Власти Киева предлагают Кабмину обязать людей, контактировавших с больными COVID-19, устанавливать приложение "Дій вдома"
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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что приложение "Дій вдома" должны устанавливать также и те лица, которые контактировали с больными коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.
"Действительно, приложение "Дій вдома" показало свою эффективность. Его должны устанавливать граждане, пересекающие государственную границу с Украиной. Но, насколько нам известно, это приложение устанавливают течение 24 часов с момента пересечения границы. И за это время человек может иметь много контактов, - сказал Кличко. - Это хорошо, что правительство, наконец, по нашему предложению, уже приняло решение об обмене данными приложения "Дій вдома" с органами местного самоуправления. В частности, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы. Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету Министров принять еще одно постановление. - Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел ", - отметил Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что таким образом появится возможность быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.
"Мы ожидаем, что правительство оперативно примет такое решение. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространению вируса и избежать жесткого карантина ", - сказал Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Вообще, власть удивляет день ото дня своей тупорылостью и безразборностью.
Именно за Ваши.
Вот у меня, например, смартфона нет, и не будет до последнего возможного момента.
Мне смартфон не нужен, я с мобильного телефона только звоню.
Я не играю в компьютерные игры, почту проверяю на своем профессиональном десктопе (на котором пишу софтвер) и не хожу ни в какие социальные сети (мне на соц. сети наср*ть, простите за выражение). музуку нынче не слушаю. а кино смотрю в MP4 скаченным, у меня телевизор только для подобных просмотров существует, а телепередачи - именно телепередачи - я не смотрела, как минимум, два года (а то и больше).
У меня был мобильный для звонков еще 30 лет назад, когда мобильные были аналоговыми, размером с хороший кирпич, стоили афигенно и звонки с них стоили афигенно, и мои сотрудники смотрели на меня, как на миллиадера.
А вот смартфона у меня не будет.
Хотите, чтобы все ставили приложение - раздавайте смартфоны бесплатно, и не китайские.
Я китайские товары не покупаю, я их беру только если нет альтернативы от слова "совсем".
Я понятно сказала?
Хотите приложения - раздавайте приложения вместе со смартфонами.
И это не шутка.
Я заспиртую вакцинаторов.
Ну, не чучело же делать из них?
Завоняют.
После взрыва в Бейруте бомбочки на "2,2 килотонн гашиша"(С), денег нет, так что трудно ротшильдам держаться.
Потому и Леха Навальный, как съел "мухоморов", так все и лечится, а Юлия Владимировна со Степановым как "легли под ИВЛ" с ковидом - так и пропали, и вещает теперь вместо Степанов картинка на сайте Министерства Здравоохранения.
И что удивительно, на вопросы об их здоровье в украинской группе на политфоруме не отвечают почему-то участники, хотя некоторые из них были даже в избирательном штабе Юлии Владимировны.
Скоро многие "заболеют", вон, канцелярина, ротшильдовская подстилка, Меркель обещает, на censor есть статья.
А в австралийских СМИ коментаторы пишут, что охотно проверят, как жилеты полицейских выдерживают калибр пуль тридцать точка ноль шесть.
в районе Данденонг города Мельбурна мусульманская молодежь уже пятый день собирается в одном и том же парке, н*срав на все карантины, полиция ее арестовывает, а она снова собирается и собираться будет.
Вот и посмотрю я, а станет ли полиция штата Виктория стрелять в мусульманскую молодежь, как она нам обещала.
Сидящих на скамеечках во время ковида полицейские штрафовали бойко, весьма бойко, также штрафоваки тех, кто на гольф-поля шел в гольф играть.
Пусть теперь пули калибра 30.06 офштафуют.
А как здорово полиция будет стрелять в австралийских граждан, когда у премьера штата Виктория, Эндрюса, деньги закончатся, и 200 тысяч гос служащих на содержании штата пойдут бить премьеру рыло прямо в его оффисе.
Так что запоздали вы с вашим "контролем",..
Если ДО СИХ ПОР никто массово не умирал - без этой программы (тем более и "контактировавших") - с чего ты взял, что СЕЙЧАС они начнут умирать !?
Це повністю лобіська вимога.
Це технологія встановлення цифрової диктатури.
Це антиконституційно.
Розробили ще весною в Квебеку (Міла назвали), але Оттава сказала =ні=.
Як це Трюдо не наполіг ?
Я б і не думала завантажувати.
Сподіваюся, що таке саме буде і з прививками.
А то мені сусідка на вулиці (старша жінка, на пенсії) сказала, що Канада замовила скількись і вона чекає, щоб зразу взяти.
Хто хоче - вперед.
Але щоб не сміли примусовою робити.
LinkedIn - доступ до контактів в email.
Не встигнеш щось пошукати в ґуґл - воно тобі потім вистрибує на фб ...
Шахраї тут теж розпоясалися.
Є меншість тих же молодих людей і дорослих, які мають мету в житті, сформовані принципи та ідеали, розвинені цінності. А решта - отако, як отара. Нову "моду" запустили - барани побігли за нею. Так завжди було.
Та крадуть дані. Он у нас у податковій попропадали (я навіть не читала, толку), відоме тут кредитне бюро (і в Штатах) Equifax, так у них теж значну частину даних вкрали, потім кредити пробують брати від імені цих людей, в банках теж ...
А в нас і далі - чорні. Ото застрелили поліцаї того чорного з ножем на вихідних у Штатах, так у нас з учора відклали матчі на Кубок Стенлі: НХЛ statement випустила, журяться ... Їх ще покритикували, що пізно схаменулися - в четвер. Прикинь. Отак і живем.
Найшла коменти на cbc, то народ теж в шоці, like this:
So we cant watch hockey because a guy pulled a knife on some people in America and then got shot by cops?
The world is going crazy.
Окремі припускають, що це - теж психоз від вірусу ...
В Україні ЛГБТ, напевно, просто =свіжа мода=, ще не пройшла, от і ведуться, хочуть бути в тренді ...
Тому не думаю, що з примусом би щось пройшло. Дуже вважають. На роботі ніколи не можна мати наказовий тон, тебе начальник просить, голос не підвищує.
Велика увага до особистої свободи і вільного самовираження.
Ти про Європу говориш ? І у Штатах теж не так, як тут.
А пропаганда, звичайно, робить великі речі.
Тому неймовірно важливим є виховання у сім*ї і прищеплення з дитинства базових понять та формування орієнтирів. Тоді батьки будуть спокійними, що дитина не потрапить під чийсь вплив (негативний).
Значить, я почекаю з виїздом за кордон, поки цей дурдом не перейде. Правда ж все одно вийде.
Стає важко розпізнати,правдиву інформацію.
Однозначно. А зараз все вкидається на цій хвилі. І разом з тим, хоч нам бракує повноцінної інфи (ми з тобою ж і не медики), але здоровий глузд дозволяє і при цьому робити висновки, правда. Порівнюємо, аналізуємо - і бачимо, що воно - як тут кажуть - не балЯнсує.
ми з тобою ж і не медики
Та медики самі не знають за вірус.Он в нас стоматологи бояться виходити на роботу.А ще я спілкувався з працівниками лікарні.Вони також нічого не знають.Медик це широкий профіль.Потрібно запитувати висококласного вузькоспеціалізованого вірусолога.Навіть не епідеміолога,а вірусолога.Таких в Україні взагалі немає.І у вас напевне їх не багато.
Он сказав Степанов, що однієї маски учню вистачить на день - шо тобі ще треба ?
Це до того, що ми з тобою не медики, але розуміємо, що це - реальна фігня. Більше того, це - поширення неправдивої та шкідливої (для здоров*я) інформації. І що ? Скільки я пишу про відповідальність ? Оце воно і є. Кожна потвора вилізе і з =вумним= виглядом розпатякує на вузькопрофільні теми (як і той самий Ґейтс). А =широкі верстви=, тупі і позбавлені критичного мислення, роти пороззявляють і слухають.
Я тобі розказую реальний приклад. Є знайома, у неї подруга - медсестра і сестра подруги - теж. Знайома мусила робити тест, бо була в компанії і у когось там він - позитивний. У неї негативний - все ок. Їй подзвонили з лабораторії і кажуть: так, але через 6 чи 8 днів треба здати знову тест, бо, незважаючи на негативний результат, можна захворіти протягом цих днів, стежте за симптомами. Сестра подруги обурилася: ні, нам кажуть, що захворіти людина може лише протягом перших 24 годин. І знайома каже: то кому вірити, вони самі не знають.
Ну, за 8 місяців можна уже було б щось з*ясувати, правда ? До речі, не спитала, чи вона платила гроші за тест. Але з роботи її відправили одразу до результату тесту.
Была финская Нокия, что конфетка.
У меня был именно такой кнопочный.
А моя первая Нокия была аналоговой....
Давно это было, 30 лет назад.
Але була прикольна ситуація: прилетіла наша знайома дівчина з Англії, їй почали ставити оту х-йню, а в неї айфон з англійським номером. Так вони і обламалися - той номер в ту х-йню не влазить, бо в номері більше циверок, чим в українсткому. Так вона і пішла собі без нагляду. Лайвхак.
каждой бабке на скамейке в выборам, вместо гречки.
Вся тупость вокруг нас - НАША, тупость галасующего нарида.
А покупать смартфоны тех, кто пользуется звонилками - они чем обяжут?
Просто сделают так, что залогинится на сайт - банка, налогового управления, гос. услуг - можно будет только со смартфона, и никак иначе,
Например, раньше можно было просто прийти в офис Налогового Управления Австралии взять бумаги для отчетности (по бизнесу), заполнить их и послать.
Также и с отчислениями пенсии, и пенсионными отчислениями.
А терь у них, кажись, даже нет оффиса, куда могут прийти граждамне (и владельцы бизнесов).
Правда, на вопросы на сайте в чате они пока отвечают, а то от их инструкций с глузда съехать можно (в прошлом году у меня был икспириенс, о, это была ипопея).
А теперь каждая выплата зарплат обязана быть отрапорттована электронно, через специальные программы, для которых нужен смартфон(на него код присылают, смартфон должен быть с распознованием "по пальцу", мне ХЗ, муж делает, слава Христу, я хоть с этим могу не разбираться).
То есть нет такого закона, что бизнес без смартфона вести нельзя, что это офицальное требование, а на деле получается именно так.
Только вот какое дело: выплат зарплат то рапортовать некому, и налоги с зарплат платить некому: убиты бизнесы штата Виктория, Австралия, дурантином.
И налоги платить с доходов некому - нет доходов.
И получается самая совершенная, самая электронная из всех электронных налоговых систем есть, а налогов - нет.
Следить (как хочет Татьяна Лайф) можно за всяким, да взять ничего не с кого: и это совершенно официально, нет денег ни у населения, ни у бизнесов, и куда же они только делись?
И потому с пгромным восторгом наблючаю я полет премьера штата Викория, коммуняки Эндрюса, оставленного на "хозяйство" с самолично им убитой экономикой и отрезанными ему намертво путями получить денег у Китая путем заключения с КНР стратегического союза.
Ну и зная то, как педалят наши макаки на галерах эти говноапликухи пачками по аджайлу - я вообще не поставлю эту херню на _личный_ телефон, разве что только на специально выделеннный.
Віталя розсмішив навіть свого брата. )))
https://www.youtube.com/watch?v=lZ-UgvlqZx4
Тут явно преследуют ДРУГИЕ ЦЕЛИ !!!