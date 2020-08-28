Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о топ-10 электронных услуг, запуск которых намечен на ближайшее время.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, на интернет-портале "Дія" появится три новых услуги. Среди них обновленная ​​регистрация общества с ограниченной ответственностью онлайн, возможность начать и завершить онлайн строительство, относящееся к категории "СС1" (кафе, частные дома, малые сооружения), "е-Малятко" онлайн.

Комментируя последний пункт, Федоров напомнил, что с 1 января эта услуга стала доступной для украинцев в ​​роддомах или в центрах предоставления административных услуг, и воспользовались услугой более 20 тысяч семей. "Сейчас идет работа над тем, чтобы эту услугу можно было получить полностью онлайн. Охват аудитории услугой в районе около 380 тысяч граждан Украины", - отметил министр.

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В мобильном приложении "Дія", которое есть в "AppStore" и "Play Store", с октября 2020 года станет доступным:

- цифровой шеринг документов: благодаря этой услуге каждый сможет передавать копии собственных документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) в электронном виде с помощью пуш-сообщений;

- управление документами определенного пользователя: это дает возможность, например, поделиться техническим паспортом на автомобиль с другим человеком в приложении "Дія";

- получение и уплата штрафов;

- получение информации и оплата долгов;

- цифровой ИНН вместо бумажного;

- цифровое свидетельство о рождении;

- статус внутренне перемещенного лица.

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Кроме этого, Федоров отметил, это всего 3% от того, над чем ведется работа в рамках программы "Государство в смартфоне".



