За сутки в ВСУ зафиксировано 52 новых случая COVID-19, всего болеют 593 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 28 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 593 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, всего за время пандемии выздоровели 1023 человека, летальных случаев - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 691 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 168 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий).

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Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Вместе с тем, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 6 работников ВС Украины, Львовская область - 8 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Черновицкая область - 1 военнослужащий и 4 работника ВС Украины, Одесская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская и Винницкая область - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.





