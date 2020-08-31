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Беларусь (7524) Песков (1740) путин (29865) россия (91354) силовики (235)

Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы видим, что силовики в Беларуси

Кремль считает, что сформированный по просьбе Александра Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов России не будет использоваться на территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно отдавать себе отчет, и президент (Путин. - Ред.) подчеркнул, что это именно резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Беларусь не столкнется", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, может ли Россия оказать помощь не белорусским силовикам, а населению, гражданскому обществу страны, Песков ответил: "Это гипотетические рассуждения. Мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции".

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27 августа в интервью "России 24" Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков для отправки в Беларусь на случай противодействия возможному экстремизму.

В беседе с журналистами Песков пояснил, что экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для жителей Беларуси, но местная милиция такими действиями не занимается.

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Топ комментарии
+17
Ах, сударь, будьте так любезны и позвольте вас дубиналом пере...ть, не супротивтесь. Примерно такого уровня у них корректность, угу.
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28.08.2020 13:58
+17
русский мир убийства и насилие, это норма
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28.08.2020 13:59
+14
Пока самого Пескова не повозят мордой по асфальту, не отобьют почки, не кинут в штабеля в автозак, не будут пытать сутками в СИЗО - он не поймет.
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28.08.2020 14:01
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через жопу наверно смотрит..
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28.08.2020 13:56 Ответить
Так да, по первому каналу же
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28.08.2020 14:11 Ответить
Обычный демагогический прием.
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28.08.2020 14:13 Ответить
От через цю:
Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3145
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28.08.2020 14:44 Ответить
Ах, сударь, будьте так любезны и позвольте вас дубиналом пере...ть, не супротивтесь. Примерно такого уровня у них корректность, угу.
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28.08.2020 13:58 Ответить
Это звиздец. И ещё 'у Навального гликемическая кома'
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28.08.2020 13:58 Ответить
І шо, « Навальний дєлал сєбє ін'єкціі для омоложенія», нє катіт?

А коли ***** травануло Ющенка, то така тема була нарозхват.
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28.08.2020 14:47 Ответить
Если бы тебе по твоей обезьяньей роже так дали "корректно", ты бы пищал как баба
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28.08.2020 13:59 Ответить
русский мир убийства и насилие, это норма
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28.08.2020 13:59 Ответить
Це засіб його існування.
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28.08.2020 14:50 Ответить
Не врет по-своему,с пулеметов и гранатометов по протестующим еще не стреляют,но пришедшие засРашкинцы будут шмалять из всех видов Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков - Цензор.НЕТ 4511
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28.08.2020 13:59 Ответить
- "Буду бить аккуратно, но больно !" (С)Бриллиантовая рука
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28.08.2020 14:00 Ответить
...аккуратно, но сильно.
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28.08.2020 14:26 Ответить
Спасибо
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28.08.2020 14:45 Ответить
може Сі Цзіньпін вніс ясність ?
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28.08.2020 14:00 Ответить
Пока самого Пескова не повозят мордой по асфальту, не отобьют почки, не кинут в штабеля в автозак, не будут пытать сутками в СИЗО - он не поймет.
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28.08.2020 14:01 Ответить
Ты еще забыл написать про посадят на бутылку, вот так будет прикольнее Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2041
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28.08.2020 14:41 Ответить
Да все эта мокшанская курва понимает, он просто для внутреннего лохтората вещает - будете бунтовать, и вас вот так и со всем к вам уважением орально и ректально успокоим.
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28.08.2020 16:17 Ответить
Пусть тебя Навка каждую ночь так "осторожно и очень аккуратно" обрабатывает.
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28.08.2020 14:02 Ответить
Коли кілька років тому в Москві придушували "болотні" протести, Піськов пропонував, щоб мітингувальникам "размазалі пєчєнь по асфальту". Який добрєнький дядя Піськов. А вєдь мог би і ножичьком по горлу полоснуть... )))

Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2827
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28.08.2020 22:50 Ответить
такой себе добрый фашизм с белорускими усиками.
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28.08.2020 14:03 Ответить
Песков, ты просто гнида, приедъ и посмотришь, если успеешь удрать, какие тут изверги, таких не было даже фашистов, а ты болмочешь, что тебе скажет вечерний мудозвон, вместе с ******.
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28.08.2020 14:05 Ответить
Песков надеюсь Американцы достанут всю вашу хе...рову ОПГ!
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28.08.2020 14:05 Ответить
лаптеголовым набутылочникам к @н@льным процедурам не привыкать... Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5576
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28.08.2020 14:07 Ответить
Там русский мир, там Писькой пахнет!
ПаРаша країна Брехні, Лицемірства, Крові і Зла!
ПаРаша = Лукостан!!!!
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28.08.2020 14:07 Ответить
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков Пєсков не буде робити щеплення від коронавірусу.Так він заявив російським журналістам, які запитували, чи має намір він проходити вакцинацію від коронавірусу COVID-19, коли препарат буде готовий.Пєсков відмовився робити щеплення від коронавірусу російською вакциною Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1123
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28.08.2020 14:10 Ответить
Атєчєствєнная вакцина для лохторатного бидла, а йому подавай німецьку.
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28.08.2020 21:56 Ответить
Что бы всю вашу нечисть и ближайшую родню так же корректно обрабатывали лукогестаповцы каждый день, как у нас пытали мирных граждан.
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28.08.2020 14:16 Ответить
Когда смотрю на таких циничных уродов как этот козел Песков, на ум приходит только "хороший кацап - дохлый кацап"! Прости Господи.
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28.08.2020 14:20 Ответить
Ну да, больше двух зубов за один раз не выбивают.
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28.08.2020 14:26 Ответить
Кремлевский Петух галантерейный юлит, изгаляется, как не опытная шлюха, если бы по нем прошелся омон лукаша, петух стал бы нормальным человеком, конечно, если бы выжил.
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28.08.2020 14:31 Ответить
Ну розумный! Aж страшно!
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28.08.2020 14:34 Ответить
а какие комментарии даст этот усатый если его .... весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно отп@здят сотрудники правоохранительных органов России???

ждем...
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28.08.2020 14:50 Ответить
"ну , это маловероятно ..."
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28.08.2020 15:34 Ответить
Запросто можна було б і не цитувати тут цю кацапську гниду. Один чорт,правди ніколи не скаже. Йому брехати- як дихати...
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28.08.2020 14:50 Ответить
типа тел и следов не оставляют?
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28.08.2020 15:33 Ответить
Нууу.... белоруские менты может и корректно, тогда те Шо избивали митингуютщих точно завезенные кацапсячие Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4003
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28.08.2020 16:11 Ответить
 
 