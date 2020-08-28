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Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о топ-10 электронных услуг, запуск которых намечен на ближайшее время.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, на интернет-портале "Дія" появится три новых услуги. Среди них обновленная ​​регистрация общества с ограниченной ответственностью онлайн, возможность начать и завершить онлайн строительство, относящееся к категории "СС1" (кафе, частные дома, малые сооружения), "е-Малятко" онлайн.

Комментируя последний пункт, Федоров напомнил, что с 1 января эта услуга стала доступной для украинцев в ​​роддомах или в центрах предоставления административных услуг, и воспользовались услугой более 20 тысяч семей. "Сейчас идет работа над тем, чтобы эту услугу можно было получить полностью онлайн. Охват аудитории услугой в районе около 380 тысяч граждан Украины", - отметил министр.

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В мобильном приложении "Дія", которое есть в "AppStore" и "Play Store", с октября 2020 года станет доступным:

- цифровой шеринг документов: благодаря этой услуге каждый сможет передавать копии собственных документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) в электронном виде с помощью пуш-сообщений;

- управление документами определенного пользователя: это дает возможность, например, поделиться техническим паспортом на автомобиль с другим человеком в приложении "Дія";

- получение и уплата штрафов;

- получение информации и оплата долгов;

- цифровой ИНН вместо бумажного;

- цифровое свидетельство о рождении;

- статус внутренне перемещенного лица.

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Кроме этого, Федоров отметил, это всего 3% от того, над чем ведется работа в рамках программы "Государство в смартфоне".

Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое 01
Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое 02
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Топ комментарии
+7
золотое дно для черных нотариусов - нет бумажной копии - нет недвижимости!)
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28.08.2020 13:13
+4
Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 7130
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28.08.2020 13:39
+3
Раніше бегал со старым паспортом и бумажкой с индефикационным кодом, теперь бегаю с новым паспортом и бумажкой с регистрацией)
Прогресс однако
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28.08.2020 13:21
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золотое дно для черных нотариусов - нет бумажной копии - нет недвижимости!)
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28.08.2020 13:13 Ответить
Вот будет раздолье для мошейников! Вангую у каждого будет минимум по 10 левых кредитов!
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28.08.2020 13:13 Ответить
Оно просто будет так работать, что лучше сраную бумажку в кармане иметь на всякий случай.
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28.08.2020 13:31 Ответить
А куда звонить? В рельсу? Инета мобильного как не было так и нет...несмотря на то что осел указ издал...
Видимо этим указом все подтерлись...
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28.08.2020 13:14 Ответить
Тобто тотальний контроль за громадянами. Навіть гроші не потрібно витрачати на чіпування... Раби самі це зроблять за власні.
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28.08.2020 13:15 Ответить
ТОП-10 а всего 7 пунктов! У нас дебил министр до 10 считать не умет! Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 2061
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28.08.2020 13:17 Ответить
Там ещё три сверху отдельным списком. Дебил министр умеет складывать однозначные числа. Странно, что этого ботана взяли в зелебобики
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28.08.2020 13:19 Ответить
Где тут сверху? Тыкни пальчиком!
Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 2448

Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 2563
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28.08.2020 13:21 Ответить
ну вот жеж. Прямо там. портал дия: 3 пункта. Додаток дия - ещё 7. в сумме 10.
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28.08.2020 13:28 Ответить
Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 2090 Какие суммы?? Там черным по белому написано..

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о топ-10 электронных услугах, запуск которых намечен на ближайшее время.Источник: https://censor.net.ua/n3216376

Запуск которых НАМЕЧЕН....а не сумма тех которые уже есть и которые будут....
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28.08.2020 13:33 Ответить
Давайте "сойдёмся гдето посередине" (С). Тут было высказано мнение, что зебильный министр - дебил. Я с этим мнением полностью согласен. Вот давайте на этом консенсусе и остановимся
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28.08.2020 13:57 Ответить
Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 1617
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28.08.2020 13:24 Ответить
Раніше бегал со старым паспортом и бумажкой с индефикационным кодом, теперь бегаю с новым паспортом и бумажкой с регистрацией)
Прогресс однако
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28.08.2020 13:21 Ответить
А цифровые уйдут "кому надо" Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 8278 Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 7472
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28.08.2020 13:23 Ответить
Не добра ідея в країні тотальної корупції.
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28.08.2020 13:28 Ответить
Ага.
Кто сталкивался с "Дій вдома", не даст соврать - технологии те еще. Траханина в аэропорту, а потом фиг подтверждение отошлешь.

То ли дело тупые французы - еще во время полета пассажиры заполняют простенькие анкеты, сдают стюардессе, по прилету анкеты сдают властям, анкеты внесят в базу и вуаля.
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28.08.2020 13:30 Ответить
вы бы облгазы и ДТЭКи диджитилизировали - такой бюрократии и мозговыносительства наверно и ссср не видывал.....
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28.08.2020 13:31 Ответить
там бы еще не мешало бы посмотреть не кацапская ли это разработка. это ж как удобно - распилить бабло на "разработку", сразу запустить в действие + получить бабло от кацапов за слив персональных данных в реальном режиме Х#йлу и ко - они такое любят, а потом еще продавать на черном рынке данные и недвижимость одиноких и не только условных никому не нужных пенсионеров, которые ничего не производят ... просто мечта.
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28.08.2020 13:32 Ответить
например, поделиться техническим паспортом на автомобиль с другим человеком в приложении "Дія";Источник: https://censor.net.ua/n3216376

а ведь доверенности давно отменили - если у тебя есть на руках техпаспорт, неважно на кого оформленный, то ты пользуешься авто законно.
т.е. взламывай приложение и угоняй любое авто.
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28.08.2020 13:32 Ответить
Не нужно ничего взламывать....гораздо проще и дешевле нарисовать похожее....с нужными данными....
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28.08.2020 13:36 Ответить
не, нужно не похожее, а то же самое, - это же проверять будут по той же дие. так что просишь показать техпаспорт, фоткаешь и уже тогда рисуешь. (ну или просишь тебе слить базу данных этой "дии". судя по всему - она будет у кацапов в более актуальном состоянии)
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28.08.2020 13:45 Ответить
Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 7130
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28.08.2020 13:39 Ответить
В яку країну світу можна поїхати по цифровому паспорті?
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28.08.2020 13:41 Ответить
В Украину?
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28.08.2020 13:59 Ответить
До речі,зараз занадто вже інтернет і телефоні зловмисники роспоясалися,від коли стали зелені до влади.За Порошенка я сам не помічав аж стільки.До мене на мобільний телефон різні покидьки дзвонили.
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28.08.2020 13:45 Ответить
Теперь будет круто, как в Ландонах и Парижах. Раньше носили паспорт с ИНН за обложкой, теперь крутую карточку в кошельке и мятую бумажку о прописке в кармане штанов! Это таки цыфрова ревалюцция! Или в этой Дие будет размещено фото прописки.? Так умельцы и паспорт любой нарисуют и ИНН любой и прописку....
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28.08.2020 14:07 Ответить
Позорная "покраска облаков" на уровне младшей группы детсада.
Какой смысл в этом всем если ВЕЗДЕ надо подавать простыню про место проживание. Стоять очереди чтобы ее получить и как идиот бегать с этим всем баралом покамест маььчонка пиариться пустыми базарами...
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28.08.2020 14:43 Ответить
Ай молодці які! Це ж тепер можна все буде без участі власника робити. Купив, продав, гроші получів... А власник сам потім хай потім з бомжами за чергу до сміттєвого баку воює. Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 8630
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28.08.2020 14:46 Ответить
На початку комп'ютеризації на заході всі вважали, що паперові документи зникнуть і навіть офісний папір буде не потрібен! А сталося все навпаки, вал надрукованих паперових документів зріс в десятки разів, а вал паперу на зіпсованих або чорнових документах взагалі дістав до Місяця! Наплодилося всіляких клерків, що нічого не виробляють крім "дууууже важливих папірців". Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 4675
І ще мене цікавить, як воно працюватиме за відсутності інтернету, або електрики, а паперовий документ працює завжди!
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28.08.2020 15:02 Ответить
С-ка как же я ненавижу этого урода. Сначала оно оплачивало ботофермы, поливающие говном президента, потом оно будет нашими голосами манипулировать, не отрывая жопу от офисного кресла.

А у меня попутно появились проблемы с документами из-за оцифровки некоторых из них, в частности, свидетельство о браке переделывать пришлось. Спасибо, дядя Федоров, чтоб ты жил долго и мучительно болезненно!
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28.08.2020 15:45 Ответить
Раньше нам приходилось воевать с системой в стиле "без бумажки ты какашка", а теперь будем воевать в стиле "без записи в базе данных тебя не существует". Зато молокососы писать кипятком будут, им терять нечего, недвиги нет, машин нет, будущего тоже нет, зато всё в тилифончике...
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28.08.2020 15:48 Ответить
 
 