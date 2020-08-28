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В больницах Киева почти полтысячи больных COVID-19, из них 101 пациент в тяжелом состоянии, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В больницах Киева почти полтысячи больных COVID-19, из них 101 пациент в тяжелом состоянии, - Кличко

В больницах столицы сегодня находятся 486 больных коронавирусом. 101 пациент - в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Увеличивается последние дни количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус, - сообщил мэр Киева. Не отступает и пневмония. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 108 пациентов с таким диагнозом. В целом же, воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 893 пациента", - сообщил Кличко.

По его словам, больницы первой волны работают практически в режиме инфекционных госпиталей. И город подготовил дополнительные госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8. В них есть все необходимые медикаменты, оборудование и средства защиты для медиков.

Также Кличко отметил, что городу пока хватает и медицинского персонала.

Сегодня медицинскую помощь больным COVID-19 в столице оказывают 75 врачей-инфекционистов и 510 врачей других специальностей - это те, кто непосредственно работает с такими пациентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек

Также для оказания медицинской помощи больным COVID-19 задействованы более 950 человек среднего медицинского персонала.

"Но! Если произойдет инфекционный взрыв и количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, медицинская система не справится с этим. Это показала ситуация и в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем: ваше здоровье и жизнь зависят от вас и вашего сознания! Спрятать голову в песок и говорить глупости о том, что вируса не существует - это все равно, что броситься в объятия болезни, - подчеркнул мэр. - не сложно соблюдать правила, чтобы обезопасить себя. - Носить маску, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками и не идти в места большого скопления людей. Чтобы потом не говорить, что кто-то вас не защитил и не спас", - подчеркнул Виталий Кличко.
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Топ комментарии
+3
101 тяжелобольной от гриппа , на население в 4,5 миллиона ... а давайте стриножим экономику и введём карантин ))) о да , это прекраснейшая идея , и заставим идиотов сдавать тесты на коронавирус , но ведь они не работают , та пох.. скажим что они бессимптомные больные .
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28.08.2020 12:55
+2
тест на коровавирус.
У лікарнях Києва майже пів тисячі хворих на COVID-19, з них 101 пацієнт у важкому стані, - Кличко - Цензор.НЕТ 2894
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28.08.2020 13:37
+1
зачем использовать русские "мемы" для дискредитации Украины?
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28.08.2020 12:50
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Правила форума Совет форумчан
о боже! какой кошмар!!! аж 0,17% населения Киева!
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28.08.2020 12:39 Ответить
ой. 0,017%.
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28.08.2020 12:40 Ответить
Потрібно десь 20-30% - так, мокшандець?
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28.08.2020 14:02 Ответить
зачем использовать русские "мемы" для дискредитации Украины?
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28.08.2020 12:50 Ответить
не треба постійно дебілів або клептоманів вибирати, то не буду і ніякої дискредитації..
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28.08.2020 13:07 Ответить
101 тяжелобольной от гриппа , на население в 4,5 миллиона ... а давайте стриножим экономику и введём карантин ))) о да , это прекраснейшая идея , и заставим идиотов сдавать тесты на коронавирус , но ведь они не работают , та пох.. скажим что они бессимптомные больные .
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28.08.2020 12:55 Ответить
тест на коровавирус.
У лікарнях Києва майже пів тисячі хворих на COVID-19, з них 101 пацієнт у важкому стані, - Кличко - Цензор.НЕТ 2894
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28.08.2020 13:37 Ответить
Ага, Вы еще школы откройте. Ждем вторничка-с.
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28.08.2020 14:19 Ответить
Так не отпускайте детей в школу, пусть сидят дома и растут неучами, т.к. ковид, как и грипп, теперь с людьми навсегда
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28.08.2020 15:54 Ответить
Чума и холера тоже.
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28.08.2020 21:09 Ответить
Сколько им лет скажи и сколько у них паталогий. Докажи что ты не чучело ковидное.
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28.08.2020 14:38 Ответить
 
 