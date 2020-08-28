Не надо развивать конспирологию из-за эмоциональных высказываний Саакашвили. Он будет работать в Украине, - советник Ермака Подоляк
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили будет и дальше работать в Украине и предлагает не развивать конспирологию вокруг его эмоциональных сообщений и высказываний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Подоляк сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.
"Уйдёт или не уйдёт из Нацсовета реформ Саакашвили? Вчерашний день, в том числе, прошел под знаком этого острого вопроса. На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", - сказал он.
Подоляк отметил, что Саакашвили сильно переживает за страну, за потерю темпа, за эффективность/неэффективность собственной работы, за корпоративную репутацию того же Нацсовета реформ.
"Он (Саакашвили. - Ред.) хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к какому-то излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию", - указал советник руководителя ОП.
Подоляк сообщил, что сам Саакашвили в разговоре с ним в четверг подчеркнул, что "Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума..."
В связи с этим советник Ермака полагает, что Саакашвили "ещё будет и будет здесь работать", но также указал, что Нацсовет реформ - это, прежде всего, важный институциональный орган, который имеет четкие цели и задачи, и который является своего рода "креативной площадкой" для откровенного обсуждения стратегических направлений развития Украины.
"В Нацсовет входит много ключевых креаторов и управленцев, определяющих правила игры на наших рынках. Да, Саакашвили отличный модератор данной площадки, но ценность Нацсовета реформ в том, что она в любом случае является корпоративным органом, который всегда способен предложить обществу отличный интеллектуальный продукт коллективного производства", - отметил он.
Напомним, ранее бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили опубликовал ввидеообращение, в котором извиняется перед населением Грузии за свои ошибки и говорит, что возвращается в Грузию.
В свою очередь, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-президент Михеил Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину, так как грузинская тюрьма его ждет.
Пожалуйста, подождите...
И ему четко дали понять шо мишин размер будки не увеличат.
Согласно декларации главы таможни, он живет весьма роскошно. Есть у него квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м., в Донецке на 159,9 кв. м, дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 кв. м, земля под которым (2000 кв. м) тоже принадлежит ей.
Семья таможенника задекларировала четыре пары часов: CORUM, ZENITH, ROLEX и BREGUET, шубу и полушубок Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.
Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн. и Renault Dokker. На супругу нового начальника таможни записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.
Просто даже Миша быстро понял, что вы за чмошники!
Новорыговские, зеленые лица...
Шо не ІкІксперд то СОВєтнік..
Никто не кается ни за Витю, ни за Петю, ни за Вову. Все правы, но всем п#зд@ц! И не плачьте - сами заслужили
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками @б#ть - кто им доктор?..
(2020 пенсия в Грузии 90$)
При Порошенку він мав всі можливості створити в Одеській області маленьку Грузію. У своє розпорядження тоді він отримав митницю, прокуратуру, поліцію і повну свободу дій. Результат реформ ???
Повертаючись в Україну до Зеленського він уявляв себе прем'єр міністром, хотів взяти митницю. Натомість став головою ради реформ - вітриною без повноважень. Зрозумівши, що в Україні шансів у нього ніяких, що він для клоунів всього лише ширма, оголосив про повернення в Грузію. Там 31 жовтня парламентські вибори. Зажевріла надія. А надія, як відомо, помирає останньою.
Нехай у Грузії там йому щастить!
А в Україні нехай щастить у кацапському розумінні цього виразу.
Саака вирішив, що краще відседіти в Грузії, ніж бути причетним до здачі України пліснявими.
додому. Подоляк - руйнівник надій.