из бюджета ! Если ты не в курсе , то это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
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28.08.2020 11:38 Ответить
А вот если бы Зеленский агитировал за ЕС, то было бы правильно?
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28.08.2020 11:42 Ответить
Вчені з'ясували, що кожний третій порохобот такий же тупий, як і обидва попередніх.

))
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28.08.2020 11:45 Ответить
Зеленский должен уйти в отпуск на время предвыборной компании, и совершать поездки за счёт фонда партии.Это мировая практика.
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28.08.2020 11:49 Ответить
Так это не его предвыборная компания, с чего ему уходить. Да и традиция Томос-тура как бы не обязывает к подобному
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28.08.2020 11:52 Ответить
Це їх проблеми...

Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.
Свобода, ****, непростая вещь.
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28.08.2020 11:43 Ответить
Вяло, невыразительно, с лазейками для изменения позиции на противоположную, что вполне в духе двурушнической и не соответствующей национальным интересам Украины политике Зеленского.
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28.08.2020 12:04 Ответить
У нас на выборах президента в 2014, не говоря уже о причинах, целые регионы и слои граждан оказались отсечены от них и ничего - кондитера все признали. Хотя ГОЛОСОВ он получил меньше Яныка
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28.08.2020 13:24 Ответить
Конечно, в стандартной демократической стране, каждый срок или хотя бы через два срока президент должен меняться. Но в Беларуси ситуация нестандартная. Например там явное большинство предприятий и все гиганты находятся в руках государства. Это заслуга Лукашенко. Государство получает от них доходы, которые идут на зарплаты учителям и другим бюджетникам, на пенсии и т.д. Оппозиция собирается раздерибанить предприятия, создать олигархию. Доходы исключая налоги пойдут ихним всяким типа наших Бени, Рината и подобным, которые будут делать с ними что хотят, в том числе скупать то, что скупал и сейчас скупает наш Беня за границей. То есть полностью изменится ситуация в стране. И после дерибана вернуть все обратно будет невозможно. То есть нельзя легкомысленно относиться к смене президента в Беларуси.
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28.08.2020 13:29 Ответить
И еще добавлю. Кто-то скажет надоевшее украинцам за почти 30 лет, что частные предприятия работают лучше. Что как работает следует сравнивать числами. В Беларуси ВВП на душу населения в 2 раза выше чем в Украине.
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28.08.2020 13:36 Ответить
Достатньо вже говорити про перевибори без Луки,вже треба затверджувати дату їх проведення і змінивши склад ЦВК виділити гроші з бюджету.
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28.08.2020 13:30 Ответить
 
 