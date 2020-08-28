Линкявичюс не исключает вторжения России в Беларусь: Оно может произойти под прикрытием договорных обязательств
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что Евросоюз не может исключать возможного вторжения России в Беларусь и должен направить Москве соответствующий сигнал.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Линкявичюс сказал в пятницу в Берлине перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, где будет обсуждаться ситуация в Беларуси.
По его словам, министры на встрече должны послать сигнал России, что она не может вторгнуться в Беларусь.
"Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, готовых к отправке. Этого пока не произошло, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств", - сказал литовский министр.
Он подчеркнул, что "нет юридических, военных или практических оснований" для военной интервенции России.
"Поэтому важно отправить соответствующий сигнал", - отметил Линкявичюс.
Он подчеркнул, что не видит оснований для изменения политики ЕС в отношении России.
"Мы должны сохранять давление и санкции, потому что причины, по которым были введены санкции, не исчезли", - сказал министр.
Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 27 августа, предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.
Обращение к России от должностных лиц НАТО и ЕС поступили после того, как в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.
Он добавил, что в разговоре с Лукашенко они решили, что пока такой необходимости нет, и выразил надежду, что она не возникнет.
Пожалуйста, подождите...
Президенты свободной Литвы с большой буквы.
И - наше недоразумение - "зе.зе,зе..те,те,те..бе,бе,бе"
Правильное рассуждение, и почти единственное из множества комментариев на всех ветках.
Как будто тут собрались кацапы, а были же украинцами, Зеля видно вам подсыпал что то.
Никогда мы не будем такими, как вы были в 2013-20годах, при появлении кацапов в Беларуси, они тут и останутся зарытыми, если не успеют забрать в деревянных макинтошах, но всем не хватит макинтошей.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·41 мин
Луценко прямим текстом говорить, що операція з вагнерівцями планувалася давно, ще з часів Пороха. Брали в ній участь і західні і близькосхідні спецслужби. Він як генпрокурор погоджував процесуальні документи по цій справі. Захід цікавили саме ці спеціалісти по ППО. Єрмак попав.
https://twitter.com/i/status/1299272310776639490
"Браты" уже среди вас.
Военная игра «Hegemon»: Конфликт НАТО с Россией начнется с Беларуси
Это сценарий игры, но в реальности на Западе начали серьезно готовиться к такому развитию событий
Рассказывает Арсений Сивицкий:
«Сначала Кремль инициирует переворот в Беларуси, в результате которого Лукашенко отстраняют от власти. К власти приходит полностью лояльная к Кремлю политические сила, которую возглавляет один из генералов белорусских спецслужб пророссийской геополитической ориентации».
Московский ставленник приглашает российские войска. Кремль начинает использовать Беларусь для гибридных угроз против Польши и Балтии. А позже переходит и к военным угрозам. Дальше согласно сценарию игры синяя сторона - значит НАТО - решает активировать пятую статью и вступает в конфликт с красной стороной, то есть РФ.(с)
.