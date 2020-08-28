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Беларусь (7524) Лукашенко (3499) санкции (10621)

Лукашенко обещает ответить на санкции других стран: "Зажрались. Поэтому поставим на место"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко обещает ответить на санкции других стран:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко обещает ответ на введение санкционных мер со стороны ряда стран против ряда белорусских топ-чиновников.

Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал Лукашенко.

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"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - добавил он.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций: "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо".
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Топ комментарии
+45
Там оригинальные наклейки!

Лукашенко обещает ответить на санкции других стран: "Зажрались. Поэтому поставим на место" - Цензор.НЕТ 2182
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28.08.2020 13:47
+39
*** ржу немогу.
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28.08.2020 13:43
+33
Лукашенко обещает ответить на санкции других стран: "Зажрались. Поэтому поставим на место" - Цензор.НЕТ 1134
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28.08.2020 13:44
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Страница 3 из 3
А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал Лукашенко стреляя себе в ногу из дробовика....А случайно не белорусские фирмы на этом нууу оччень неплохо зарабатывали? Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 5604
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28.08.2020 14:40 Ответить
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 4335 Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 1884
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28.08.2020 14:41 Ответить
"Зажрались. Поэтому поставим на место" Источник: https://censor.net.ua/n3216383, сказал зажранный таракан, находясь на чужом месте...
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28.08.2020 14:44 Ответить
напугал голой задницей
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28.08.2020 14:50 Ответить
напомнило.
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 9504
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28.08.2020 14:51 Ответить
Да-да, именно Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 3618
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28.08.2020 14:53 Ответить
Ты про наблюдательные советы?
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28.08.2020 15:03 Ответить
я про кормильцев.
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28.08.2020 15:09 Ответить
Це шедевр іпанутості!
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28.08.2020 19:47 Ответить
Если Лукашок пойдет по пути Рашки, то страдать будут белорусы, ибо Запад вводит санкции против топ чиновников страны-изгоя, а страны-изгои фактически вводят санкции против своего народа.
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28.08.2020 14:51 Ответить
Ой! Писец! Перестанет поставлять Мазы в Германию, трактора в США ?
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28.08.2020 15:06 Ответить
Які зібрані з комплектуючих з Китаю.
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28.08.2020 15:21 Ответить
"Он то плакал,то смеялся,то щетинился,как ёж. Он над нами издевался: сумасшедший,что возьмешь"...(с)
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28.08.2020 15:35 Ответить
Ставилка на место у тебя имбецила еще не выросла, предурок колхозный.
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28.08.2020 15:54 Ответить
30%vBiudzeta LItvi sostavliajet tranzit Beloruz,nu takoje nado vet pridumat,mozet tam 0.003% eto realnej vsego. Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 445Ne kak nepodejstvujet nas etim tranzitom nasu ekonomiku,u nas daze teper pri koraavorisuse VVP pocti neizmenilsia eto luci pokazatel vo vsiom ES.Vot ix ekonomika budet imet sucestvenyje poteri v etom godu
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28.08.2020 15:58 Ответить
Где ты такое прочитал? речь идёт только о том, что на 30,1% снизился объем переваленных грузов, а вовсе не о бюджете Литвы.
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28.08.2020 16:08 Ответить
Verxu zdes napisano sto 30% Litvi biudzeta sostavliajet tranzit nasego biudzeta.Meloc dlia nas ix tranzit eto potverdili i nasi ministry takze.Nasa ekonomika ne na nix tranzite derzitsia,a na nasix predprijatyji kotory raboatajet uspesno daze pri koranavorise i poverte oni ne torgujet s Belorus takze.
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28.08.2020 16:22 Ответить
Da pro furi nasi skazali,tak oni skazali net problem poveziom cerez Latviju.Oni govoriat jesli im nenuzni dengi znacyt jest drugyje gde nuzni,im eto byli sucestvyneje doxodi ,znacyt ix zaberiot raska
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28.08.2020 17:46 Ответить
Pust jecio turistam zapretyt jezdit,u nas oni tam zanimali sucestvenuju cast ostavliali im valiutu.Nasi bolse jezdili tuda cem v Polsu.Nicego strasnogo pojedit v drugyje strani,da i strasno teper tam jexat
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28.08.2020 17:50 Ответить
не отпускали его. сбежал.
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28.08.2020 16:48 Ответить
Вы все напрасно относитесь к Белорусии, как к банановой республике. Там в отличии от почти всех бэушных республик СССРа, сохранились и развились все отрасли промышленности, машиностроение, электроэнергетика и металлообработка, добыча
калийной соли, химическая и нефтехимическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая промышленность. Во многом, это заслуга лично Лукашенко. У него серьёзные рычаги влияния как на внутренний, так и на внешний мир.
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28.08.2020 16:03 Ответить
"Во многом, это заслуга лично Лукашенко. У него серьёзные рычаги влияния как на внутренний, так и на внешний мир."
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 6868
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28.08.2020 16:19 Ответить
Это она от Каддафи с Саддамом хохочет.
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28.08.2020 16:24 Ответить
А чё, у тех тоже были "серьёзные рычаги влияния как на внутренний, так и на внешний мир"
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28.08.2020 16:26 Ответить
Це вона з тебе дурня бо коли не знаєш то не бреши . Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 1567
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28.08.2020 17:05 Ответить
Нікому більше такого не розказуй бо зразу видно що ти дебіл. Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 7216
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28.08.2020 17:03 Ответить
А ты ВВП Беларусии на дущу населения сравни с ВВП Украины, тогда сам поймёшь, кто дебил.
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28.08.2020 18:02 Ответить
Ти подивись звідки те ВВП береться якщо вся економіка Білорусі давно скуплена ввп ******. Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 1755
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28.08.2020 18:06 Ответить
А какая Бащьке разница?
Путин сказал, что будет финансировать все его фокусы!
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28.08.2020 16:10 Ответить
Главное не переборщить, что бы еще один мировой экономический кризис не начался!
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 9070
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28.08.2020 16:13 Ответить
Interesno pro tranzit nasi furi im platyt bolsije dengi v ego biudzet i Polsi i Litvi ,tak tut net problemu pojedut cerez Latviju v rasku.Plius oni soliarku s nix pokupali,znacyt sam sebe vetku rubit samozvanec.I tak deneg u nego net i ecio vyobrazajet umnogo.
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28.08.2020 16:36 Ответить
vidasik Interesno pro tranzit nasi furi im platyt bolsije dengi v ego biudzet i Polsi i Litvi ,tak tut net problemu pojedut cerez Latviju v rasku.


Если я правильно понял транслит, то поедут в рашку. А что вам там делать, это же враги? Или чуть-чуть поторговать можно? Непоседа же всех призывает к санкциям против рашки. Ох, где-то я такое уже видел Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 6389
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29.08.2020 10:16 Ответить
Tak vet eto perevocyki.U nas dopsutim jest kompaniji gde imejet 75000 fur i jezdit po vsej Evrope.Vot gruz s Germaniji dostavit v rasku nado,tak vet eto no torgovlia.Jesli dopsutim nasu produkciju vziat tak raska gde to 15 meste u nas po exportu,amerikansi dopustim 5 meste.Nasi vsego imejet 75000 fur kotoryje vezut tovari i bolsinstvo reisov jest po ES stranam.Oni sami smejutsia govorit Belorus pust zakryvajet netu dlia nix problem objedut, i smejutsia nad etim
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30.08.2020 08:21 Ответить
ДА!!! Лукашенко долбодятел окончательный!!
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28.08.2020 17:33 Ответить
Во как шавка ерепенится под прикрытием Пуйла.
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28.08.2020 18:46 Ответить
грозный как жук навозный!
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28.08.2020 19:06 Ответить
Кукуха едет в картофельного фюрера.Дайте ему селедки молока огурчиков свеженьких
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28.08.2020 19:34 Ответить
Боже! Як страшно! Таке буде всім, чи через одного?
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28.08.2020 19:35 Ответить
Шкода, що тепер не зможемо смакувати білоруських креветок, ківі та ананасів.
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28.08.2020 20:06 Ответить
Зря смеетесь! Уже есть первые действия, с сегодняшнего дня Беларусь прекращает поставки устриц, креветок и сёмги в Норвегию!
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28.08.2020 20:34 Ответить
И телевизоров Горизонт в Европу.
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28.08.2020 20:47 Ответить
Что там в библии написано про Лукавого?
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28.08.2020 20:49 Ответить
Правильно, бацька, накажи Америку - не покупай ни айфоны, ни Теслы, ни компьютеры.
И джинсы со жвачками, окорочками, презервативами, тёмными очками и прочей дребеденью. а самое главное - откажись от доллара - шоб знали !
Беларусский мобильный телефон завода "Гомсельмаш" заполонит всю Европу.
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28.08.2020 21:41 Ответить
Чья бы корова мычала....Сиди дед ровно и не пугай ежа голой жопой...
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28.08.2020 22:14 Ответить
Зажрался. Нужно ставить на место.
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28.08.2020 22:21 Ответить
Он ********...
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29.08.2020 03:08 Ответить
А что такого нового сказал Бацька? Пё***ул про санкции? Так это же сейчас в тренде. Помню как некая Тереза Мэй на каждом углу обещала порвать рагулей за Скрыпалей. Где Мэй, где Скрыпали....? Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 3936
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29.08.2020 10:19 Ответить
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