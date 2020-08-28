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Новости Общество
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конфликт (795) паломничество (67) Умань (350) хасиды (251)

Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана

Новости Цензор.НЕТ Общество

Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана

В ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение. По предварительной информации, местное население не пускало паломников в город.

В комментарии "Суспільному" представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана объяснил, что конфликт связан с деньгами, передает Цензор.НЕТ.

"Возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу. Из-за строительства в этом доме начали появляться трещины. Хасиды дали деньги на ремонт, сообщил представитель фонда, но жители дома попросили еще денег. Они хотят, чтобы хасиды выкупили их дом за один миллион долларов, угрожая, что только так удастся уладить конфликт. Представитель фонда говорит - эта сумма слишком большая. Из-за конфликта никто не пострадал, добавил представитель", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества: "Куда ты идешь, бл#дь!". ВИДЕО

По словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, местные отсняли видео, чтобы спровоцировать конфликт.

Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества.
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Топ комментарии
+18
Жадібні українці хочуть забрати останню сорочку у бідних євреїв. Аж сльоза навернулась...
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28.08.2020 14:06
+14
Я не понял кто там евреи-приехавшие, или местные, с такой то хуцпой?
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28.08.2020 14:00
+13
Дом в Умани столько не стоит, а вот дом возле синагоги...это ещё продешевили.))
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28.08.2020 14:06
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Я не понял кто там евреи-приехавшие, или местные, с такой то хуцпой?
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28.08.2020 14:00 Ответить
Я тоже офигел от того что евреев пытаются развести на 1млн$ ))
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28.08.2020 14:04 Ответить
Так-таки поймите пгавильно стагого человека, ми с вами гавагим за деньги, а не за веру))
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28.08.2020 14:32 Ответить
А нічого.. Що їм будувати своє гамно ніхто не дозволяв? Вони його збудувували і пошкодили при цьому сосідні будинки... А тепер бородаті пацюки.. Не хочуть плати..
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28.08.2020 17:23 Ответить
Строительство простого частного дома начинается со 150 тьіс. долларов. Материальі, работа, разрешительная документация. Без стоимости земли.
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10.09.2020 19:21 Ответить
1 млн - это очень дорого. У меня есть обоснованный бизнес-план с расчётами, где стоимость дома всего 100 000. Вы можете купить у меня этот план всего за 900 000. Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана - Цензор.НЕТ 2938
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28.08.2020 14:05 Ответить
Говорят, в 70е, в аэропорту Тель-Авива специально для эмигрантов из совка висел плакат: Не думай, что ты самый умный, тут все евреи!))
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28.08.2020 14:27 Ответить
Всєгда в башкє у іудєя
Єсть очєнь хітрая ідєя,
А єслі нєт такіх ідєй, -
То он совсєм нє іудєй.
Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 9006
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28.08.2020 23:10 Ответить
Это из серии: "Хохол народився - єврей зажурився" Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 8444
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28.08.2020 14:42 Ответить
Жители дома рядом с синагогой, обустройте в своем домовладении свиноферму, это ускорит решение проблемы.
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28.08.2020 15:58 Ответить
А точку зору іншої сторони?
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28.08.2020 14:00 Ответить
Ну дом в Умани миллион долларов не стоит точно.
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28.08.2020 14:03 Ответить
Уже писал ниже.
Дом может состоять из трех подъездов и 40 квартир. Тогда цена в 25К долларов за квартиру вполне адекватная.
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28.08.2020 14:05 Ответить
Думаю речь о частном доме.
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28.08.2020 14:22 Ответить
Дом в Умани столько не стоит, а вот дом возле синагоги...это ещё продешевили.))
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28.08.2020 14:06 Ответить
Не заважайте уманчанам робить гешефт!
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28.08.2020 14:36 Ответить
їм тільки можна розводити весь світ на гроші?=======Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови.Є ще------Холокост: бизнес на пепле. Часть 1 та часть 2.
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28.08.2020 14:39 Ответить
Ну дом в Умани миллион долларов не стоит точно.

Щого ви це взяли?! Як тіки вони зголосяться його продтаи за ці гроші, і знайдеться покупець, то це і є справжня ціна. Удачі, земляки!
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28.08.2020 14:40 Ответить
Ну им же не нужен любой дом в Умани. А именно этот именно для них стоит миллион.
"Холокост" тоже не стоит тех денег за которые его продали всему миру.
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28.08.2020 14:43 Ответить
Уявіть собі Їх ситуацію- прийшло якесь Це-Бе, за ле-ве купило клумбу, і затіяло на ній майже у дворі маштабне будівництво, аж тріщини пішли у людей, які спредка-віка там жили, платили податки, дітей хрестили, (а не аби що), і тепер, коли він прийшов до влади, ні разу не побувавши в жодному православному храмі ні просто так ані в свято, і тепер Це-Бе бикує на святій черкасській землі, саме в Умані, і ще крутиь носом (і пейсами!), і не хоче платить, дорого! Хай обміняють клапоть Уманської Землі, на рвноцінний шматок в Єрусалимі, Праврс
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28.08.2020 15:14 Ответить
Хай обміняють клапоть Уманської Землі, на рвноцінний шматок в Єрусалимі, Праврславна Церква України дуже швидко збудує в Єрусалимі Храм, і це буде адекват!
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28.08.2020 15:15 Ответить
жестко поддерживаю!
Но вот богоизбганные за такие мысли объявят тебя антисемитом
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28.08.2020 15:21 Ответить
Буває. То не найгірший випадок.
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28.08.2020 15:28 Ответить
А навіщо? Вони ж не платять цензору.. Навіщо їх точку зору писати?
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28.08.2020 17:24 Ответить
Подходите по базару, мсье.
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28.08.2020 14:01 Ответить
Это про какую сторону?
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28.08.2020 14:02 Ответить
Той, шо цена на базаре не нравицца!
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28.08.2020 15:55 Ответить
От хитрые евреи,и те и другие...
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28.08.2020 14:01 Ответить
Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана - Цензор.НЕТ 9409
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28.08.2020 14:02 Ответить
Наркомани на городі: Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани./ В Израиле проблема наркомании стоит очень остро. 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят маленькие дозы крысиного яда. В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиноиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле Мефедрон провоцирует высокую смертность.
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28.08.2020 14:02 Ответить
Ти диви! Саме через це євреї-наркомани регулярно дають 3,14здяків своїм тверезим сусідам!!! Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 3532
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28.08.2020 16:11 Ответить
украинское козачество покруче козачества военных сюзников Путина/ Не допустить израильскую наркоманию в Украину-задача украинцев.
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28.08.2020 16:48 Ответить
Ці пі.. аси-нарркоиани.. Повинні поїхати у дерев'яних костюмах додому
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28.08.2020 17:28 Ответить
Ага особливо красиво вони від... Ли у другій ліванській..
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28.08.2020 17:29 Ответить
Ну вот...
Рынок земли уже начал работать. Конфликт с паломниками хасидами в Умани: жители дома по соседству с синагогой хотят, чтобы их дом выкупили за $1 млн, - Фонд имени Раби Нахмана - Цензор.НЕТ 8657
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28.08.2020 14:02 Ответить
"может им ещё и на грудь нассать, чтоб морем пахло?" (С)
Хотя мне нравится их целеустремлённость. Молодцы. Почему бы и нет?
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28.08.2020 14:03 Ответить
Если в доме 40+ квартир - то получаеться вполне вменяемая цена.
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28.08.2020 14:03 Ответить
Частный дом.
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28.08.2020 14:40 Ответить
Жадібні українці хочуть забрати останню сорочку у бідних євреїв. Аж сльоза навернулась...
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28.08.2020 14:06 Ответить
Люди имеют право посещать свою святыню. Но за всё нужно платить.
Тем паче, что у соседей начались проблемы- трещины. Потом будет поздно, когда дом рухнет и убьёт соседей. Пусть еврейская община платит в рассрочку.
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28.08.2020 14:07 Ответить
если у евреев на синагогу все документы в порядке, то жители соседнего дома могут только лично орально убедиться, насколько коротко их обрезают.
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28.08.2020 14:14 Ответить
Решают суды. Но поскольку суды у нас на хозрасчете-результат всегда в пользу звонкой монеты.
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28.08.2020 16:01 Ответить
Я, будучи с семьей в Праге, на экскурсии захотели зайти в синагогу, в евроейском квартале. Оказалось - вход платный.
Вот те раз... В Париже в собор Нотр-Дам - вход бесплатный, как и в остальные католические храмы в Европе, а в синагогу - за денежки.
В Польше была "ночь музеев", там было написано что и в синагогу можно зайти посмотреть. Ага, пришли к синагоге, там табличка "закрыто из-за аварии водопровода, приносим извинения". И так много людей идут, утыкаются в табличку и разворачиваются.
Поэтому - хотят строить синагогу - пусть платят.
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28.08.2020 14:40 Ответить
В синагогу, не в Израиле почти везде платный. Читаешь отзывы туристов-израильтян, они очень этим возмущаются. Мол еврею уже и в синагогу без денег не попасть.
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28.08.2020 15:59 Ответить
когда родился уманчанин, еврей заплакал.
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28.08.2020 14:11 Ответить
Просто послушайте хасидского раввина Булочника. Он в открытую говорит что гои в том числе и украинцы это будущие рабы. И никто почему то на него в суд не подаёт и от должности не отстраняет- видимо потому что правду говорит.
Украинцы, думайте кого впускаете к себе!
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28.08.2020 14:14 Ответить
И никто почему то на него в суд не подаёт/ Брезгуют вонючкой.
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28.08.2020 16:52 Ответить
и шо?
да я скажу шо напр. исландцы - это мои рабы через сто лет, ну и?
если они рабы - то будут моими, а если меня пошлют, то я не обижусь.
И да - если ты раб(я не к вам) - то это же навечно.
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28.08.2020 16:58 Ответить
Идиёты! Сделать там отель и сдавать лохам за 1 млн $ Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 8948
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28.08.2020 14:14 Ответить
Нічого незвичайного. Підняти ціну до 1.250.000, уступити 200, і тримати, а далі як вийде.
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28.08.2020 14:31 Ответить
а уманчанам треба будувати поруч асфальтний завод
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28.08.2020 14:31 Ответить
Газовую заправку.
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28.08.2020 14:36 Ответить
Ну а че, только евреям можно спекулировать на своих страданиях? Вон Холокост как монетизировали, до сих пор весь мир им должен.
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28.08.2020 14:36 Ответить
А чи не час владі вже припинити цей цирк,який відбувається кожного року,та вже остаточно вирішити це хасидське питання? Щоча,про що це я...
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28.08.2020 14:41 Ответить
Выбирайте партию "За майбутне" Бородатой Бабушки Бени, дайте себя на.бать еще раз и окончательно загнать в стойло. В Украине много руководящих должностей на которых можно прибарахлиться, дядей с пейсами на все места хватит, а если не хватит, чтобы не брать гоев, привезут из за границы. И ведь таки проголосуют, тупое быдло с памятью рыбки гуппи составляет большинство электората нашей страны.
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28.08.2020 14:42 Ответить
Есть рынок, а не "я так хачу, дяденька, дай миллион". Не стоит там земля с курятником на ней миллион баксов. Если бы стоила, то была бы продана уже давно.
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28.08.2020 14:52 Ответить
Ринок міняється дуже швидко, і ціни на нім також, чи не так? Є інший будинок, жителі якого пропонують дешевше? Отож.
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28.08.2020 15:23 Ответить
Да я ж не проти. Хочуть мільйон - хай забирають кошти хоч зараз. Ніхто не пропонує? То хай чекають, а поки чекають хай чупа-чупсами затаюються...
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28.08.2020 16:46 Ответить
Походите по базару, мил человек! Рынок -это не чьи то измышления, а жесткая реальность. Не хошь за миллион? Нет проблем! Заводим личное хозяйство-в 40 поросят и просишь еще по 15 тыс за поросенка, или пидсвынка, в зависимости от времени сделки...
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28.08.2020 16:07 Ответить
Так и я о том же Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 6702 Жесткая реальность состоит в том, что Умань это не Монако. И даже покойный цадик не в состоянии из Умани сделать Монте-Карло Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 6702
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28.08.2020 16:43 Ответить
Монте Карло- нет. А свиноверму с запахом свежего жасмина- запросто.
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28.08.2020 17:59 Ответить
Та я ж не проти Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 8574
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28.08.2020 21:06 Ответить
Или построить на земле небольшую свиноферму) на несколько десятков голов)))
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28.08.2020 15:05 Ответить
Хай хасіди заберуть свого цадика, а місцеві жителі знов повернуться до вирощування картоплі для продажу на базарчику.
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28.08.2020 15:10 Ответить
Цадика обміняємо на ракетнну базу НАТО, інакше ніяк.
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28.08.2020 15:24 Ответить
Шо? Путін не хоче?! Так ось де антісемітізмъ.
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28.08.2020 22:52 Ответить
А чому б євреям не будувати свою сінагогу в Ізраїлі?
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28.08.2020 15:26 Ответить
"Из-за конфликта никто не пострадал, добавил представитель" - только дом местных жителей треснул. Кто разрешил там синагогу строить и сваи бить и сколько стоит это разрешение?
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28.08.2020 15:51 Ответить
нормасик - теперь нас выставят как антисионистов, которые кушают борщ, заправленный бородами, и горилку закусывают пейсами.
гоните их нахрен, а вот кости цадика пусть выкупят.... или там шоп завод построили, например Шкода или там Гиперлуп гггг Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 6201
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28.08.2020 16:15 Ответить
Зе і Шмигаль викуплять для братанів, Пєтя поможе))
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28.08.2020 17:30 Ответить
Да перевезите цадика в Израиль и это всё закончится.
Погрузите в контейнер и не говорите что внутри - на месте уже разберутся.
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28.08.2020 21:36 Ответить
А если еще при перевозке у цадика пропадет буква "ц"... Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана - Цензор.НЕТ 9927
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28.08.2020 23:45 Ответить
коли українець народився юдей заплакав
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29.08.2020 07:42 Ответить
 
 