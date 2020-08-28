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Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены

В Министерстве образования и науки определились с темой первого школьного урока в этом учебном году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в Facebook.

"Уже через несколько дней - праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, эти материалы помогут:

- объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина;
- развенчать мифы о COVID-19;
- ознакомить с правилами респираторной гигиены;
- проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передвижение в масках, гибкий график и уроки на улице: в Минобразования обнародовали требования к школам с 1 сентября

Материалы для 1-4 классов загружайте по этой ссылке: bit.ly/UNICEF_lesson1   

Материалы для 5-11 классов - за этим: bit.ly/UNICEF_lesson2 

Урок разработан "Освиторией" в рамках кампании "Школа, мы готовы", которую реализует UNICEF Ukraine в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.

Больше материалов будет доступно с 1 сентября на mon-covid19.info/schools.

Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены 01
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Топ комментарии
+3
Маленькі українці розумніші за дорослих хохлодятлів !
Вибори 21.04.2019 це показали !
Тому от такого постера досить:

Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены - Цензор.НЕТ 6929
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28.08.2020 14:37
+2
Це ж які такі міфи? Про існування МОЗ і ВОЗ?
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28.08.2020 14:34
+1
А турбота за ближнього, то людська етика.
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28.08.2020 14:58
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Це ж які такі міфи? Про існування МОЗ і ВОЗ?
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28.08.2020 14:34 Ответить
Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни - Цензор.НЕТ 788
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28.08.2020 16:35 Ответить
Маленькі українці розумніші за дорослих хохлодятлів !
Вибори 21.04.2019 це показали !
Тому от такого постера досить:

Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены - Цензор.НЕТ 6929
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28.08.2020 14:37 Ответить
Дякую, корисні дані. Можна дізнатись про джерело? Я подібні дані шукав, але не знайшов.
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28.08.2020 14:49 Ответить
Прочитайте текст: (Узагальнено з мережі WWW).
Там від The Lancet, до Уханя.
Вибране лише те, що повторюється з частотою 90 раз у 100 джерелах.
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28.08.2020 14:57 Ответить
Я це бачив. Вибірку та аналіз ви самі робили?
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28.08.2020 16:55 Ответить
Бралось готове, з ВВС, The Lancet, того ж ВОЗу.
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28.08.2020 18:49 Ответить
Посилання дасте? Якщо декілька джерел - давайте все. Не те, що не довіряю, просто цікаво подивитися джерело, а не тільки результат.
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29.08.2020 22:26 Ответить
"развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены"

1. Правильно так: правда и мифы о COVID-19. А то можно подумать, COVID-19 - это только миф.
2. Учить надо не только правила гигиены, но и правила санитарии.
Маска для защиты себя от окружающих, которые могут быть больными - это гигиена.
Маска для защиты окружающих от себя, который может быть болен - это санитария.
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28.08.2020 14:46 Ответить
А турбота за ближнього, то людська етика.
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28.08.2020 14:58 Ответить
Перший урок це міф, у нас через ковід їх вже відмінили. Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни - Цензор.НЕТ 7835
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28.08.2020 14:54 Ответить
похоже мы в глубокой жопе
и по отсутствию следов
я полагаю что в такую
еще никто не залезал
© бес
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28.08.2020 15:05 Ответить
Хотят с первого урока внушить детям миф про вирус. Но даже дети понимают, что вирус - фэйк. Т.к. никто не знает больных среди тысяч знакомых. Больные тольок в липовых циферках Степанова
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28.08.2020 15:09 Ответить
Я серед знайомих не знаю ні одного Айвазяна.
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28.08.2020 15:35 Ответить
На уроці будуть найкращі світові вірусологи?
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28.08.2020 15:12 Ответить
А для вивчення таблиці множення, необхідна присутність Гаусса?
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28.08.2020 16:06 Ответить
dtrscnij grsrt Вірус це не таблиця множення.Ви тут не маніпулюйте.
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28.08.2020 16:37 Ответить
Так.
Тому й посібників: «Virology for Idiot», нема.
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28.08.2020 18:52 Ответить
dtrscnij grsrt А навіщо тобі такі посібники? Ти ідіот?
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28.08.2020 18:54 Ответить
Ні.
То ти.
У перекладі це: «Вірусологія для чайників».
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28.08.2020 19:12 Ответить
Мої колеги, вчителі, не вірять у Ковід-19!!! Проходили медогляд без масок.... Лікарі були шоковані поведінкою "вчителиць"..... А тепер міносвіти хоче щоб ці люди розповіли дітям про Ковід??? Мені здається - це якийсь сюр!
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28.08.2020 15:39 Ответить
Вірити можуть тубільці шаману.
А вчителі оперують знаннями.
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28.08.2020 16:05 Ответить
 
 