Власти Киева предлагают Кабмину обязать людей, контактировавших с больными COVID-19, устанавливать приложение "Дій вдома"

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что приложение "Дій вдома" должны устанавливать также и те лица, которые контактировали с больными коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"Действительно, приложение "Дій вдома" показало свою эффективность. Его должны устанавливать граждане, пересекающие государственную границу с Украиной. Но, насколько нам известно, это приложение устанавливают течение 24 часов с момента пересечения границы. И за это время человек может иметь много контактов, - сказал Кличко. - Это хорошо, что правительство, наконец, по нашему предложению, уже приняло решение об обмене данными приложения "Дій вдома" с органами местного самоуправления. В частности, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы. Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету Министров принять еще одно постановление. - Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел ", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что таким образом появится возможность быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.

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"Мы ожидаем, что правительство оперативно примет такое решение. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространению вируса и избежать жесткого карантина ", - сказал Кличко.