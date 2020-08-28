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Новости Политика Украины
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Саакашвили (3299) Офис Президента (1693) Подоляк Михаил (243)

Не надо развивать конспирологию из-за эмоциональных высказываний Саакашвили. Он будет работать в Украине, - советник Ермака Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не надо развивать конспирологию из-за эмоциональных высказываний Саакашвили. Он будет работать в Украине, - советник Ермака Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили будет и дальше работать в Украине и предлагает не развивать конспирологию вокруг его эмоциональных сообщений и высказываний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Подоляк сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Уйдёт или не уйдёт из Нацсовета реформ Саакашвили? Вчерашний день, в том числе, прошел под знаком этого острого вопроса. На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", - сказал он.

Подоляк отметил, что Саакашвили сильно переживает за страну, за потерю темпа, за эффективность/неэффективность собственной работы, за корпоративную репутацию того же Нацсовета реформ.

"Он (Саакашвили. - Ред.) хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к какому-то излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию", - указал советник руководителя ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: Я включился в грузинскую избирательную кампанию, но остаюсь в Нацсовете реформ

Подоляк сообщил, что сам Саакашвили в разговоре с ним в четверг подчеркнул, что "Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума..."

В связи с этим советник Ермака полагает, что Саакашвили "ещё будет и будет здесь работать", но также указал, что Нацсовет реформ - это, прежде всего, важный институциональный орган, который имеет четкие цели и задачи, и который является своего рода "креативной площадкой" для откровенного обсуждения стратегических направлений развития Украины.

"В Нацсовет входит много ключевых креаторов и управленцев, определяющих правила игры на наших рынках. Да, Саакашвили отличный модератор данной площадки, но ценность Нацсовета реформ в том, что она в любом случае является корпоративным органом, который всегда способен предложить обществу отличный интеллектуальный продукт коллективного производства", - отметил он.

Напомним, ранее бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили опубликовал ввидеообращение, в котором извиняется перед населением Грузии за свои ошибки и говорит, что возвращается в Грузию.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-президент Михеил Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину, так как грузинская тюрьма его ждет.
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Топ комментарии
+26
Советник Ермака, Левочкина, Юры Енакиевского Миха Подоляк.
Новорыговские, зеленые лица...
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28.08.2020 11:39
+15
Да какая, нах, конспирология?!
Просто даже Миша быстро понял, что вы за чмошники!
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28.08.2020 11:39
+14
Это он после назначения главы Одесской таможни решил свалить, окончательно поняв что тут исправить ничего не получится.
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28.08.2020 11:37
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Это он после назначения главы Одесской таможни решил свалить, окончательно поняв что тут исправить ничего не получится.
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28.08.2020 11:37 Ответить
И заметьте, этот советник дЕрмака даже словом не обмолвился о том назначении.
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28.08.2020 11:42 Ответить
падаляк безответственен в своих высказываниях...похоже, балашов не дождется суда?
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28.08.2020 12:06 Ответить
Миша от того начальника отличается только размером будки.
И ему четко дали понять шо мишин размер будки не увеличат. Не надо развивать конспирологию из-за эмоциональных высказываний Саакашвили. Он будет работать в Украине, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9443
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28.08.2020 11:44 Ответить
Одесскую таможню возглавил люстрированный Денис Пудрик, который баллотировался от Тимошенко в нардепы
Согласно декларации главы таможни, он живет весьма роскошно. Есть у него квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м., в Донецке на 159,9 кв. м, дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 кв. м, земля под которым (2000 кв. м) тоже принадлежит ей.
Семья таможенника задекларировала четыре пары часов: CORUM, ZENITH, ROLEX и BREGUET, шубу и полушубок Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.
Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн. и Renault Dokker. На супругу нового начальника таможни записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.
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28.08.2020 11:45 Ответить
ИСПРАВИТЬ? ))) ты идиот? СПИZ@іТЬ тухлому шашлычнику не дают!
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28.08.2020 12:02 Ответить
наварить а не исправить....вы верите в альтруизм карлсона?)
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28.08.2020 12:05 Ответить
Мишу приЗЕмлили ?..
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28.08.2020 11:38 Ответить
Да какая, нах, конспирология?!
Просто даже Миша быстро понял, что вы за чмошники!
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28.08.2020 11:39 Ответить
Советник Ермака, Левочкина, Юры Енакиевского Миха Подоляк.
Новорыговские, зеленые лица...
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28.08.2020 11:39 Ответить
Там все прекрасно...
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28.08.2020 11:50 Ответить
савєтнік д'Єрмака Западляк))
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28.08.2020 11:41 Ответить
Кто же будет голую жопу Емаков-подоляков прикрывать своим "офисом простых решений"? =)
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28.08.2020 11:42 Ответить
Да тут вся страна блеванула увидев харю нового очільника одесской таможни, а Саакашвили просто эмоционально высказался .)
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28.08.2020 11:43 Ответить
Он уже передумал. Все хорошо.
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28.08.2020 11:45 Ответить
михо если тебя удерживают силой моргни три раза
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28.08.2020 11:44 Ответить
та ему по фиг где работать - лишь бы не работать
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28.08.2020 11:45 Ответить
Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 3755
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28.08.2020 12:11 Ответить
Не надо развивать конспирологию из-за эмоциональных высказываний Саакашвили. Он будет работать в Украине, - советник Ермака Подоляк..... брат Ермака уже дал ему ознакомиться с прейскурантом должностей Не надо развивать конспирологию из-за эмоциональных высказываний Саакашвили. Он будет работать в Украине, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 7017
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28.08.2020 11:46 Ответить
Кому он тут нужен, давайдосвиданья
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28.08.2020 11:48 Ответить
"Карлсон" решил в очередной раз изобразить "вершителя судеб", напомнить о себе и поднять цену за "щёконадувание"?.. Не пойдёт... У "Блазня" с "блазенятами" заканчивается "золотой запас", самим не хватает, началась откровенная торговля "кормными местами", поэтому или "молчи в тряпочку", или готовься ко второму раунду "забега по крышам" - уже при "зелёной" власти... (А ведь она глупа, в отличие от "барыжной" - она ведь и Грузии выдать может... (за "борзоту")...).
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28.08.2020 11:48 Ответить
Совєтнік совєтніком поганяє..
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28.08.2020 11:53 Ответить
Страна совєтов, мля..
Шо не ІкІксперд то СОВєтнік..

Никто не кается ни за Витю, ни за Петю, ни за Вову. Все правы, но всем п#зд@ц! И не плачьте - сами заслужили
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками @б#ть - кто им доктор?..
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28.08.2020 11:59 Ответить
Работать или отсиживаться? Работы пока не видно ниакой, даже намека на работу. Только харю наел чуть не треснет.
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28.08.2020 11:54 Ответить
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.
(2020 пенсия в Грузии 90$)
Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 9135
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28.08.2020 12:06 Ответить
Написать бы это на его жирном пузе, поставить на Майдане в клетке, пусть пенсионеры ходят и смотрят, особенно адепты секты сааки.
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28.08.2020 12:14 Ответить
та кому этот карлсон нужен? что он есть, что его нет - разницы никакой.
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28.08.2020 11:59 Ответить
Короче ця влада Саакашвілі задовольняє.
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28.08.2020 12:00 Ответить
Та я думаю- такі бабки платять.
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28.08.2020 12:09 Ответить
Причем ни за что.
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28.08.2020 12:10 Ответить
Та як же ні за що?- Щоб не відкривав рота проти зелені.
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28.08.2020 12:16 Ответить
Думаю Миша уже все понял, что зелень такое же говно как и соя. Ждет походу результатов выборов в США
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28.08.2020 12:02 Ответить
Если б такое же. Хуже.
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28.08.2020 12:13 Ответить
Якось нелогічно - зрозумів, а зарплату все одно отримує від зеленого лайна. Виходить, що він не над процесом, а в ньому - тобто із обоймі Зе і являється співучасником. Тому ваш Міша - банально зелене лайно.
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28.08.2020 12:14 Ответить
На носі парламентські вибори в Грузії і всі заяви Саакашвілі пов'язані з ними.

При Порошенку він мав всі можливості створити в Одеській області маленьку Грузію. У своє розпорядження тоді він отримав митницю, прокуратуру, поліцію і повну свободу дій. Результат реформ ???
Повертаючись в Україну до Зеленського він уявляв себе прем'єр міністром, хотів взяти митницю. Натомість став головою ради реформ - вітриною без повноважень. Зрозумівши, що в Україні шансів у нього ніяких, що він для клоунів всього лише ширма, оголосив про повернення в Грузію. Там 31 жовтня парламентські вибори. Зажевріла надія. А надія, як відомо, помирає останньою.
Нехай у Грузії там йому щастить!
А в Україні нехай щастить у кацапському розумінні цього виразу.
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28.08.2020 12:15 Ответить
Тримаємо кулаки, щоб Міхо потрапив в Паламент Грузії! Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 5176
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28.08.2020 12:29 Ответить
Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 9091
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28.08.2020 12:03 Ответить
Карлсона за иички держит зеленый кагал. Тикать-то ему некуда. Гражданство только украинское, а в Грузии ему срок светит. Будет реформировать все что скажут и как скажут.
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28.08.2020 12:04 Ответить
Нафига этот тухлый пи@деж? Почему клован назначил на одесскую таможню рыговского коррупционера? Будет ответ?
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28.08.2020 12:11 Ответить
Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 6010
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28.08.2020 12:13 Ответить
... дивіться у наступному випуску Квартал-95. Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 9271
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28.08.2020 12:17 Ответить
Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 7336
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28.08.2020 12:42 Ответить
конспирологию/ при чём здесь конспирология..Словом конспирология до исторической родины добежавшие и не добежавшие гневно отрицают масонов, иллюминатов,мировое правительство, мировой еврейский капитал с МВФ, плохого (есть и хороший) Сороса. В наборе со словами рептилоиды, планета Нибиру, панамки из фольги.
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28.08.2020 12:18 Ответить
Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 1448
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28.08.2020 12:22 Ответить
Карлсон ще буде шаліть та плюшкамі балуватися.
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28.08.2020 12:44 Ответить
Да и хрен бы с ним, но есть вопрос--и шо оно наработало получая зарплату из моих налогов????
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28.08.2020 12:46 Ответить
Радник завхоза ?! "Феєрічно!"
Саака вирішив, що краще відседіти в Грузії, ніж бути причетним до здачі України пліснявими.
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28.08.2020 13:20 Ответить
Ну, ось - не пройшло і пів року....Цікаво, як зараз будуть його за кордон висилати - з даху, чи одразу з псіхушки... Міхо - молодець! Але правда - дуже небезпечна для громодянства України...
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28.08.2020 13:26 Ответить
З даху псiхушки.
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28.08.2020 15:52 Ответить
В завхоза є ще й радник???
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28.08.2020 13:43 Ответить
Та нащо він тут треба най їде
додому. Подоляк - руйнівник надій.
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28.08.2020 13:54 Ответить
якщо єрмаки про Саакашвили заговорили то це значить на грані шухера
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28.08.2020 14:10 Ответить
Нахвіга - в Україні вже нікому работать, що доводиться закордонних патріотів наймати? Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 3451
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28.08.2020 14:30 Ответить
Это ничтожество Подоляка работает советником в ОП или интерпретатором заявлений Саакашвили? Или в ОП просто используют его талант обсирать все к чему он прикасается?
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28.08.2020 14:46 Ответить
Михо, давит коррупцию и взяточников ! https://youtu.be/TuXcnQ9rouM
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28.08.2020 16:31 Ответить
А порохоботы истерят и бьются головой ап стену ! )))
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28.08.2020 16:39 Ответить
За короткий термін Міхо "поборов" корупцію, знищив всіх "бариг" і подався сам до риг.
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28.08.2020 18:13 Ответить
Этот ПОДЛЯК - редкое дерьмо даже на обще-зелено-квартальном позорном фоне... ПИХОВШЕК МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ КОПИЕЙ №2...
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18.09.2020 22:43 Ответить
 
 