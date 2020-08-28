Лукашенко обещает ответить на санкции других стран: "Зажрались. Поэтому поставим на место"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко обещает ответ на введение санкционных мер со стороны ряда стран против ряда белорусских топ-чиновников.
Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал Лукашенко.
"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - добавил он.
Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций: "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо".
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калийной соли, химическая и нефтехимическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая промышленность. Во многом, это заслуга лично Лукашенко. У него серьёзные рычаги влияния как на внутренний, так и на внешний мир.
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