Украина закрыла границы для сохранения здоровья своих граждан и иностранцев, - Кулеба

Решение правительства Украины о закрытии границ направленно на защиту всех украинцев и всех иностранцев, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, не связанно ли закрытие границ Украиной с празднованием Раш ха-Шана.

"Я хочу очень четко завить, что решение, которое приняло правительство направленно на защиту всех украинцев и всех иностранцев. Мы не принимаем решений по каким-то дискриминационным критериям, мы принимаем такие решения, которые помогают защитить здоровье граждан, независимо от их национальности, гражданства или религиозной принадлежности", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кулебы, по состоянию на утро пятницы МИД не получал каких-то жалоб относительно принятого решения.

Он рассказал, в частности, что в Украине с большим уважением относятся к ключевым праздникам общин, проживающих в Украине, или которые важны с исторических причин для иностранцев, и, по его словам, Рош ха-Шана, когда происходит массовое паломничество хасидов в Умань , относится к таким праздникам, пишет Укринформ.

"В принципе эта ситуация абсолютно понятна миру, страны сейчас прибегают к неслыханным шагам для защиты от пандемии, поэтому ничего сенсационного не произошло", - подчеркнул чиновник.

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В то же время Кулеба напомнил, что весной был более жесткий запрет на въезд, поэтому нынешнее решение является "супер лайт-версией", а МИД, Государственная пограничная служба готовы оказывать максимальное содействие и решать любые проблемные вопросы, которые будут возникать в связи с попытками иностранных граждан въехать на территорию Украины, в рамках действующего законодательства.

Как сообщалось, Украина с целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 ввела временные ограничения на въезд в Украину иностранцам с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года. При этом предусмотрен широкий перечень исключений.

Ранее власти сообщили, что Украина по просьбе главы израильского правительства приняла решение, согласно которому прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в г.Умань Черкасской области будет ограничено.