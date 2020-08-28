Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана
Новости Цензор.НЕТ Общество
В ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение. По предварительной информации, местное население не пускало паломников в город.
В комментарии "Суспільному" представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана объяснил, что конфликт связан с деньгами, передает Цензор.НЕТ.
"Возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу. Из-за строительства в этом доме начали появляться трещины. Хасиды дали деньги на ремонт, сообщил представитель фонда, но жители дома попросили еще денег. Они хотят, чтобы хасиды выкупили их дом за один миллион долларов, угрожая, что только так удастся уладить конфликт. Представитель фонда говорит - эта сумма слишком большая. Из-за конфликта никто не пострадал, добавил представитель", - пишет издание.
По словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, местные отсняли видео, чтобы спровоцировать конфликт.
Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества.
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Єсть очєнь хітрая ідєя,
А єслі нєт такіх ідєй, -
То он совсєм нє іудєй.
Дом может состоять из трех подъездов и 40 квартир. Тогда цена в 25К долларов за квартиру вполне адекватная.
Щого ви це взяли?! Як тіки вони зголосяться його продтаи за ці гроші, і знайдеться покупець, то це і є справжня ціна. Удачі, земляки!
"Холокост" тоже не стоит тех денег за которые его продали всему миру.
Но вот богоизбганные за такие мысли объявят тебя антисемитом
Рынок земли уже начал работать.
Хотя мне нравится их целеустремлённость. Молодцы. Почему бы и нет?
Тем паче, что у соседей начались проблемы- трещины. Потом будет поздно, когда дом рухнет и убьёт соседей. Пусть еврейская община платит в рассрочку.
Вот те раз... В Париже в собор Нотр-Дам - вход бесплатный, как и в остальные католические храмы в Европе, а в синагогу - за денежки.
В Польше была "ночь музеев", там было написано что и в синагогу можно зайти посмотреть. Ага, пришли к синагоге, там табличка "закрыто из-за аварии водопровода, приносим извинения". И так много людей идут, утыкаются в табличку и разворачиваются.
Поэтому - хотят строить синагогу - пусть платят.
Украинцы, думайте кого впускаете к себе!
да я скажу шо напр. исландцы - это мои рабы через сто лет, ну и?
если они рабы - то будут моими, а если меня пошлют, то я не обижусь.
И да - если ты раб(я не к вам) - то это же навечно.
гоните их нахрен, а вот кости цадика пусть выкупят.... или там шоп завод построили, например Шкода или там Гиперлуп гггг
Погрузите в контейнер и не говорите что внутри - на месте уже разберутся.