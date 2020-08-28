Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о топ-10 электронных услуг, запуск которых намечен на ближайшее время.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, на интернет-портале "Дія" появится три новых услуги. Среди них обновленная регистрация общества с ограниченной ответственностью онлайн, возможность начать и завершить онлайн строительство, относящееся к категории "СС1" (кафе, частные дома, малые сооружения), "е-Малятко" онлайн.
Комментируя последний пункт, Федоров напомнил, что с 1 января эта услуга стала доступной для украинцев в роддомах или в центрах предоставления административных услуг, и воспользовались услугой более 20 тысяч семей. "Сейчас идет работа над тем, чтобы эту услугу можно было получить полностью онлайн. Охват аудитории услугой в районе около 380 тысяч граждан Украины", - отметил министр.
В мобильном приложении "Дія", которое есть в "AppStore" и "Play Store", с октября 2020 года станет доступным:
- цифровой шеринг документов: благодаря этой услуге каждый сможет передавать копии собственных документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) в электронном виде с помощью пуш-сообщений;
- управление документами определенного пользователя: это дает возможность, например, поделиться техническим паспортом на автомобиль с другим человеком в приложении "Дія";
- получение и уплата штрафов;
- получение информации и оплата долгов;
- цифровой ИНН вместо бумажного;
- цифровое свидетельство о рождении;
- статус внутренне перемещенного лица.
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Кроме этого, Федоров отметил, это всего 3% от того, над чем ведется работа в рамках программы "Государство в смартфоне".
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Видимо этим указом все подтерлись...
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о топ-10 электронных услугах, запуск которых намечен на ближайшее время.Источник: https://censor.net.ua/n3216376
Запуск которых НАМЕЧЕН....а не сумма тех которые уже есть и которые будут....
Прогресс однако
Кто сталкивался с "Дій вдома", не даст соврать - технологии те еще. Траханина в аэропорту, а потом фиг подтверждение отошлешь.
То ли дело тупые французы - еще во время полета пассажиры заполняют простенькие анкеты, сдают стюардессе, по прилету анкеты сдают властям, анкеты внесят в базу и вуаля.
а ведь доверенности давно отменили - если у тебя есть на руках техпаспорт, неважно на кого оформленный, то ты пользуешься авто законно.
т.е. взламывай приложение и угоняй любое авто.
Какой смысл в этом всем если ВЕЗДЕ надо подавать простыню про место проживание. Стоять очереди чтобы ее получить и как идиот бегать с этим всем баралом покамест маььчонка пиариться пустыми базарами...
І ще мене цікавить, як воно працюватиме за відсутності інтернету, або електрики, а паперовий документ працює завжди!
А у меня попутно появились проблемы с документами из-за оцифровки некоторых из них, в частности, свидетельство о браке переделывать пришлось. Спасибо, дядя Федоров, чтоб ты жил долго и мучительно болезненно!