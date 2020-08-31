Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кремль считает, что сформированный по просьбе Александра Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов России не будет использоваться на территории Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень важно отдавать себе отчет, и президент (Путин. - Ред.) подчеркнул, что это именно резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Беларусь не столкнется", - сказал представитель Кремля.
На вопрос, может ли Россия оказать помощь не белорусским силовикам, а населению, гражданскому обществу страны, Песков ответил: "Это гипотетические рассуждения. Мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции".
27 августа в интервью "России 24" Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков для отправки в Беларусь на случай противодействия возможному экстремизму.
В беседе с журналистами Песков пояснил, что экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для жителей Беларуси, но местная милиция такими действиями не занимается.
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А коли ***** травануло Ющенка, то така тема була нарозхват.
ПаРаша країна Брехні, Лицемірства, Крові і Зла!
ПаРаша = Лукостан!!!!
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ждем...