Не надо развивать конспирологию из-за эмоциональных высказываний Саакашвили. Он будет работать в Украине, - советник Ермака Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили будет и дальше работать в Украине и предлагает не развивать конспирологию вокруг его эмоциональных сообщений и высказываний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Подоляк сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Уйдёт или не уйдёт из Нацсовета реформ Саакашвили? Вчерашний день, в том числе, прошел под знаком этого острого вопроса. На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", - сказал он.

Подоляк отметил, что Саакашвили сильно переживает за страну, за потерю темпа, за эффективность/неэффективность собственной работы, за корпоративную репутацию того же Нацсовета реформ.

"Он (Саакашвили. - Ред.) хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к какому-то излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию", - указал советник руководителя ОП.

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Подоляк сообщил, что сам Саакашвили в разговоре с ним в четверг подчеркнул, что "Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума..."

В связи с этим советник Ермака полагает, что Саакашвили "ещё будет и будет здесь работать", но также указал, что Нацсовет реформ - это, прежде всего, важный институциональный орган, который имеет четкие цели и задачи, и который является своего рода "креативной площадкой" для откровенного обсуждения стратегических направлений развития Украины.

"В Нацсовет входит много ключевых креаторов и управленцев, определяющих правила игры на наших рынках. Да, Саакашвили отличный модератор данной площадки, но ценность Нацсовета реформ в том, что она в любом случае является корпоративным органом, который всегда способен предложить обществу отличный интеллектуальный продукт коллективного производства", - отметил он.

Напомним, ранее бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили опубликовал ввидеообращение, в котором извиняется перед населением Грузии за свои ошибки и говорит, что возвращается в Грузию.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-президент Михеил Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину, так как грузинская тюрьма его ждет.